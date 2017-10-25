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10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА рассматривает варианты обмена Антона Бурдасова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб рассматривает варианты обмена нападающего Антона Бурдасова.

Источник: РИА "Новости"

«ЦСКА рассматривает варианты обмена нападающего Антона Бурдасова», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккей
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Неделя 10, 23.10.2017, 19:30
ЦСКА
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26-летний Бурдасов выступает за ЦСКА первый год. Он провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) балла за результативность при показателе полезности «+2».

Ранее Бурдасов играл за «Трактор», «Авангард» и СКА, с которым выиграл кубок Гагарина в 2015 году.

Всего в КХЛ на его счету 151 (72+79) очко в 380 играх.

Бурдасов также является чемпионом мира среди молодёжи (2011).

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