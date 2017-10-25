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19:21 (мск), источник: Советский спорт

«Спартак» снимает «динамовское» проклятие: чего ждать от столичного дерби

Представляем матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва).

Источник: Советский спорт

Московское «Динамо» стало одним из самых неудобных соперников возрожденного «Спартака». Все четыре игры за последние два сезона красно-белые бело-голубым проиграли.

Предстоящее дерби — не рядовое-проходное, а самое что ни наесть историческое. Ведь «Спартак» впервые будет принимать «Динамо» на арене в Парке легенд. Со всеми вытекающими.

А два года назад, 1 ноября, непримиримые соперники тоже вписали яркую страницу в историю. Трансляция того матча стала премьерной на новом канале «Матч ТВ». Хозяевами выступили бело-голубые. На трибунах собралось без малого 11 тысяч зрителей. Динамовцы вели 2:0, 3:1. В конце второго периода вперед вырвались гости — 3:2. И только на последней минуте основного времени бело-голубые сравняли счет, а потом вырвали победу в серии буллитов.

А в это время на «Открытие Арене» футболисты «Спартака» в ожидании хоккейной развязки свой матч не начинали. Стартовый удар по мячу был сделан с опозданием в несколько минут.

Через год, 17 сентября, соперники подарили спектакль уже в Лужниках, на домашнем льду красно-белых. В середине первого периода хозяева уже дважды распечатали динамовские ворота. Но потом… За две секунды до первого перерыва бело-голубые одну шайбу отквитали. А за семь секунд до конца основного времени сравняли счет и снова вырвали победу по буллитам. Эта неудача надломила «Спартак». Через три недели последовала отставка главного тренера Германа Титова.

Впрочем, соперники квиты. Сенсационная победа «Спартака» над «Динамо» в плей-офф-2010 (счет в серии 3−1) привела к революции в клубе, основанном Аркадием Чернышевым. Произошло слияние «Динамо» и ХК МВД, объединенную команду возглавил Олег Знарок и дважды привел ее к чемпионству.

Сейчас у красно-белых неплохие шансы прервать череду поражений от «Динамо». В последних матчах команда Вадима Епанчинцева набирает очки. Пусть и со скрипом. Кстати, в турнирной таблице соперников разделяет вовсе не пропасть.

— А как же присутствие на спартаковской лавке генерального менеджера Алексея Жамнова, одного из самых ярких выпускников динамовской школы? — интересуются болельщики. В ответ приведу исторический пример: знаменитый футбольный динамовский тренер Константин Бесков наибольших успехов добился во главе «Спартака». Да и хоккеист Николай Борщевский стал звездой, олимпийским чемпионом, сменив бело-голубую форму на красно-белую.

Похоже, не желает от него отставать новичок «Спартака» Артем Подшендялов, перешедший по ходу сезона из «Динамо».

Ходит легенда, как основатель спартаковского общества и начальник футбольного «Спартака» Николай Петрович Старостин на установке перед дерби с бело-голубыми газетой прихлопнул нарушавшую тишину муху со словами: «У-у, проклятое «Динамо». Для патриарха этот соперник был самым принципиальным. С таким же настроем должны выйти на дерби и подопечные Вадима Епанчинцева.

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