Состоится ли отставка Воробьева в «Динамо»?

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник вечером снова поползи слухи о том, что тренерский штаб московского «Динамо» отныне будет другим. Сам Владимир Воробьев об этом не знал, хотя уже было неловко уточнять у него информацию. Еще раз повторю: менять тренера в клубе мера крайне странная, она не принесет никакого результата, а проблема не в том, что Воробьев плохо работает. В команде нет хоккеистов. Нет никакой конкуренции за место в составе. Многие люди знают, что никаких мер к ним применить нельзя и расслабляются. При этом помощи от менеджеров вообще нет. С конца лета главный тренер повторяет, что ему нужны форварды, причем, такие, которые могут забить. И что мы видим? Артем Подшендялов отправляется на драфт отказов, а потом его забирает «Спартак», Сакари Салминен приезжает неготовым, да еще никак не могут разобраться с документами. Обещают, что Евгений Артюхин начнет забивать, но он оседает в четвертом звене. Нападающие нужны и сейчас, но едва не подписывается просмотровый контракт с Александром Федосеевым из ECHL. Переговоры с теми, кто нужен и кого просят тренеры, саботируются. И не забывайте, в какой ситуации формировалась команда. Вполне возможно, что где-то Воробьеву и не хватает опыта, но это не повод для отставки. Что вы хотите от тренера, чьих игроков не могут нормально покормить перед матчем. Я уже слышал пару историй, как игроки не выдерживали и оплачивали обед команде. Лишь бы только была качественная еда.

КИНЭН ОТКАЗАЛСЯ ОТ КАРХУНЕНА.

Майк Кинэн продолжает вести странную деятельность на посту генерального менеджера клуба, да и к его тренерской работе есть много вопросов. В список отказов внесен Томи Кархунен, который в прошлом сезоне вывел команду в плей-офф. Да, сейчас он, безусловно, проигрывает борьбу за место в составе Магнусу Хелльбергу. Причем, последний пользуется безграничным доверием со стороны тренерского штаба, несмотря на откровенно провальные матчи. Но оставаться без вратаря в такой тяжелый момент! А если что-то случится с Магнусом? Правда, я уверен, что Майк Кинэн уже имеет кандидатуру вратаря, но привезет он своего человека. В смысле, он может быть даже незнаком с голкипером, но вы понимаете, о чем я. Кархунен в этом сезоне принимал участие в восьми встречах, но в четырех играх, которые он провел полностью, китайский клуб уступил. Но по-настоящему неудачно он сыграл лишь в матче против «Северстали».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaoMBdmlST3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#dinamoriga komandas sastāvu papildina pieredzējušais krievu uzbrucējs Staņislavs Čistovs. Uzbrucējs rīdzinieku rindās spēlēs ar 32. numuru.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-24T10:47:10+00:00">Окт 24 2017 в 3:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧИСТОВ — В РИГЕ.

«Динамо» Рига продолжает веселить народ. Контракт с клубом подписал Станислав Чистов, который не смог пробиться в основу «Спартака» после назначения Вадима Епанчинцева. Сразу скажу — по режиму и отношению к делу к Чистову в последнее время вопросов нет. Но глупо отрицать, что пропали его основные козыри, который выделяли Чистова на фоне остальных. Да, у него волшебные руки, отличное понимание игры, но он стал все делать слишком медленно. Сам Станислав на здоровье не жалуется, говорит, что может выдержать любые нагрузки и, наверняка, не обманывает. Но выдержать нагрузки на сборах и держать темп в игре не одно и тоже. Риге зачем все это надо рижанам? Так они собираются исправлять ситуацию? Говорят, что во время последней игры Гиртс Анкипанс едва не сцепился с болельщиками, которым надоела унылая игра команды. Не думаю, что после такого трансфера клуб усилился.

«СИБИРЬ» ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СОПИНА.