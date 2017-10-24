Не надо бояться гегемонии СКА! Питерским армейцам в этом году не до чемпионства
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко считает, что как раз нынешний чемпионат КХЛ — полностью непредсказуем.
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко считает, что как раз нынешний чемпионат КХЛ — полностью непредсказуем.
В этом сезоне мне уже не раз приходилось спорить с болельщиками, которые считают, что чемпионат КХЛ обречен. А победитель в Кубке Гагарина заранее известен, и это, конечно, СКА. Вот и после уверенной победы питерцев над ЦСКА в понедельник (5:2) эти разговоры вспыхнули с новой силой.
А вот лично у меня нынешняя уверенная игра питерских армейцев вызывает только удовлетворение. Потому что нынешний чемпионат КХЛ — необычный. Он разделен на две неравные части — до Олимпиады и после.
Но в феврале Знарок, другие тренеры СКА и лидеры армейцев улетят в Корею. И там для них начнется совсем другая жизнь, и другая ответственность. По сравнению с которой чемпионат КХЛ останется в памяти тихим и родным уютным двориком.
Я не хочу предсказывать, как наши выступят на Зимних играх. Но мне ясно, что как бы не сложился турнир, и тренер и игроки вернутся с него «пустыми». Они на Олимпиаде выплеснутся до конца, отдадут там все, что есть.
И психологический удар примет на себя в первую очередь СКА. Во вторую — ЦСКА. Московские армейцы тоже отдадут олимпийским богам и главного тренера, и ведущих игроков.
Но вот остальные клубы КХЛ в этот момент будут спокойно готовится целый месяц к
Я почти не сомневаюсь, что питерцы заранее обеспечат себе первое место в регулярке. Но что с того?!
После Олимпиады СКА можно и нужно будет брать «тепленьким». И его соперникам сейчас не ныть надо. А думать — как обернуть эту неординарную ситуацию себе во благо. Потому что в нынешнем сезоне одолеть армейцев куда больше шансов, нежели в прошлом.