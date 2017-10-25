Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Спартак» обыграл «Сибирь» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу «Спартака». Шайбы забросили Бен Максвелл (3-я минута), Александр Хохлачев (26), Александр Дергачев (40) и Вячеслав Лещенко (58). Голкипер хозяев Никита Беспалов сыграл второй матч «на ноль» в сезоне, отразив 34 броска.
В следующем матче «Спартак» 27 октября примет московское «Динамо», в этот же день «Сибирь» на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
|Вадим Епанчинцев
|Павел Зубов
|Никита Беспалов
|Александр Салак 40:00 (А. Красиков 40:00-57:43, А. Красиков 57:57)
|1-й период
|02:48
|Бен Максвелл (Л. Радил, Р. Стоа)
|06:50
|Евгений Кулик
|09:33
|Дмитрий Калинин
|Вячеслав Основин
|13:49
|2-й период
|Николай Демидов
|21:03
|21:36
|Александр Хохлачев
|Андрей Сигарев
|23:48
|25:03
|Александр Хохлачев (А. Подшендялов, А. Пепеляев)
|Андрей Сигарев
|25:03
|32:49
|Алексей Пепеляев
|Андрей Сигарев
|37:50
|39:08
|Александр Дергачев (В. Лаюнен, А. Подшендялов)
|3-й период
|Павел Ткаченко
|44:45
|Симон Энеруд
|54:31
|57:57
|п.в.
|Вячеслав Лещенко (А. Никонцев, В. Провольнев)
|59:02
|Анатолий Никонцев
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Ласси Хейккинен (Финляндия)