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Нападающий Станислав Чистов перешёл в рижское «Динамо»
Нападающий Станислав Чистов стал игроком рижского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Нападающий Станислав Чистов стал игроком рижского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Хоккеист будет выступать под 32-м номером.
34-летний форвард начинал этот сезон в «Спартаке», за который провёл один матч в регулярном чемпионате и не отметился баллами за результативность. Клуб перевёл его в «Химик», в составе которого в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ Чистов забросил две шайбы и сделал пять голевых передач при показателе полезности «+8». Всего в КХЛ на его счету 284 (118+166) очка в 563 играх. В начале октября