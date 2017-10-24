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«Трактор» обыграл «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Встреча, прошедшая во вторник в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Иван Вишневский (25-я минута) и Пол Щехура (39), у хозяев шайбу забросил Иван Ларичев (8).
«Трактор» одержал вторую победу кряду и прервал 2-матчевую победную серию «Сочи».
В следующем матче «Трактор» 29 октября примет тольяттинскую «Ладу», а «Сочи» 26 октября сыграет дома с екатеринбургским «Автомобилистом».
|Сергей Зубов
|Анвар Гатиятулин
|Константин Барулин 59:13
|Василий Демченко
|1-й период
|07:28
|Иван Ларичев (Э. О`Делл, П. Падакин)
|2-й период
|23:47
|Юрки Йокипакка
|Иван Вишневский (Кир. Кольцов)
|24:02
|28:33
|Вадим Хомицкий
|Ник Бэйлен
|32:15
|36:08
|Евгений Лапенков
|Пол Щехура
|38:12
|Семен Кокуев
|39:32
|3-й период
|Данил Мамаев
|52:43
|58:16
|Сергей Шмелев
|Рихард Гюнге
|59:35
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)