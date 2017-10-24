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14:55 (мск), источник: ТАСС

ХК ЦСКА не планирует проводить домашние матчи на арене «Мегаспорт»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА не планирует проводить домашние матчи текущего сезона во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Источник: РИА "Новости"

Домашние игры ЦСКА проводит в ЛДС ЦСКА вместимостью 5,6 тыс. человек. Вместимость дворца спорта «Мегаспорт» — 14 тыс. человек, дворец в 2007 году принимал матчи чемпионата мира.

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В понедельник, по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА (2:5), форвард петербуржцев Илья Ковальчук заявил, что игры такого статуса должны проходить на арене с большей вместимостью, к примеру в «Мегаспорте». До старта сезона Есмантович сообщил, что ЦСКА не планирует проводить домашние матчи в «Мегаспорте».

«Я уже высказывался по этому вопросу до начала сезона. Не вижу смысла комментировать слова Ковальчука», — сказал Есмантович.

В матче со СКА столичный клуб установил рекорд посещаемости в нынешнем сезоне. Согласно статистике на официальном сайте КХЛ, встречу посетило 5307 человек.

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