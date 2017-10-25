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14:13 (мск), источник: ТАСС

Азеведо и Попов не сыграют за «Ак Барс» до паузы на Кубок Карьяла

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Нападающие хоккейного клуба «Ак Барс» Джастин Азеведо и Андрей Попов не успеют восстановиться после травм до паузы на первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Об этом ТАСС сообщил директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов.

Источник: РИА "Новости"

Азеведо получил повреждение 13 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» (2:6) и с тех пор на льду не появлялся.

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На счету канадского форварда 18 очков (12 шайб + 6 передач) в 19 играх текущего сезона. Попов травмировался в матче с нижегородским «Торпедо» 9 октября. В активе нападающего четыре заброшенные шайбы и две результативные передачи в 17 играх.

«Надеемся, что они вернутся в строй как можно быстрее, но это вопрос не одной-двух недель. До паузы на Евротур хоккеисты не сыграют», — рассказал Хуснутдинов. Финский этап Кубок Карьяла пройдет с 8 по 12 ноября.

«Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции, набрав в 24 матчах 50 очков.

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