«Нефтехимик» нанес магнитогорскому «Металлургу» 3-е поражение подряд в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Встреча, прошедшая во вторник в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Павел Здунов (5-я минута), Эмиль Галимов (14) и Александр Брынцев (40), у гостей шайбу забросил Оскар Осала (45).
Шайба Осалы прервала «сухую» серию голкипера «Нефтехимика» Ильи Ежова в КХЛ, которая в итоге составила 157 минут 34 секунды.
В следующем матче сезона «Нефтехимик» сыграет с 27 октября на выезде с владивостокским «Адмиралом», а «Магнитка» 26 октября встретится в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Нефтехимик
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3:1
(2:0, 1:0, 0:1)
|Металлург Мг
|Андрей Назаров
|Илья Воробьев
|Илья Ежов
|Илья Самсонов 58:00 (И. Самсонов 59:40-59:47)
|1-й период
|04:40
|Павел Здунов (И. Шиксатдаров, О. Пиганович)
|Илья Берестенников
|08:42
|13:03
|Эмиль Галимов (Р. Ганзл)
|17:53
|Андрей Сергеев
|2-й период
|22:05
|Дамир Шарипзянов
|Денис Казионов
|22:05
|Ян Коварж
|25:55
|Ян Коварж
|25:55
|28:28
|Робин Ганзл
|32:49
|Ильдар Шиксатдаров
|Денис Платонов
|37:44
|39:46
|Александр Брынцев (А. Нестрашил, Д. Шарипзянов)
|3-й период
|Оскар Осала (Е. Тимкин, Д. Платонов)
|44:57
|Илья Берестенников
|46:06
|59:36
|Илья Ежов
|Оскар Осала
|59:40
|10
|Штрафное время
|22
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)