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11:47 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник ЦСКА Робинсон выбыл из строя как минимум до ноябрьской паузы в КХЛ

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Канадский защитник ЦСКА Мэт Робинсон пропустит минимум две недели из-за травмы, полученной в матче КХЛ против СКА (Санкт-Петербург), и вернется в строй уже после ноябрьской паузы в чемпионате, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в понедельник со счетом 2:5 проиграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Робинсон получил травму в начале первого периода, после чего перестал появляться на льду.

Робинсон в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 20 матчей, в которых набрал 10 очков (гол и девять результативных передач) при лучшем в команде показателе полезности «плюс 14».

В пресс-службе ЦСКА агентству «Р-Спорт» сообщили, что точный срок восстановления Робинсона на данный момент неизвестен.

Пауза в регулярном чемпионате КХЛ запланирована с 8 по 12 ноября, в это время сборная России сыграет в Кубке Карьяла, первом этапе Евротура.

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