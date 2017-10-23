Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Знарок будет беречь Дацюка к Олимпиаде
Алексей Шевченко о том, что было после матча ЦСКА — СКА.
Алексей Шевченко о том, что было после матча ЦСКА — СКА.
В РАЗДЕВАЛКЕ ЦСКА ШУТИЛ ТОЛЬКО ОКУЛОВ
Вроде бы, в раздевалке ЦСКА много людей, но когда появляешься там, через минуту уже никого. Сидит грустный Кирилл Капризов и от интервью отказывается.
— А что я
— Да про «Камеди» хотя бы, — говорю.
— Так это когда
Да и правда. Ну что тревожить парней, если они проиграли. Конец ведь, чемпионат закончился.
По раздевалке ходит Сергей Андронов с огромными синяками под глазами. Он мог играть, но не стал. Причем его версия событий расходится с тренерской.
— Только после раскатки мы узнали, что Сергею можно играть, — сказал Никитин. — Но было уже поздно.
Андронов про этого ничего не знал.
—
Я заметил, что все руки у него в свежих шрамах. Это последствия субботнего боя против Ильенко из «Локомотива».
Мимо пробежал Антон Бурдасов.
— А я не играл, — собрался с мыслями он. — Не играл… Не играю, короче пока.
— Почему у вас майка порвана, — пригляделся я. — Такое ощущение, что она вам мала.
— Я так сильно качался, — честно сказал Окулов.
Ну хоть не все в депрессии.
С большим белым пластырем вышел Андрей Светлаков, чье удаление было реализовано первым в матче.
— Снимите, — потребовал я.
Андрей послушался. Я увидел опухший нос, весь посеченный.
— Это мне визором разбили после столкновения с Андреем Зубаревым.
Уверен, что завтра Светлаков будет выглядеть еще ужасней.
ПЛОТНИКОВ — НЕ СИМУЛЯНТ
Журналисты пошли на
— Я ему лекарства приготовил, — шепнул мне доктор.
Но Николай услышал.
— Посмотрите, какой я бледный, — он и правда был белым. — Какие мне лекарства? Только на своем здоровье играю.
В
— Такие бы игры чаще, — признался он. — В этой игре к судьям не было вообще никаких вопросов, так как команды играли в хоккей.
Большие интервью раздает Илья Ковальчук. Он заканчивает, я кричу ему, чтобы задать
На улице уже слишком прохладно, чтобы идти ждать игроков хозяев, а в фойе тепло и игроки питерского клуба настроены на шутки и смех.
— Первый матч, когда арбитры вам не помогли? — серьезно спрашиваю у Сергея Плотникова.
— Это когда они нам помогали? — удивляется он, и мне хочется добавить «деланно», но это не так.
Вспоминать долго не пришлось.
— Взять момент в овертайме против «Йокерита», — напоминаю. — Разве там было удаление?
— Вы же меня знаете, — стыдит Плотников. — Стал бы я падать просто так? Там меня роняли, я ничего не исполнял.
Приходится верить, ведь Плотников действительно скорее сам
НИКИТИН ДАЛ ВОЛЮ ЭМОЦИЯМ
Владислав Гавриков идет к автобусу гордый.
— Конечно, победили единственного конкурента, — поздравляю его.
— А мне очень понравились и «Йокерит», и «Локомотив», — признается защитник. — Вы зря их сбрасываете со счетов.
—
— Были опасения, что я буду мало играть, — признается хоккеист. — Но все это позади. В меня верят.
Да еще бы не верить. Гавриков один из самых стабильных защитников.
Что поразило больше всего, так это то, что хоккеисты сами выносили баулы с формой и грузили в машину. Представляете, сами собирали вещи и таскали.
— Вроде старались, создавали моменты, а получилось
По меркам главного тренера ЦСКА это как страшное и грязное ругательство.
Олег Знарок объяснил, почему он не бережет Павла Дацюка, выпуская его в меньшинстве.
— Мы ему дадим отдохнуть, — признался тренер. — А в меньшинстве он выходит на вбрасывания, почти 90 процентов выигрывает и мы имеем 30−40 секунд.
Дацюк садился в автобус самым последним, так как возле него образовалась толпа из желающих взять автограф. Охранники были бессильны против девочек и юношей.
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Николай Прохоркин
|00:34
|19:52
|Валерий Ничушкин
|2-й период
|Егор Рыков
|22:50
|Сергей Калинин
|25:09
|27:17
|Михаил Григоренко
|31:07
|Андрей Светлаков
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|32:19
|3-й период
|44:38
|Михаил Науменков
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|46:17
|Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|48:20
|Динар Хафизуллин
|49:23
|51:08
|Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
|Павел Дацюк (М. Карпов)
|51:55
|54:05
|Иван Телегин (А. Попов)
|Николай Прохоркин
|55:54
|Илья Ковальчук (Е. Кетов)
|п.в.
|59:47
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)