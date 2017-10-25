«Спартак» снимает «динамовское» проклятие: чего ждать от столичного дерби
Представляем матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва).
Представляем матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва).
Московское «Динамо» стало одним из самых неудобных соперников возрожденного «Спартака». Все четыре игры за последние два сезона
Предстоящее дерби — не
А два года назад, 1 ноября, непримиримые соперники тоже вписали яркую страницу в историю. Трансляция того матча стала премьерной на новом канале «Матч ТВ». Хозяевами выступили
А в это время на «Открытие Арене» футболисты «Спартака» в ожидании хоккейной развязки свой матч не начинали. Стартовый удар по мячу был сделан с опозданием в несколько минут.
Через год, 17 сентября, соперники подарили спектакль уже в Лужниках, на домашнем льду
Впрочем, соперники квиты. Сенсационная победа «Спартака» над «Динамо» в плей-офф-2010 (счет в серии 3−1) привела к революции в клубе, основанном Аркадием Чернышевым. Произошло слияние «Динамо» и ХК МВД, объединенную команду возглавил Олег Знарок и дважды привел ее к чемпионству.
Сейчас у
— А как же присутствие на спартаковской лавке генерального менеджера Алексея Жамнова, одного из самых ярких выпускников динамовской школы? — интересуются болельщики. В ответ приведу исторический пример: знаменитый футбольный динамовский тренер Константин Бесков наибольших успехов добился во главе «Спартака». Да и хоккеист Николай Борщевский стал звездой, олимпийским чемпионом, сменив
Похоже, не желает от него отставать новичок «Спартака» Артем Подшендялов, перешедший по ходу сезона из «Динамо».
Ходит легенда, как основатель спартаковского общества и начальник футбольного «Спартака» Николай Петрович Старостин на установке перед дерби с