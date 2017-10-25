Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы ФТС
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован2
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак4
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь2
СКА4
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо ННБ1
Югра2
Хоккей. КХЛ
18:30
ЙокеритОТ2
Барыс3
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
23:09 (мск), источник: Sports.kz

Евгений Корешков: Каждый матч — сражение

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал игру КХЛ с финским «Йокеритом» — 3:2 ОТ.

— Сегодня мы играли одним из самых сильных клубов КХЛ, старались сыграть тактически очень правильно. На протяжении всего матча это была задача номер один. Чуть-чуть не хватило концентрации на последних секундах, когда пропустили. Парни здорово отыграли весь матч, разумеется, наш вратарь сегодня хорошо сыграл. Третий матч на выезде и третий овертайм. Каждый матч — сражение.

Йокерит 2:3 ОТ
(0:0, 1:2, 1:0)
Барыс
25.10.2017, 18:30 Зрители: 9175 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Евгений Корешков
Вратари
Райан Запольски 58:57 (Р. Запольски 59:42) Сергей Кудрявцев
1-й период
Найджел Доус 02:37
13:06 Йон Норман
2-й период
24:03 Йон Норман
Павел Акользин 31:18
Павел Акользин 31:18
32:05 Эли Толванен (С. Леписто)
Артем Лихотников (Д. Дитц) 35:33
Найджел Доус (Л. Вей) 37:30
37:53 Петтери Виртанен
3-й период
59:42 Брайан О`Нилл (Н. Йенсен, П. Регин)
Овертайм
Найджел Доус (Д. Дитц) 62:43
Статистика
6 Штрафное время 14
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
«GGG не придется бегать за ним, как он это делал с u201eКанелоu201c». Головкину нашли подходящего соперника для боя в Техасе
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
Назван новый соперник Александра Емельяненко
«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь