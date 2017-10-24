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11:46 (мск), источник: Советский спорт

ЦСКА, этого больше терпеть нельзя! Главный минус армейского дерби в Москве

Обозреватель «Советского спорта» называет 5307 причин, по которым столичным армейцам должно быть стыдно за поединок со СКА.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Я сейчас не буду говорить о том, что ЦСКА уступил СКА оба поединка этого сезона — и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Пусть борьбы особой не получилось, и гости оказались значительно сильнее, победив 5:2.

Тут как раз ничего зазорного нет. Московский клуб продолжает строиться. Их соперник более сбалансирован еще с прошлого сзона. Да и опыта у Олега Знарка побольше, чем у Игоря Никитина. Пусть учится. Главные, более важные матчи — впереди.

Я об организации этого суперпоединка. Потому что мне режет глаз в нем не счет, а количество зрителей в официальном протоколе — 5307.

Как такое вообще возможно в 21 веке? В лиге, которую мы всерьез, не шутя и не стесняясь называем второй по силе в мире.

Самое культовое противостояние КХЛ собрало меньше пяти с половиной тысяч человек. Потому что… больше просто не могло!

Потому что старенький дворец ЦСКА больше не вмещает. А в нем еще есть так называемая, «правительственная ложа», оставшаяся со времен СССР. И хотя на матчах СКА и там известных персон собирается немало, но она «съедает» места на трибуне.

Перед матчем СКА подколол соперника, показав армейский дворец «во всей красе». И вблизи, и с высоты птичьего полета. И это хорошо. Потому что улыбок, даже язвительных, в мире чем больше, тем лучше.

Плохо, что дворец ЦСКА действительно похож сверху на небольшой сарайчик. И что об этом твердят уже много лет все, кому не лень. Но только ничего не делается. Ни самим клубом, ни лигой, которая по идее должна была бы употребить власть и надавить на именитый брэнд. Ведь собирая на самых культовых своих поединках по пять тысяч человек, мы теряем престиж, становимся посмешищем для всего хоккейного мира.

В тот же день «Спартак» играл в Москве с «Барысом» в 12-тысячнике. Ну как так?! Я всерьез опасался, что на этот матч придет больше народу, чем на армейское супердерби. И вот это был бы настоящий показательный позор.

Но армейцев спасло то, что их поединок проходил в понедельник. И что болельщикам из Астаны до столицы России добираться не близко. Поэтому на «Спартаке» зрителей тоже было меньше, чем обычно.

Вот если бы поединок ЦСКА — СКА провели в субботу, как и следовало бы, по идее, проводить встречи подобного уровня, то… армейцы бы красно-белым проиграли бы. Потому что в субботу на матч «Спартак» — «Югра» (не самый культовый, что и говорить) пришло уже 5407 человек. Больше, чем на ЦСКА — СКА.

Я много раз задавал вопрос: почему ЦСКА нельзя хотя бы несколько матчей сезона — против СКА, «Спартака», «Динамо», «Локомотива», возможно, некоторых культовых соперников с Востока, проводить в «Мегаспорте»?

Ведь, понятно, что есть битвы в КХЛ, которые проводить в пятитысячнике уже просто стыдно. Но все отводят глаза. Начинают рассказывать о новом дворце, который когда-то для армейцев построят.

И это особенно странно и даже страшно на фоне, к примеру, «Йокерита». Финская «Хартвалл Арена» далеко не маленькая — на 13506 зрителей. Но там считают, что на матчах со СКА этого недостаточно! В Хельсинки в этом сезоне пройдет две встречи «Йокерита» с питерской командой. И на арене затеяли реконструкцию. Хотят на этих матчей увеличить количество зрительских мест до 18 тысяч!

Вот вам разница. В подходе, в менталитете… Называйте, как хотите. Ясно только одно — они на хоккее зарабатывают. А мы тратим. Причем, тратим не на зрителей, а на какую-то блажь.

И возникает чувство, что ничего не изменится уже никогда. Потому что не видно желания менять.

Дмитрий Пономаренко

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