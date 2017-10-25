Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова опозорилась на показе дочери Кадырова
Правда и мифы о работе патологоанатома
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с пытками
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Локомотив
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл ПредаторзБ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Ванкувер Кэнакс1
Все события
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Нас тащат двое». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Йокерит» представил форму на матч в честь 50-летнего юбилея

«Йокерит» представил форму, в которой сыграет в честь 50-летнего юбилея, который клуб празднует в этом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты выйдут в синих свитерах с числом «50» на груди в матче с минским «Динамо», который состоится 27 октября в Хельсинки. Эмблема «Йокерита» расположена сверху на левой стороне.

Также в качестве праздничного мероприятия запланирован матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА на открытом воздухе, который состоится 2 декабря в Хельсинки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
«Нас тащат двое». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с Мусаси
Определена стоимость электронных билетов на игру РФ и Аргентины
Стала известна дата боя Шафикова в новой весовой категории
Новости
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
8 имен, означающих «жизнь» Рождение ребенка – это всегда чудо воплощения жизни. Так хочется, чтобы оно ничем не омрачалось, чтобы новая жизнь была наполнена благополучием и била через край. Мы собрали список имен с жизнеутверждающими значениями.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь