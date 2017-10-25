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22:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» обыграл «Сибирь» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Московский «Спартак» дома обыграл новосибирскую «Сибирь» и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу «Спартака». Шайбы забросили Бен Максвелл (3-я минута), Александр Хохлачев (26), Александр Дергачев (40) и Вячеслав Лещенко (58). Голкипер хозяев Никита Беспалов сыграл второй матч «на ноль» в сезоне, отразив 34 броска.

В следующем матче «Спартак» 27 октября примет московское «Динамо», в этот же день «Сибирь» на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

Спартак 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
Сибирь
25.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Павел Зубов
Вратари
Никита Беспалов Александр Салак 40:00 (А. Красиков 40:00-57:43, А. Красиков 57:57)
1-й период
02:48 Бен Максвелл (Л. Радил, Р. Стоа)
06:50 Евгений Кулик
09:33 Дмитрий Калинин
Вячеслав Основин 13:49
2-й период
Николай Демидов 21:03
21:36 Александр Хохлачев
Андрей Сигарев 23:48
25:03 Александр Хохлачев (А. Подшендялов, А. Пепеляев)
Андрей Сигарев 25:03
32:49 Алексей Пепеляев
Андрей Сигарев 37:50
39:08 Александр Дергачев (В. Лаюнен, А. Подшендялов)
3-й период
Павел Ткаченко 44:45
Симон Энеруд 54:31
57:57 п.в. Вячеслав Лещенко (А. Никонцев, В. Провольнев)
59:02 Анатолий Никонцев
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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