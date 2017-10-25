«Йокерит» представил форму на матч в честь 50-летнего юбилея

Хоккеисты выйдут в синих свитерах с числом «50» на груди в матче с минским «Динамо», который состоится 27 октября в Хельсинки. Эмблема «Йокерита» расположена сверху на левой стороне.



Также в качестве праздничного мероприятия запланирован матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА на открытом воздухе, который состоится 2 декабря в Хельсинки.