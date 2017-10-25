Смогут ли Доус и «Барыс» пробить лучшего голкипера КХЛ и взять неприступный Хельсинки?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ:Скандал в ВВС Болгарии: Лётчики отказались вылетать на МиГ-29
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
В центре Москвы нашли клад времен Петра I
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл ПредаторзБ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало Сэйбрз1
Детройт Ред Уингз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзБ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Анахайм Дакс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
18«Хотели, бились, но...»: «Спартак» не смог обыграть «Амкар»
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Смогут ли Доус и «Барыс» пробить лучшего голкипера КХЛ и взять неприступный Хельсинки?

Казахстанский клуб «Барыс» в четвертый раз сыграет в Хельсинки с «Йокеритом» и предпримет еще одну попытку победить в Финляндии в основное время. Подробности противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Евгения Корешкова перед игрой в Финляндии расположились на пятом месте в Восточной конференции, а их визави идут третьими на «Западе». Клуб из Хельсинки проводит четвертый сезон в КХЛ.

В столице Финляндии команды встречались три раза, и ни разу казахстанский клуб не побеждал за 60 минут основного времени. Лишь в январе текущего года «Барысу» удалось прервать неудачную серию: победную шайбу в овертайме забил Брэндон Боченски — 4:3.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 10, 25.10.2017, 18:30
Йокерит
-Барыс-

Другие два матча финский клуб выиграл в основное время — 4:2 и 2:0. Таким образом, «Барыс» в Финляндии забил шесть шайб, а пропустил — девять. Лучшими бомбардирами в составе казахстанского клуба в этих играх являются Кевин Даллмэн (гол и две передачи), Найджел Доус (гол и передача) и Константин Пушкарев (передача). Последний пропустит матч из-за дисквалификации.

«Йокерит» на своем льду в сезоне 2017/2018 набрал 24 очка из 51. Команда выиграла восемь из девяти домашних матчей, проиграв лишь ярославскому «Локомотиву» — 3:4. Финский клуб сыграл на текущий момент меньше всех игр в «регулярке»: 21 матч, тогда как конкуренты приняли участие в 23−25 матчах.

Набрать в Хельсинки 350 очко в КХЛ может капитан «Барыса» Найджел Доус. Сейчас на счету форварда 204 гола и 145 передач. 400 очков может набрать защитник Кевин Даллмэн, если отметиться тремя баллами за результативность в этой игре (у него на текущий момент 132 гола и 265 передач).

Что касается хозяев льда, то звездой финского клуба в нынешнем чемпионате является 30-летний голкипер Райан Заполски. Американец рассматривался как «бэкап» для финского стража ворот Карри Ряме, но последний получил травму, и роль лидера взял на себя Заполски.

Американский вратарь после 20 проведенных игр добился второго процента отраженных бросков в Лиге — 94,5% (проигрывает только Игорю Шестеркину из СКА — 94,7). Параллельно, у Запольски лучший коэффициент надежности (1,40 шайбы за матч) в турнире и наибольшее количество «сухих» матчей (пять).

Читайте также
КХЛ наказала нападающего «Барыса» за драку в матче со «Спартаком»

Таким образом, в Хельсинки встретятся лучший вратарь КХЛ с лучшим снайпером Лиги (на счету Доуса 22 забитых гола, и он на две шайбы обходит Илью Ковальчука из СКА). Заметим также, что у «Барыса» самая результативная атака на «Востоке» (78 голов), а у их соперников — самая надежная оборона в Лиге (32 пропущенных гола).

Ни одного очка в «Йокерите» не набрал один из ведущих в прошлом защитников «Барыса», 33-летний Майк Ландин. Игрок обороны выступает в первой паре, и отыграл уже 21 встречу, но отметился только двумя минутами штрафа. «Затишье» он может прервать в игре с бывшими одноклубниками.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и финским «Йокеритом» начнется в Хельсинки в 21:30 по времени Астаны. Букмекеры оценили шансы казахстанского клуба на победу в игре с одним из лидеров КХЛ,

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Прямая трансляция перенесенного матча КПЛ "Астана" - "Окжетпес"
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
«Нас тащат двое». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»
Касперович: Малышко начнёт сезон на Кубке России
Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с Мусаси
Определена стоимость электронных билетов на игру РФ и Аргентины
Стала известна дата боя Шафикова в новой весовой категории
Спорт-Экспресс
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь