Смогут ли Доус и «Барыс» пробить лучшего голкипера КХЛ и взять неприступный Хельсинки?

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Евгения Корешкова перед игрой в Финляндии расположились на пятом месте в Восточной конференции, а их визави идут третьими на «Западе». Клуб из Хельсинки проводит четвертый сезон в КХЛ.

В столице Финляндии команды встречались три раза, и ни разу казахстанский клуб не побеждал за 60 минут основного времени. Лишь в январе текущего года «Барысу» удалось прервать неудачную серию: победную шайбу в овертайме забил Брэндон Боченски — 4:3.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 10, 25.10.2017, 18:30 Йокерит - Барыс -

Другие два матча финский клуб выиграл в основное время — 4:2 и 2:0. Таким образом, «Барыс» в Финляндии забил шесть шайб, а пропустил — девять. Лучшими бомбардирами в составе казахстанского клуба в этих играх являются Кевин Даллмэн (гол и две передачи), Найджел Доус (гол и передача) и Константин Пушкарев (передача). Последний пропустит матч из-за дисквалификации.

«Йокерит» на своем льду в сезоне 2017/2018 набрал 24 очка из 51. Команда выиграла восемь из девяти домашних матчей, проиграв лишь ярославскому «Локомотиву» — 3:4. Финский клуб сыграл на текущий момент меньше всех игр в «регулярке»: 21 матч, тогда как конкуренты приняли участие в 23−25 матчах.

Набрать в Хельсинки 350 очко в КХЛ может капитан «Барыса» Найджел Доус. Сейчас на счету форварда 204 гола и 145 передач. 400 очков может набрать защитник Кевин Даллмэн, если отметиться тремя баллами за результативность в этой игре (у него на текущий момент 132 гола и 265 передач).

Что касается хозяев льда, то звездой финского клуба в нынешнем чемпионате является 30-летний голкипер Райан Заполски. Американец рассматривался как «бэкап» для финского стража ворот Карри Ряме, но последний получил травму, и роль лидера взял на себя Заполски.

Американский вратарь после 20 проведенных игр добился второго процента отраженных бросков в Лиге — 94,5% (проигрывает только Игорю Шестеркину из СКА — 94,7). Параллельно, у Запольски лучший коэффициент надежности (1,40 шайбы за матч) в турнире и наибольшее количество «сухих» матчей (пять).

Таким образом, в Хельсинки встретятся лучший вратарь КХЛ с лучшим снайпером Лиги (на счету Доуса 22 забитых гола, и он на две шайбы обходит Илью Ковальчука из СКА). Заметим также, что у «Барыса» самая результативная атака на «Востоке» (78 голов), а у их соперников — самая надежная оборона в Лиге (32 пропущенных гола).

Ни одного очка в «Йокерите» не набрал один из ведущих в прошлом защитников «Барыса», 33-летний Майк Ландин. Игрок обороны выступает в первой паре, и отыграл уже 21 встречу, но отметился только двумя минутами штрафа. «Затишье» он может прервать в игре с бывшими одноклубниками.