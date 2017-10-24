«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче чемпионата КХЛ, Хартикайнен оформил дубль
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Встреча, прошедшая во вторник в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дуль оформил Тему Хартикайнен (3-я и 32-я минуты), который также отдал результативную передачу на Дениса Кокарева (48). Еще одну шайбу у хозяев забросил Максим Майоров (19), а у гостей отличился Денис Зернов (19).
Результативная передача Хартикайнена в данном матче стала для финского форварда сотой в регулярных чемпионатах КХЛ. «Лада» не может обыграть «Салават Юлаев» в Уфе в матчах КХЛ с 2009 года.
В следующем матче сезона «Салават Юлаев» сыграет 26 октября дома с магнитогорским «Металлургом», а «Лада» 27 октября примет
|Салават Юлаев
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4:1
(2:1, 1:0, 1:0)
|Лада
|Эркка Вестерлунд
|Артис Аболс
|Бен Скривенс
|Антон Красоткин
|1-й период
|02:52
|Теему Хартикайнен (Г. Панин, Е. Коротков)
|17:37
|Максим Гончаров
|Денис Зернов (Г. Белоусов, С. Бочаров)
|18:12
|18:17
|Евгений Коротков
|18:31
|Максим Майоров (Й. Кемппайнен)
|2-й период
|Рафаэль Ахметов
|25:01
|Александр Стрельцов
|29:05
|31:11
|Теему Хартикайнен (А. Логинов, Ф. Ларсен)
|31:26
|Григорий Панин
|3-й период
|44:30
|Григорий Панин
|47:04
|Денис Кокарев (Ф. Ларсен, Т. Хартикайнен)
|54:57
|Григорий Панин
|Дмитрий Костромитин
|54:57
|Алексей Кириллов
|54:57
|Алексей Кириллов
|54:57
|12
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)