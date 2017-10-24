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22:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» нанес магнитогорскому «Металлургу» 3-е поражение подряд в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. «Нефтехимик» обыграл на своем льду «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нанеся магнитогорской команде третье поражение подряд в нынешнем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Павел Здунов (5-я минута), Эмиль Галимов (14) и Александр Брынцев (40), у гостей шайбу забросил Оскар Осала (45).

Шайба Осалы прервала «сухую» серию голкипера «Нефтехимика» Ильи Ежова в КХЛ, которая в итоге составила 157 минут 34 секунды.

В следующем матче сезона «Нефтехимик» сыграет с 27 октября на выезде с владивостокским «Адмиралом», а «Магнитка» 26 октября встретится в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Нефтехимик 3:1
(2:0, 1:0, 0:1)
Металлург Мг
24.10.2017, 19:00 Зрители: 4535 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Илья Воробьев
Вратари
Илья Ежов Илья Самсонов 58:00 (И. Самсонов 59:40-59:47)
1-й период
04:40 Павел Здунов (И. Шиксатдаров, О. Пиганович)
Илья Берестенников 08:42
13:03 Эмиль Галимов (Р. Ганзл)
17:53 Андрей Сергеев
2-й период
22:05 Дамир Шарипзянов
Денис Казионов 22:05
Ян Коварж 25:55
Ян Коварж 25:55
28:28 Робин Ганзл
32:49 Ильдар Шиксатдаров
Денис Платонов 37:44
39:46 Александр Брынцев (А. Нестрашил, Д. Шарипзянов)
3-й период
Оскар Осала (Е. Тимкин, Д. Платонов) 44:57
Илья Берестенников 46:06
59:36 Илья Ежов
Оскар Осала 59:40
Статистика
10 Штрафное время 22
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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