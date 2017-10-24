Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Почему американцам разонравился российский корабль
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Лада
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Илья Ковальчук

Обзор дня Алексея Шевченко.

Источник: Спорт-Экспресс

Илья Ковальчук совершенно правильно сказал, что такие игры, как ЦСКА — СКА, должны проходить совершенно на других стадионах. На ЦСКА собрался полный стадион, аншлаг был в ложе прессы и после первого периода даже мне было неудобно смотреть хоккей с места.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 10, 23.10.2017, 19:30
ЦСКА
2СКА5

Я уже неоднократно говорил, что даже кресла на Ленинградском проспекте установлены неудобно. Либо приходиться откидываться на спинку, но тогда у тебя висят ноги, а соседи тебе перекрывают обзор, либо наклоняешься, стараешься касаться ногами пола, но так долго не просидишь. На центральных трибунах эта проблема минимизирована, но таких мест на стадионе немного. Эта бы встреча в нынешних обстоятельствах собрала бы тысяч двадцать зрителей. По крайней мере, «Мегаспорт» был бы заполнен полностью. Матч показал, что СКА действительно готов просто отлично на данный момент чемпионата, и они могут проиграть только из-за того, что им станет лень напрягаться. Других причин для возможной неудачи не существует. Готовы питерцы прекрасно — тут не поспоришь. И ясно, что Игоря Никитина впереди еще столько работы, что даже не знаешь, за что хвататься. Правда, соперники в регулярном чемпионате позволят клубу как следует подготовиться к плей-офф. Отметим и то, что эти команды способны побороться за Кубок Гагарина, но регламент заставит встретиться их гораздо раньше.

Читайте также
«Авангард» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

НУЖЕН ЛИ «АВАНГАРДУ» КАНАДЕЦ.

«Авангард» может подписать контракт с нападающим Тедди Персселом, но, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что он сходу поможет омскому клубу. Нет, хоккеисты команде нужны. Слишком много потерь, а Валентин Пьянов и Николай Лемтюгов не помогут уже до конца сезона. Но команде нужен центр, а Перссел — крайний нападающий. Его лучшие времена позади. Да, он провел более 500 матчей в НХЛ, но последний сезон проводил в АХЛ. Да и на уровне НХЛ ничего особенного не добился, а с 2015 по 2017 год сменил три команды. В 2014 году он набрал в «Тампе» 42 очка, но при отрицательном показателе полезности. Ужасный «плюс-минус» у него был зафиксирован и годом позже в «Эдмонтоне» — «-33». Уроженец Сент-Джонса никогда не выступал в Европе и только один раз играл за сборную Канады — пять лет назад. Нужен ли такой хоккеист, которому 32 года?

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 10, 23.10.2017, 19:00
Торпедо НН
1Авангард2

ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ «ТОРПЕДО».

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, а Петерис Скудра говорит, что хоккеисты даже не думают о проблемах с зарплатой. Кстати, он не обманывает. В Нижнем Новгороде и раньше случались задержки, но со всеми в итоге расплачивались, причем без скандалов. Я уже рассказывал, но повторю историю о том, как хоккеист получил все причитающиеся деньги, которые были обговорены устно, несмотря на то, что покинул клуб после конфликта с главным тренером. Вроде бы, и генеральный директор «Торпедо» настроен позитивно. Мол, поступления от спонсоров пришли не полностью, но все решат. До конца октября осталась неделя и мы скоро узнаем, все ли в порядке. В то же время игровые проблемы клуба никуда не делись. Команда очень мало забивает, вот и в матче против «Авангарда» они пропустили всего дважды, но не сумели набрать очки. До девятого места не так и далеко — всего девять очков. Про то, чтобы устроить шоу в плей-офф, думаю, речи вообще не идет.

Читайте также
«Трактор» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ВЕСТЕРЛУНД ДАЕТ ШАНС РЕЗЕРВИСТАМ.

Эркка Вестерлунд старается повысить конкуренцию за счет игроков из ВХЛ. В команду вызван нападающий Илья Баранов, который в Нефтекамске был лучшим снайпером команды, набрав 14 очков (10+4) в 15 матчах. Баранов один из тех, кто сейчас бы мог играть в «Динамо», причем много, так как до лета выступал в Балашихе и выиграл Братину. Правда, в клубе ВХЛ он не был ведущим игроком, забил всего трижды в 15 матчах, но на цифры не стоит обращать внимание. Он был важным звеном в системе, да и проводил на льду всего по 11 минут. После переезда в «Торос» Илья стал игроком второго звена, а у Вестерлунда кончилось терпение по отношению к некоторым игрокам. Да и некоторые устали. Уже не так ярко выступают Артем Федоров и Денис Кокарев, застопорились дела у многих других ребят, не совсем здоров Игорь Макаров. Хороший шанс для Баранова закрепиться в первой команде. 22 года — тот возраст, когда уже пора делать шаг вперед.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
Роналду сохранил корону
Наши в Америке: Зайцев играет больным, Миронова вернули из АХЛ
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Четыре теннисистки сохраняют шансы стать первой ракеткой мира
Марадона: Всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь