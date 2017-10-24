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19:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче чемпионата КХЛ, Хартикайнен оформил дубль

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дуль оформил Тему Хартикайнен (3-я и 32-я минуты), который также отдал результативную передачу на Дениса Кокарева (48). Еще одну шайбу у хозяев забросил Максим Майоров (19), а у гостей отличился Денис Зернов (19).

Результативная передача Хартикайнена в данном матче стала для финского форварда сотой в регулярных чемпионатах КХЛ. «Лада» не может обыграть «Салават Юлаев» в Уфе в матчах КХЛ с 2009 года.

В следующем матче сезона «Салават Юлаев» сыграет 26 октября дома с магнитогорским «Металлургом», а «Лада» 27 октября примет ханты-мансийскую «Югру».

Салават Юлаев 4:1
(2:1, 1:0, 1:0)
Лада
24.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Артис Аболс
Вратари
Бен Скривенс Антон Красоткин
1-й период
02:52 Теему Хартикайнен (Г. Панин, Е. Коротков)
17:37 Максим Гончаров
Денис Зернов (Г. Белоусов, С. Бочаров) 18:12
18:17 Евгений Коротков
18:31 Максим Майоров (Й. Кемппайнен)
2-й период
Рафаэль Ахметов 25:01
Александр Стрельцов 29:05
31:11 Теему Хартикайнен (А. Логинов, Ф. Ларсен)
31:26 Григорий Панин
3-й период
44:30 Григорий Панин
47:04 Денис Кокарев (Ф. Ларсен, Т. Хартикайнен)
54:57 Григорий Панин
Дмитрий Костромитин 54:57
Алексей Кириллов 54:57
Алексей Кириллов 54:57
Статистика
12 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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