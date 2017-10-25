Защитник ЦСКА Робинсон выбыл из строя как минимум до ноябрьской паузы в КХЛ
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
ЦСКА в понедельник со счетом 2:5 проиграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Робинсон получил травму в начале первого периода, после чего перестал появляться на льду.
Робинсон в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 20 матчей, в которых набрал 10 очков (гол и девять результативных передач) при лучшем в команде показателе полезности «плюс 14».
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Пауза в регулярном чемпионате КХЛ запланирована с 8 по 12 ноября, в это время сборная России сыграет в Кубке Карьяла, первом этапе Евротура.