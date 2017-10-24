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16:29 (мск), источник: Советский спорт

Не надо бояться гегемонии СКА! Питерским армейцам в этом году не до чемпионства

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко считает, что как раз нынешний чемпионат КХЛ — полностью непредсказуем.

Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне мне уже не раз приходилось спорить с болельщиками, которые считают, что чемпионат КХЛ обречен. А победитель в Кубке Гагарина заранее известен, и это, конечно, СКА. Вот и после уверенной победы питерцев над ЦСКА в понедельник (5:2) эти разговоры вспыхнули с новой силой.

А вот лично у меня нынешняя уверенная игра питерских армейцев вызывает только удовлетворение. Потому что нынешний чемпионат КХЛ — необычный. Он разделен на две неравные части — до Олимпиады и после.

Давайте же смотреть чуть дальше собственного носа. Что толку сейчас в победах Знарка? Все они — только на благо сборной России, которая во многом шлифуется именно в СКА. И то, что и тренер, и игроки обретают перед ОИ-2018 стальную уверенность в себе — очень неплохо.

Но в феврале Знарок, другие тренеры СКА и лидеры армейцев улетят в Корею. И там для них начнется совсем другая жизнь, и другая ответственность. По сравнению с которой чемпионат КХЛ останется в памяти тихим и родным уютным двориком.

Я не хочу предсказывать, как наши выступят на Зимних играх. Но мне ясно, что как бы не сложился турнир, и тренер и игроки вернутся с него «пустыми». Они на Олимпиаде выплеснутся до конца, отдадут там все, что есть.

И психологический удар примет на себя в первую очередь СКА. Во вторую — ЦСКА. Московские армейцы тоже отдадут олимпийским богам и главного тренера, и ведущих игроков.

Но вот остальные клубы КХЛ в этот момент будут спокойно готовится целый месяц к плей-офф. Залечивать раны, тренироваться, отрабатывать различные тактические задумки, наблюдая, как игроки СКА и ЦСКА пластаются на корейском льду, и разбирая их игру.

Я почти не сомневаюсь, что питерцы заранее обеспечат себе первое место в регулярке. Но что с того?!

Плей-офф начнется после Олимпиады. И вытащить что-то еще из себя, чтобы после битв в Корее, мгновенно переключиться на Кубок Гагаина, армейцам будет неимоверно трудно.

После Олимпиады СКА можно и нужно будет брать «тепленьким». И его соперникам сейчас не ныть надо. А думать — как обернуть эту неординарную ситуацию себе во благо. Потому что в нынешнем сезоне одолеть армейцев куда больше шансов, нежели в прошлом.

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