«Барыс» в гостях победил вторую команду КХЛ

Хозяева на третьей минуте заработали большинство. Сергею Кудрявцеву удалось несколько выручить свою команду, отразив мощные щелчки Гилроя и Лепистё. Весь период команды бились на равных, хитовали друг друга у бортов, но шайб так и не забросили.



Команды продолжили обмениваться уколами во втором отрезке, но Кудрявцев и вратарь хозяев Заполски действовали надёжно. В середине периода Сергей отразил очень опасный бросок Толванена при выходе «2 в 1». Минутами позже уже в большинстве Толванен всё же забил. «Барыс» отыгрался довольно скоро — Лихотников совершил чумовой сольный проход и точно бросил в угол. Есть первая шайба в КХЛ для молодого казахстанца! Спустя две минуты Найджел Доус в падении поразил ворота «Йокерита» и «Барыс» уже впереди.



Третий период «Йокерит» начал агрессивно, в одном из эпизодов «Барыс» спасла стойка ворот. К середине периода Кудрявцев совершил ряд отличных спасений, особенно эффектно смотрелись сейвы после дальних выстрелов. Во второй половине «Барыс» отодвинул игру от своих ворот, немного разгрузив вратаря. Команда чётко встречала соперника на синей линии, не позволяя входить в зону, а также регулярно создавала опасные контратаки. Команда чётко встречала соперника на синей линии, не позволяя входить в зону, а также регулярно создавала опасные контратаки. За минуту до сирены «Йокерит» снял вратаря и сумел перевести игру в овертайм — шайба на счету О’Нилла.



В дополнительной пятиминутке удача была на стороне гостей — Диц ассистировал Доусу, который поразил ворота «Йокерита» в касание. «Барыс» закроет выездную серию пятничным матчем с «Северсталью» в Череповце.