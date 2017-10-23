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00:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знарок будет беречь Дацюка к Олимпиаде

Алексей Шевченко о том, что было после матча ЦСКА — СКА.

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В РАЗДЕВАЛКЕ ЦСКА ШУТИЛ ТОЛЬКО ОКУЛОВ

Вроде бы, в раздевалке ЦСКА много людей, но когда появляешься там, через минуту уже никого. Сидит грустный Кирилл Капризов и от интервью отказывается.

— А что я скажу-то? — с удивлением переспрашивает он.

— Да про «Камеди» хотя бы, — говорю.

— Так это когда было-то! — удивляется он. — Это еще в начале сезона было. А игра. Если мы не забиваем, то о чем говорить.

Да и правда. Ну что тревожить парней, если они проиграли. Конец ведь, чемпионат закончился.

По раздевалке ходит Сергей Андронов с огромными синяками под глазами. Он мог играть, но не стал. Причем его версия событий расходится с тренерской.

— Только после раскатки мы узнали, что Сергею можно играть, — сказал Никитин. — Но было уже поздно.

Андронов про этого ничего не знал.

— Из-за повреждения не вышел на игру, — буркнул он.

Я заметил, что все руки у него в свежих шрамах. Это последствия субботнего боя против Ильенко из «Локомотива».

Мимо пробежал Антон Бурдасов.

— А я не играл, — собрался с мыслями он. — Не играл… Не играю, короче пока.

Как-то Антон признался, что находится в плохой физической форме, и, видимо, эта проблема до сих пор не решена. Много говорил Михаил Григоренко. Какие-то итоги подводил Константин Окулов.

— Почему у вас майка порвана, — пригляделся я. — Такое ощущение, что она вам мала.

— Я так сильно качался, — честно сказал Окулов.

Ну хоть не все в депрессии.

С большим белым пластырем вышел Андрей Светлаков, чье удаление было реализовано первым в матче.

— Снимите, — потребовал я.

Андрей послушался. Я увидел опухший нос, весь посеченный.

— Это мне визором разбили после столкновения с Андреем Зубаревым.

Уверен, что завтра Светлаков будет выглядеть еще ужасней.

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ПЛОТНИКОВ — НЕ СИМУЛЯНТ

Журналисты пошли на пресс-конференцию, но встретили Николая Прохоркина, который пришел увидеть доктора команды Дмитрия Кондрашина.

— Я ему лекарства приготовил, — шепнул мне доктор.

Но Николай услышал.

— Посмотрите, какой я бледный, — он и правда был белым. — Какие мне лекарства? Только на своем здоровье играю.

В микст-зоне была суета. Ходил улыбчивый главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

— Такие бы игры чаще, — признался он. — В этой игре к судьям не было вообще никаких вопросов, так как команды играли в хоккей.

Большие интервью раздает Илья Ковальчук. Он заканчивает, я кричу ему, чтобы задать какой-нибудь неуместный вопрос, но он даже не останавливается. А жаль. В НХЛ остановился бы. Хотя о чем это я?

На улице уже слишком прохладно, чтобы идти ждать игроков хозяев, а в фойе тепло и игроки питерского клуба настроены на шутки и смех.

— Первый матч, когда арбитры вам не помогли? — серьезно спрашиваю у Сергея Плотникова.

— Это когда они нам помогали? — удивляется он, и мне хочется добавить «деланно», но это не так.

Вспоминать долго не пришлось.

— Взять момент в овертайме против «Йокерита», — напоминаю. — Разве там было удаление?

— Вы же меня знаете, — стыдит Плотников. — Стал бы я падать просто так? Там меня роняли, я ничего не исполнял.

Приходится верить, ведь Плотников действительно скорее сам кого-нибудь уронит, чем упадет.

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НИКИТИН ДАЛ ВОЛЮ ЭМОЦИЯМ

Владислав Гавриков идет к автобусу гордый.

— Конечно, победили единственного конкурента, — поздравляю его.

— А мне очень понравились и «Йокерит», и «Локомотив», — признается защитник. — Вы зря их сбрасываете со счетов.

— Вы-то счастливы в новом клубе?

— Были опасения, что я буду мало играть, — признается хоккеист. — Но все это позади. В меня верят.

Да еще бы не верить. Гавриков один из самых стабильных защитников.

Что поразило больше всего, так это то, что хоккеисты сами выносили баулы с формой и грузили в машину. Представляете, сами собирали вещи и таскали. Кому-то помогали, но многие были с вещами.

Пресс-конференция была достаточно короткой, но из-за того, что пресс-служба ЦСКА пыталась постоянно прервать ее. Мол, нет вопросов? Но вопросы были, пусть и немного. Игорь Никитин впервые дал волю эмоциям:

— Вроде старались, создавали моменты, а получилось как-то неприглядно.

По меркам главного тренера ЦСКА это как страшное и грязное ругательство.

Олег Знарок объяснил, почему он не бережет Павла Дацюка, выпуская его в меньшинстве.

— Мы ему дадим отдохнуть, — признался тренер. — А в меньшинстве он выходит на вбрасывания, почти 90 процентов выигрывает и мы имеем 30−40 секунд.

Дацюк садился в автобус самым последним, так как возле него образовалась толпа из желающих взять автограф. Охранники были бессильны против девочек и юношей.

ЦСКА 2:5
(0:0, 0:1, 2:4)
СКА
23.10.2017, 19:30 Зрители: 5307 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47) Игорь Шестеркин
1-й период
Николай Прохоркин 00:34
19:52 Валерий Ничушкин
2-й период
Егор Рыков 22:50
Сергей Калинин 25:09
27:17 Михаил Григоренко
31:07 Андрей Светлаков
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук) 32:19
3-й период
44:38 Михаил Науменков
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 46:17
Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин) 48:20
Динар Хафизуллин 49:23
51:08 Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
Павел Дацюк (М. Карпов) 51:55
54:05 Иван Телегин (А. Попов)
Николай Прохоркин 55:54
Илья Ковальчук (Е. Кетов) п.в. 59:47
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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