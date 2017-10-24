«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче чемпионата КХЛ, Хартикайнен оформил дубль

Встреча, прошедшая во вторник в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дуль оформил Тему Хартикайнен (3-я и 32-я минуты), который также отдал результативную передачу на Дениса Кокарева (48). Еще одну шайбу у хозяев забросил Максим Майоров (19), а у гостей отличился Денис Зернов (19).