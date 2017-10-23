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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квартальнов vs Никитин: чей ЦСКА лучше?

«СЭ» подводит тактические итоги матча ЦСКА — СКА (2:5).

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СКА УПРОСТИЛ ИГРУ

Что точно можно отметить — ЦСКА серьезно прибавил по сравнению со стартовым матчем против СКА. Это даже не вопрос. Прибавил во взаимодействиях, в хоккейной мысли, в остроте. Может быть, при Квартальнове армейцы бы взяли эту встречу. Но лучше проиграть так, показав, на что делается здравая ставка, чем тупо перебегать соперника, надев колесные пары и раскидав по льду рельсовые полотна.

Даже в условиях очень высокой плотности, далеко не самой привычной для москвичей (такова уж КХЛ), ставка эта была на контроль шайбы и на входы в зону атаки с контролем шайбы — один из ключевых компонентов созидательной игры. Только в первом периоде около 60 процентов входов были контролируемыми, при том что хоккея в нем было мало, а борьбы — очень много. При Квартальнове хорошо если четверть набралась бы. В дальнейшем цифры еще подросли, поскольку постепенно снижался уровень агрессии — за исключением небольшого отрезка.

При этом характерно, что ЦСКА провел в первой двадцатиминутке всего два силовых приема против 12. Не было надобности, поскольку шайбу чаще контролировали именно они, да и отказ от хитов ради, собственно, хитов налицо. Характерно, опять же, что СКА очень упростил игру: да, те же 60 процентов контролируемых входов, но для них это мало, и немаловажно, что практически любой вход быстро завершался броском, а количество атак с более чем двумя передачами было ничтожно малым.

НЕ ХВАТАЛО АНДРОНОВА

ЦСКА играл интереснее и разнообразнее. И, в общем-то, стал жертвой собственной реализации. В одном только первом периоде было четыре верных голевых момента — у Скотта, Телегина, Кузьменко и особенно Светлакова. Против всего одного, и то неочевидного (слишком острый угол) у Карпова. Воспользовались бы — все могло пойти по другому сценарию. Но своих Дацюка с Ковальчуком в составе не оказалось. Хоть Войнов и говорил, что у московских армейцев, в отличие от «Йокерита», есть пара человек, за которыми нужен глаз да глаз. Правда, назвать их отказался.

Вполне очевидно, что первый из этой пары — Капризов. А вот на роль второго кандидатов много. Один из них — Шумаков, пропустивший встречу из-за травмы, что негативно повлияло на тройку Шалунова. Заменивший Сергея Любимов в игру не попал и в итоге «присел». Не пошло и у Григоренко с краями Скоттом и Телегиным. В результате пришлось перекраивать звенья и сажать в итоге еще и несколько аморфного Петрова. План по наложениям, если, впрочем, он был, пошел прахом, потому что два сочетания работали не так, как надо, да еще и Робинсон, в последнее время постоянно играющий в первой паре с Киселевичем, получил травму в самом начале встрече.

Ну и, конечно, очень не хватало Андронова. Которого сначала дисквалифицировали, а незадолго до игры отменили решение (дикая история, но речь не об этом), однако состав был уже сформирован. Разумеется, выдерживать «матчинг» куда сложнее, когда Дацюк и Ковальчук играют в разных тройках, но Сергей решил бы хотя бы часть проблемы. А с остальным худо-бедно справилось бы звено Попова.

ВРЕМЯ У НИКИТИНА ЕСТЬ

Видно, что у Знарка больше вариантов для маневра. Команду он знает лучше. Игроки его требования знают. Взвинтить темп — легко. Обычными двойными сменами лидеров. И перестраивается СКА мгновенно. Достаточно вспомнить, как при 2:0 петербуржцы моментально переключились на агрессивную расстановку «2−1−2» и во многом за счет этого забросили третью шайбу. У Никитина такого уровня понимания с подопечными пока нет. Но, надо думать, еще появится. До плей-офф есть время подготовиться, опробовать массу всего даже с перенаселенным составом. Хотя, надо признать, вынужденное сиденье в запасе на пользу никому не идет.

Одно дело — Квартальнов. Требования которого были просты и легко выполнимы, даже если тебя поставили на игру после долгой «отсидки». Никитин же строит игру на других добродетелях. Для которых важны игровой тонус и налаженные взаимодействия.

И если уж идти в сторону СКА, не лишним будет обратить внимание на то, что питерцы состав меняют по минимуму. И, как правило, строго по ролям, чтобы каждый понимал свои маневры. Конечно, потеря условных Широкова и Каблукова повлияла бы на рисунок. Но композиции не нарушила бы.

Жаль, что регулярка ограничится двумя армейскими дерби. Они полезны всем — и зрителям, и СКА, и ЦСКА. Но если финал конференции будет именно таким, каким не хотели бы в Хельсинки, то там будет на что посмотреть. И далеко не все ясно. Времени на подготовку у Никитина полно. Радует, что он идет в грамотном направлении. И многое получается уже сейчас.

ЦСКА 2:5
(0:0, 0:1, 2:4)
СКА
23.10.2017, 19:30 Зрители: 5307 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47) Игорь Шестеркин
1-й период
Николай Прохоркин 00:34
19:52 Валерий Ничушкин
2-й период
Егор Рыков 22:50
Сергей Калинин 25:09
27:17 Михаил Григоренко
31:07 Андрей Светлаков
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук) 32:19
3-й период
44:38 Михаил Науменков
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 46:17
Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин) 48:20
Динар Хафизуллин 49:23
51:08 Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
Павел Дацюк (М. Карпов) 51:55
54:05 Иван Телегин (А. Попов)
Николай Прохоркин 55:54
Илья Ковальчук (Е. Кетов) п.в. 59:47
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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