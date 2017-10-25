Азеведо и Попов не сыграют за «Ак Барс» до паузы на Кубок Карьяла

Азеведо получил повреждение 13 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» (2:6) и с тех пор на льду не появлялся.
На счету канадского форварда 18 очков (12 шайб + 6 передач) в 19 играх текущего сезона. Попов травмировался в матче с нижегородским «Торпедо» 9 октября. В активе нападающего четыре заброшенные шайбы и две результативные передачи в 17 играх.
«Надеемся, что они вернутся в строй как можно быстрее, но это вопрос не одной-двух недель. До паузы на Евротур хоккеисты не сыграют», — рассказал Хуснутдинов. Финский этап Кубок Карьяла пройдет с 8 по 12 ноября.
«Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции, набрав в 24 матчах 50 очков.