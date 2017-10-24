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15:22 (мск), источник: Прессбол

КХЛ. Юнас Энрот дисквалифицирован на один матч

КХЛ дисквалифицировала основного вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота на одну игру регулярного чемпионата.

Голкипер был наказан за удар лежащего на льду форварда «Витязя» Борну Рендулича, встреча завершилась поражением «зубров» со счетом — 0:4. Энрот получил минимальный срок срок дисквалификации за данный вид нарушения правил.

Вратарь пропустит игру с ЦСКА, которая состоится 25 октября. В этом сезоне Энрот выходил в стартовом составе «Динамо» во всех поединках «регулярки» КХЛ (отразил 92% бросков, трижды отстоял «на ноль»).

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