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11:48 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион мира Кутузов подписал пробный контракт с ярославским ХК «Локомотив»

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России защитник Александр Кутузов подписал пробный контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает пресс-служба КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

В мае 31-летний Кутузов и московский ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне защитник провел в составе армейцев в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф 38 матчей, в которых набрал 7 (4 гола + 3 передачи) очков.

Кутузов выиграл в составе сборной России чемпионат мира 2014 года, который проходил в Минске. В КХЛ защитник ранее помимо ЦСКА выступал в «Нефтехимике» (Нижнекамск), «Сибири» (Новосибирск), «Салавате Юлаеве» (Уфа), «Динамо» (Москва).

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