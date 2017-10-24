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22:56 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

ТАСС, 24 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Артем Лукоянов (52-я минута), у гостей отличился Франсис Паре (56). Решающий буллит на счету нападающего «Автомобилиста» Евгения Чесалина.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает шестое место, набрав в 25 матчах 40 очков, «Ак Барс» с 50 очками после 24 игр продолжает лидировать.

В следующем матче екатеринбургский клуб 26 октября в гостях сыграет с ХК «Сочи», казанцы на следующий день также на выезде встретятся с пекинским «Куньлунем».

В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» обыграл магнитогорский «Металлург» — 3:1, челябинский «Трактор» оказался сильнее ХК «Сочи» — 2:1.

Ак Барс 1:2 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Автомобилист
24.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Владимир Крикунов
Вратари
Эмиль Гарипов Владимир Сохатский
1-й период
01:08 Роб Клинкхаммер
2-й период
Георгий Мишарин 21:48
36:29 Василий Токранов
Никита Трямкин 36:43
Михал Чайковски 37:29
3-й период
44:54 Роб Клинкхаммер
51:01 Артем Лукоянов (Ф. Малыхин)
54:12 Владимир Ткачев
Франсис Паре (А.А. Василевский, Е. Миловзоров) 55:25
Серия буллитов - победный бросок
И. Крикунов
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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