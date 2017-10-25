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Чемпион мира Кутузов подписал пробный контракт с ярославским ХК «Локомотив»
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
В мае 31-летний Кутузов и московский ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне защитник провел в составе армейцев в регулярном чемпионате КХЛ и
Кутузов выиграл в составе сборной России чемпионат мира 2014 года, который проходил в Минске. В КХЛ защитник ранее помимо ЦСКА выступал в «Нефтехимике» (Нижнекамск), «Сибири» (Новосибирск), «Салавате Юлаеве» (Уфа), «Динамо» (Москва).