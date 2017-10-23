Квартальнов vs Никитин: чей ЦСКА лучше?
«СЭ» подводит тактические итоги матча ЦСКА — СКА (2:5).
«СЭ» подводит тактические итоги матча ЦСКА — СКА (2:5).
СКА УПРОСТИЛ ИГРУ
Что точно можно отметить — ЦСКА серьезно прибавил по сравнению со стартовым матчем против СКА. Это даже не вопрос. Прибавил во взаимодействиях, в хоккейной мысли, в остроте. Может быть, при Квартальнове армейцы бы взяли эту встречу. Но лучше проиграть так, показав, на что делается здравая ставка, чем тупо перебегать соперника, надев колесные пары и раскидав по льду рельсовые полотна.
Даже в условиях очень высокой плотности, далеко не самой привычной для москвичей (такова уж КХЛ), ставка эта была на контроль шайбы и на входы в зону атаки с контролем шайбы — один из ключевых компонентов созидательной игры. Только в первом периоде около 60 процентов входов были контролируемыми, при том что хоккея в нем было мало, а борьбы — очень много. При Квартальнове хорошо если четверть набралась бы. В дальнейшем цифры еще подросли, поскольку постепенно снижался уровень агрессии — за исключением небольшого отрезка.
При этом характерно, что ЦСКА провел в первой двадцатиминутке всего два силовых приема против 12. Не было надобности, поскольку шайбу чаще контролировали именно они, да и отказ от хитов ради, собственно, хитов налицо. Характерно, опять же, что СКА очень упростил игру: да, те же 60 процентов контролируемых входов, но для них это мало, и немаловажно, что практически любой вход быстро завершался броском, а количество атак с более чем двумя передачами было ничтожно малым.
НЕ ХВАТАЛО АНДРОНОВА
ЦСКА играл интереснее и разнообразнее. И, в
Вполне очевидно, что первый из этой пары — Капризов. А вот на роль второго кандидатов много. Один из них — Шумаков, пропустивший встречу
Ну и, конечно, очень не хватало Андронова. Которого сначала дисквалифицировали, а незадолго до игры отменили решение (дикая история, но речь не об этом), однако состав был уже сформирован. Разумеется, выдерживать «матчинг» куда сложнее, когда Дацюк и Ковальчук играют в разных тройках, но Сергей решил бы хотя бы часть проблемы. А с остальным
ВРЕМЯ У НИКИТИНА ЕСТЬ
Видно, что у Знарка больше вариантов для маневра. Команду он знает лучше. Игроки его требования знают. Взвинтить темп — легко. Обычными двойными сменами лидеров. И перестраивается СКА мгновенно. Достаточно вспомнить, как при 2:0 петербуржцы моментально переключились на агрессивную расстановку «2−1−2» и во многом за счет этого забросили третью шайбу. У Никитина такого уровня понимания с подопечными пока нет. Но, надо думать, еще появится. До
Одно дело — Квартальнов. Требования которого были просты и легко выполнимы, даже если тебя поставили на игру после долгой «отсидки». Никитин же строит игру на других добродетелях. Для которых важны игровой тонус и налаженные взаимодействия.
И если уж идти в сторону СКА, не лишним будет обратить внимание на то, что питерцы состав меняют по минимуму. И, как правило, строго по ролям, чтобы каждый понимал свои маневры. Конечно, потеря условных Широкова и Каблукова повлияла бы на рисунок. Но композиции не нарушила бы.
Жаль, что регулярка ограничится двумя армейскими дерби. Они полезны всем — и зрителям, и СКА, и ЦСКА. Но если финал конференции будет именно таким, каким не хотели бы в Хельсинки, то там будет на что посмотреть. И далеко не все ясно. Времени на подготовку у Никитина полно. Радует, что он идет в грамотном направлении. И многое получается уже сейчас.
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Николай Прохоркин
|00:34
|19:52
|Валерий Ничушкин
|2-й период
|Егор Рыков
|22:50
|Сергей Калинин
|25:09
|27:17
|Михаил Григоренко
|31:07
|Андрей Светлаков
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|32:19
|3-й период
|44:38
|Михаил Науменков
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|46:17
|Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|48:20
|Динар Хафизуллин
|49:23
|51:08
|Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
|Павел Дацюк (М. Карпов)
|51:55
|54:05
|Иван Телегин (А. Попов)
|Николай Прохоркин
|55:54
|Илья Ковальчук (Е. Кетов)
|п.в.
|59:47
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)