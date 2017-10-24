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22:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» обыграл «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Челябинский «Трактор» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Иван Вишневский (25-я минута) и Пол Щехура (39), у хозяев шайбу забросил Иван Ларичев (8).

«Трактор» одержал вторую победу кряду и прервал 2-матчевую победную серию «Сочи».

В следующем матче «Трактор» 29 октября примет тольяттинскую «Ладу», а «Сочи» 26 октября сыграет дома с екатеринбургским «Автомобилистом».

Сочи 1:2
(1:0, 0:2, 0:0)
Трактор
24.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Ледовая арена "Шайба"
Главные тренеры
Сергей Зубов Анвар Гатиятулин
Вратари
Константин Барулин 59:13 Василий Демченко
1-й период
07:28 Иван Ларичев (Э. О`Делл, П. Падакин)
2-й период
23:47 Юрки Йокипакка
Иван Вишневский (Кир. Кольцов) 24:02
28:33 Вадим Хомицкий
Ник Бэйлен 32:15
36:08 Евгений Лапенков
Пол Щехура 38:12
Семен Кокуев 39:32
3-й период
Данил Мамаев 52:43
58:16 Сергей Шмелев
Рихард Гюнге 59:35
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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