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Евгений Корешков: Каждый матч — сражение
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал игру КХЛ с финским «Йокеритом» — 3:2 ОТ.
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал игру КХЛ с финским «Йокеритом» — 3:2 ОТ.
— Сегодня мы играли одним из самых сильных клубов КХЛ, старались сыграть тактически очень правильно. На протяжении всего матча это была задача номер один.
|Юкка Ялонен
|Евгений Корешков
|Райан Запольски 58:57 (Р. Запольски 59:42)
|Сергей Кудрявцев
|1-й период
|Найджел Доус
|02:37
|13:06
|Йон Норман
|2-й период
|24:03
|Йон Норман
|Павел Акользин
|31:18
|Павел Акользин
|31:18
|32:05
|Эли Толванен (С. Леписто)
|Артем Лихотников (Д. Дитц)
|35:33
|Найджел Доус (Л. Вей)
|37:30
|37:53
|Петтери Виртанен
|3-й период
|59:42
|Брайан О`Нилл (Н. Йенсен, П. Регин)
|Овертайм
|Найджел Доус (Д. Дитц)
|62:43
|6
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)