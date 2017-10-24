5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Илья Ковальчук

Источник: Спорт-Экспресс

Илья Ковальчук совершенно правильно сказал, что такие игры, как ЦСКА — СКА, должны проходить совершенно на других стадионах. На ЦСКА собрался полный стадион, аншлаг был в ложе прессы и после первого периода даже мне было неудобно смотреть хоккей с места.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 10, 23.10.2017, 19:30 ЦСКА 2 СКА 5

Я уже неоднократно говорил, что даже кресла на Ленинградском проспекте установлены неудобно. Либо приходиться откидываться на спинку, но тогда у тебя висят ноги, а соседи тебе перекрывают обзор, либо наклоняешься, стараешься касаться ногами пола, но так долго не просидишь. На центральных трибунах эта проблема минимизирована, но таких мест на стадионе немного. Эта бы встреча в нынешних обстоятельствах собрала бы тысяч двадцать зрителей. По крайней мере, «Мегаспорт» был бы заполнен полностью. Матч показал, что СКА действительно готов просто отлично на данный момент чемпионата, и они могут проиграть только из-за того, что им станет лень напрягаться. Других причин для возможной неудачи не существует. Готовы питерцы прекрасно — тут не поспоришь. И ясно, что Игоря Никитина впереди еще столько работы, что даже не знаешь, за что хвататься. Правда, соперники в регулярном чемпионате позволят клубу как следует подготовиться к плей-офф. Отметим и то, что эти команды способны побороться за Кубок Гагарина, но регламент заставит встретиться их гораздо раньше.

НУЖЕН ЛИ «АВАНГАРДУ» КАНАДЕЦ.

«Авангард» может подписать контракт с нападающим Тедди Персселом, но, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что он сходу поможет омскому клубу. Нет, хоккеисты команде нужны. Слишком много потерь, а Валентин Пьянов и Николай Лемтюгов не помогут уже до конца сезона. Но команде нужен центр, а Перссел — крайний нападающий. Его лучшие времена позади. Да, он провел более 500 матчей в НХЛ, но последний сезон проводил в АХЛ. Да и на уровне НХЛ ничего особенного не добился, а с 2015 по 2017 год сменил три команды. В 2014 году он набрал в «Тампе» 42 очка, но при отрицательном показателе полезности. Ужасный «плюс-минус» у него был зафиксирован и годом позже в «Эдмонтоне» — «-33». Уроженец Сент-Джонса никогда не выступал в Европе и только один раз играл за сборную Канады — пять лет назад. Нужен ли такой хоккеист, которому 32 года?

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 10, 23.10.2017, 19:00 Торпедо НН 1 Авангард 2

ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ «ТОРПЕДО».

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, а Петерис Скудра говорит, что хоккеисты даже не думают о проблемах с зарплатой. Кстати, он не обманывает. В Нижнем Новгороде и раньше случались задержки, но со всеми в итоге расплачивались, причем без скандалов. Я уже рассказывал, но повторю историю о том, как хоккеист получил все причитающиеся деньги, которые были обговорены устно, несмотря на то, что покинул клуб после конфликта с главным тренером. Вроде бы, и генеральный директор «Торпедо» настроен позитивно. Мол, поступления от спонсоров пришли не полностью, но все решат. До конца октября осталась неделя и мы скоро узнаем, все ли в порядке. В то же время игровые проблемы клуба никуда не делись. Команда очень мало забивает, вот и в матче против «Авангарда» они пропустили всего дважды, но не сумели набрать очки. До девятого места не так и далеко — всего девять очков. Про то, чтобы устроить шоу в плей-офф, думаю, речи вообще не идет.

ВЕСТЕРЛУНД ДАЕТ ШАНС РЕЗЕРВИСТАМ.