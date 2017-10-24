ЦСКА, этого больше терпеть нельзя! Главный минус армейского дерби в Москве
Обозреватель «Советского спорта» называет 5307 причин, по которым столичным армейцам должно быть стыдно за поединок со СКА.
Обозреватель «Советского спорта» называет 5307 причин, по которым столичным армейцам должно быть стыдно за поединок со СКА.
Я сейчас не буду говорить о том, что ЦСКА уступил СКА оба поединка этого сезона — и в
Тут как раз ничего зазорного нет. Московский клуб продолжает строиться. Их соперник более сбалансирован еще с прошлого сзона. Да и опыта у Олега Знарка побольше, чем у Игоря Никитина. Пусть учится. Главные, более важные матчи — впереди.
Я об организации этого суперпоединка. Потому что мне режет глаз в нем не счет, а количество зрителей в официальном протоколе — 5307.
Как такое вообще возможно в 21 веке? В лиге, которую мы всерьез, не шутя и не стесняясь называем второй по силе в мире.
Самое культовое противостояние КХЛ собрало меньше пяти с половиной тысяч человек. Потому что… больше просто не могло!
Потому что старенький дворец ЦСКА больше не вмещает. А в нем еще есть так называемая, «правительственная ложа», оставшаяся со времен СССР. И хотя на матчах СКА и там известных персон собирается немало, но она «съедает» места на трибуне.
Перед матчем СКА подколол соперника, показав армейский дворец «во всей красе». И вблизи, и с высоты птичьего полета. И это хорошо. Потому что улыбок, даже язвительных, в мире чем больше, тем лучше.
Плохо, что дворец ЦСКА действительно похож сверху на небольшой сарайчик. И что об этом твердят уже много лет все, кому не лень. Но только ничего не делается. Ни самим клубом, ни лигой, которая по идее должна была бы употребить власть и надавить на именитый брэнд. Ведь собирая на самых культовых своих поединках по пять тысяч человек, мы теряем престиж, становимся посмешищем для всего хоккейного мира.
В тот же день «Спартак» играл в Москве с «Барысом» в 12-тысячнике. Ну как так?! Я всерьез опасался, что на этот матч придет больше народу, чем на армейское супердерби. И вот это был бы настоящий показательный позор.
Но армейцев спасло то, что их поединок проходил в понедельник. И что болельщикам из Астаны до столицы России добираться не близко. Поэтому на «Спартаке» зрителей тоже было меньше, чем обычно.
Вот если бы поединок ЦСКА — СКА провели в субботу, как и следовало бы, по идее, проводить встречи подобного уровня, то… армейцы бы
Я много раз задавал вопрос: почему ЦСКА нельзя хотя бы несколько матчей сезона — против СКА, «Спартака», «Динамо», «Локомотива», возможно, некоторых культовых соперников с Востока, проводить в «Мегаспорте»?
Ведь, понятно, что есть битвы в КХЛ, которые проводить в пятитысячнике уже просто стыдно. Но все отводят глаза. Начинают рассказывать о новом дворце, который
И это особенно странно и даже страшно на фоне, к примеру, «Йокерита». Финская «Хартвалл Арена» далеко не маленькая — на 13506 зрителей. Но там считают, что на матчах со СКА этого недостаточно! В Хельсинки в этом сезоне пройдет две встречи «Йокерита» с питерской командой. И на арене затеяли реконструкцию. Хотят на этих матчей увеличить количество зрительских мест до 18 тысяч!
Вот вам разница. В подходе, в менталитете… Называйте, как хотите. Ясно только одно — они на хоккее зарабатывают. А мы тратим. Причем, тратим не на зрителей, а на
И возникает чувство, что ничего не изменится уже никогда. Потому что не видно желания менять.
Дмитрий Пономаренко