«Нефтехимик» нанес магнитогорскому «Металлургу» 3-е поражение подряд в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Павел Здунов (5-я минута), Эмиль Галимов (14) и Александр Брынцев (40), у гостей шайбу забросил Оскар Осала (45).

Шайба Осалы прервала «сухую» серию голкипера «Нефтехимика» Ильи Ежова в КХЛ, которая в итоге составила 157 минут 34 секунды.