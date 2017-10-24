5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Илья Ковальчук
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Илья Ковальчук совершенно правильно сказал, что такие игры, как ЦСКА — СКА, должны проходить совершенно на других стадионах. На ЦСКА собрался полный стадион, аншлаг был в ложе прессы и после первого периода даже мне было неудобно смотреть хоккей с места.
Я уже неоднократно говорил, что даже кресла на Ленинградском проспекте установлены неудобно. Либо приходиться откидываться на спинку, но тогда у тебя висят ноги, а соседи тебе перекрывают обзор, либо наклоняешься, стараешься касаться ногами пола, но так долго не просидишь. На центральных трибунах эта проблема минимизирована, но таких мест на стадионе немного. Эта бы встреча в нынешних обстоятельствах собрала бы тысяч двадцать зрителей. По крайней мере, «Мегаспорт» был бы заполнен полностью. Матч показал, что СКА действительно готов просто отлично на данный момент чемпионата, и они могут проиграть только
НУЖЕН ЛИ «АВАНГАРДУ» КАНАДЕЦ.
«Авангард» может подписать контракт с нападающим Тедди Персселом, но, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что он сходу поможет омскому клубу. Нет, хоккеисты команде нужны. Слишком много потерь, а Валентин Пьянов и Николай Лемтюгов не помогут уже до конца сезона. Но команде нужен центр, а Перссел — крайний нападающий. Его лучшие времена позади. Да, он провел более 500 матчей в НХЛ, но последний сезон проводил в АХЛ. Да и на уровне НХЛ ничего особенного не добился, а с 2015 по 2017 год сменил три команды. В 2014 году он набрал в «Тампе» 42 очка, но при отрицательном показателе полезности. Ужасный «плюс-минус» у него был зафиксирован и годом позже в «Эдмонтоне» — «-33». Уроженец
ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ «ТОРПЕДО».
«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, а Петерис Скудра говорит, что хоккеисты даже не думают о проблемах с зарплатой. Кстати, он не обманывает. В Нижнем Новгороде и раньше случались задержки, но со всеми в итоге расплачивались, причем без скандалов. Я уже рассказывал, но повторю историю о том, как хоккеист получил все причитающиеся деньги, которые были обговорены устно, несмотря на то, что покинул клуб после конфликта с главным тренером. Вроде бы, и генеральный директор «Торпедо» настроен позитивно. Мол, поступления от спонсоров пришли не полностью, но все решат. До конца октября осталась неделя и мы скоро узнаем, все ли в порядке. В то же время игровые проблемы клуба никуда не делись. Команда очень мало забивает, вот и в матче против «Авангарда» они пропустили всего дважды, но не сумели набрать очки. До девятого места не так и далеко — всего девять очков. Про то, чтобы устроить шоу в
ВЕСТЕРЛУНД ДАЕТ ШАНС РЕЗЕРВИСТАМ.
Эркка Вестерлунд старается повысить конкуренцию за счет игроков из ВХЛ. В команду вызван нападающий Илья Баранов, который в Нефтекамске был лучшим снайпером команды, набрав 14 очков (10+4) в 15 матчах. Баранов один из тех, кто сейчас бы мог играть в «Динамо», причем много, так как до лета выступал в Балашихе и выиграл Братину. Правда, в клубе ВХЛ он не был ведущим игроком, забил всего трижды в 15 матчах, но на цифры не стоит обращать внимание. Он был важным звеном в системе, да и проводил на льду всего по 11 минут. После переезда в «Торос» Илья стал игроком второго звена, а у Вестерлунда кончилось терпение по отношению к некоторым игрокам. Да и некоторые устали. Уже не так ярко выступают Артем Федоров и Денис Кокарев, застопорились дела у многих других ребят, не совсем здоров Игорь Макаров. Хороший шанс для Баранова закрепиться в первой команде. 22 года — тот возраст, когда уже пора делать шаг вперед.