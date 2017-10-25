Состоится ли отставка Воробьева в «Динамо»?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Директор центра "Феникс" впервые рассказала о смерти Марьянова
Правда и мифы о работе патологоанатома
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Пресс-секретарь Роскомнадзора ответил на обвинения в хищении
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Барыс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Даллас Старз3
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл ПредаторзБ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало Сэйбрз1
Детройт Ред Уингз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзБ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Анахайм Дакс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России
Шайбы Сергачева, Наместникова и Кучерова принесли победу «Тампе»
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Состоится ли отставка Воробьева в «Динамо»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник вечером снова поползи слухи о том, что тренерский штаб московского «Динамо» отныне будет другим. Сам Владимир Воробьев об этом не знал, хотя уже было неловко уточнять у него информацию. Еще раз повторю: менять тренера в клубе мера крайне странная, она не принесет никакого результата, а проблема не в том, что Воробьев плохо работает. В команде нет хоккеистов. Нет никакой конкуренции за место в составе. Многие люди знают, что никаких мер к ним применить нельзя и расслабляются. При этом помощи от менеджеров вообще нет. С конца лета главный тренер повторяет, что ему нужны форварды, причем, такие, которые могут забить. И что мы видим? Артем Подшендялов отправляется на драфт отказов, а потом его забирает «Спартак», Сакари Салминен приезжает неготовым, да еще никак не могут разобраться с документами. Обещают, что Евгений Артюхин начнет забивать, но он оседает в четвертом звене. Нападающие нужны и сейчас, но едва не подписывается просмотровый контракт с Александром Федосеевым из ECHL. Переговоры с теми, кто нужен и кого просят тренеры, саботируются. И не забывайте, в какой ситуации формировалась команда. Вполне возможно, что где-то Воробьеву и не хватает опыта, но это не повод для отставки. Что вы хотите от тренера, чьих игроков не могут нормально покормить перед матчем. Я уже слышал пару историй, как игроки не выдерживали и оплачивали обед команде. Лишь бы только была качественная еда.

КИНЭН ОТКАЗАЛСЯ ОТ КАРХУНЕНА.

Майк Кинэн продолжает вести странную деятельность на посту генерального менеджера клуба, да и к его тренерской работе есть много вопросов. В список отказов внесен Томи Кархунен, который в прошлом сезоне вывел команду в плей-офф. Да, сейчас он, безусловно, проигрывает борьбу за место в составе Магнусу Хелльбергу. Причем, последний пользуется безграничным доверием со стороны тренерского штаба, несмотря на откровенно провальные матчи. Но оставаться без вратаря в такой тяжелый момент! А если что-то случится с Магнусом? Правда, я уверен, что Майк Кинэн уже имеет кандидатуру вратаря, но привезет он своего человека. В смысле, он может быть даже незнаком с голкипером, но вы понимаете, о чем я. Кархунен в этом сезоне принимал участие в восьми встречах, но в четырех играх, которые он провел полностью, китайский клуб уступил. Но по-настоящему неудачно он сыграл лишь в матче против «Северстали».

Во время загрузки произошла ошибка.

ЧИСТОВ — В РИГЕ.

«Динамо» Рига продолжает веселить народ. Контракт с клубом подписал Станислав Чистов, который не смог пробиться в основу «Спартака» после назначения Вадима Епанчинцева. Сразу скажу — по режиму и отношению к делу к Чистову в последнее время вопросов нет. Но глупо отрицать, что пропали его основные козыри, который выделяли Чистова на фоне остальных. Да, у него волшебные руки, отличное понимание игры, но он стал все делать слишком медленно. Сам Станислав на здоровье не жалуется, говорит, что может выдержать любые нагрузки и, наверняка, не обманывает. Но выдержать нагрузки на сборах и держать темп в игре не одно и тоже. Риге зачем все это надо рижанам? Так они собираются исправлять ситуацию? Говорят, что во время последней игры Гиртс Анкипанс едва не сцепился с болельщиками, которым надоела унылая игра команды. Не думаю, что после такого трансфера клуб усилился.

«СИБИРЬ» ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СОПИНА.

«Сибирь» внесла в список отказов Алексея Сопина. Вряд ли кто-то подходил этой команде больше, чем нападающий. В Новосибирске решили строить рабочий и трудолюбивый коллектив, и Сопин точно соответствовал всем качествам. Но как-то сразу на нем поставили «крест», хотя непонятно, чего именно хотели. Последнюю полноценную игру он провел против «Витязя», когда находился на льду 16 минут и сделал передачу. После этого было еще три встречи и там игровое время не превышало 11 минут. Если его видели в первом-втором звеньях, то надо было давать больше возможностей. Если в третьем-четвертом — он точно соответствовал всем качествам. Странное решение. Кроме того, на грани обмена находится защитник Федор Беляков. Он даже не поехал с командой на выезд и тренируется с ДЮСШ. Белякова подозревают в том, что он рассказал прессе о том, что происходит внутри коллектива. Но это вообще глупость. Сейчас что-то скрыть невозможно, а некоторые новости приходят от игроков других клубов. Давайте вообще никто ни с кем разговаривать не будет. Надо смотреть по игре. К нему есть вопросы, но он никогда не боялся шайбы. Редкое качество.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России
Шайбы Сергачева, Наместникова и Кучерова принесли победу «Тампе»
Команда «Торо Россо» исключила возможность возвращения Квята
Касперович: Малышко начнёт сезон на Кубке России
Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с Мусаси
Определена стоимость электронных билетов на игру РФ и Аргентины
Кучеров обошел Овечкина в списке снайперов НХЛ текущего сезона
Спорт-Экспресс
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь