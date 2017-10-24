Нападающий Станислав Чистов перешёл в рижское «Динамо»

34-летний форвард начинал этот сезон в «Спартаке», за который провёл один матч в регулярном чемпионате и не отметился баллами за результативность. Клуб перевёл его в «Химик», в составе которого в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ Чистов забросил две шайбы и сделал пять голевых передач при показателе полезности «+8». Всего в КХЛ на его счету 284 (118+166) очка в 563 играх. В начале октября красно-белые расторгли контракт с Чистовым.