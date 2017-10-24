«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Артем Лукоянов (52-я минута), у гостей отличился Франсис Паре (56). Решающий буллит на счету нападающего «Автомобилиста» Евгения Чесалина.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает шестое место, набрав в 25 матчах 40 очков, «Ак Барс» с 50 очками после 24 игр продолжает лидировать.

В следующем матче екатеринбургский клуб 26 октября в гостях сыграет с ХК «Сочи», казанцы на следующий день также на выезде встретятся с пекинским «Куньлунем».