Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в конфликте в Донбассе
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Айлендерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
25.10
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.10
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
25.10
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сан-Хосе Шаркс4
Все события
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
14:27 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ наказала нападающего «Барыса» за драку в матче со «Спартаком»

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев пропустит матч с «Йокеритом» из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Во втором периоде встречи со «Спартаком» Пушкарев подрался с защитником Всеволодом Сорокиным. Оба хоккеиста в итоге получили по пять минут штрафа. Причиной драки стала грубая игра Сорокина против нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса.

Согласно Дисциплинарному регламенту КХЛ, за второй большой штраф (пять минут) без определения агрессора или зачинщика в драке на игрока накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. При этом КХЛ пока не объявляла о дисквалификации или наказании Сорокина.

Матч «Спартак» — «Барыс» завершился победой московского клуба в овертайме — 4:3. По ходу игры астанинский клуб отыгрался с 0:2, а хет-трик на свой счет записал Мэтт Фрэттин.

Следующий матч «Барыс» проведет 25 октября в Хельсинке. Встреча с «Йокеритом» начнется в 21:30 по астанинскому времени.

В этом сезоне 32-летний Пушкарев набрал 12 (7+5) очков в 24 матчах КХЛ. За эти игры он получил 30 минут штрафа. Воспитанник усть-каменогорского хоккея, имеющий опыт выступлений в НХЛ, защищает цвета «Барыса» с 2010 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ наказала нападающего "Барыса" за драку в матче со "Спартаком"
Роналду сохранил корону
27 хоккеистов вызваны в молодежку РФ для подготовки к Суперсерии
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
«Не надо массового наказания». Пустят ли хоккеистов России на ОИ
5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Ковальчук
Расходы на проведение ЧМ-2018 увеличены еще на 34,5 млрд руб
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь