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ЦСКА рассматривает варианты обмена Антона Бурдасова
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб рассматривает варианты обмена нападающего Антона Бурдасова.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб рассматривает варианты обмена нападающего Антона Бурдасова.
«ЦСКА рассматривает варианты обмена нападающего Антона Бурдасова», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
26-летний Бурдасов выступает за ЦСКА первый год. Он провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) балла за результативность при показателе полезности «+2».
Ранее Бурдасов играл за «Трактор», «Авангард» и СКА, с которым выиграл кубок Гагарина в 2015 году.
Всего в КХЛ на его счету 151 (72+79) очко в 380 играх.
Бурдасов также является чемпионом мира среди молодёжи (2011).