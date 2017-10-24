КХЛ наказала нападающего «Барыса» за драку в матче со «Спартаком»
Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев пропустит матч с «Йокеритом»
Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев пропустит матч с «Йокеритом»
Во втором периоде встречи со «Спартаком» Пушкарев подрался с защитником Всеволодом Сорокиным. Оба хоккеиста в итоге получили по пять минут штрафа. Причиной драки стала грубая игра Сорокина против нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса.
Согласно Дисциплинарному регламенту КХЛ, за второй большой штраф (пять минут) без определения агрессора или зачинщика в драке на игрока накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. При этом КХЛ пока не объявляла о дисквалификации или наказании Сорокина.
Матч «Спартак» — «Барыс» завершился победой московского клуба в овертайме — 4:3. По ходу игры астанинский клуб отыгрался с 0:2, а
Следующий матч «Барыс» проведет 25 октября в Хельсинке. Встреча с «Йокеритом» начнется в 21:30 по астанинскому времени.
В этом сезоне 32-летний Пушкарев набрал 12 (7+5) очков в 24 матчах КХЛ. За эти игры он получил 30 минут штрафа. Воспитанник