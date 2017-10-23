Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
23.10
Слован4
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
23.10
ЦСКА2
СКА5
Хоккей. КХЛ
23.10
СпартакОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
23.10
Витязь4
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
23.10
Динамо РБ2
Сибирь3
Хоккей. КХЛ
23.10
Торпедо НН1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
23.10
Северсталь2
Югра0
Хоккей. КХЛ
23.10
Йокерит3
Локомотив4
Хоккей. КХЛ
23.10
КуньлуньБ2
Адмирал3
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Александр Овечкин получил повреждение во время тренировки
Моуринью выбирает между Парижем и Манчестером
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
00:05 (мск), источник: ТАСС

Корешков: «Барыс» создал «Спартаку» комфортные условия для третьего гола

МОСКВА, 23 октября, /ТАСС/. Астанинский «Барыс» создал комфортные условия московскому «Спартаку» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для третьего гола. Об этом сообщил главный тренер «Барыса» Евгений Корешков на пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник астанинский клуб проиграл «Спартаку» в овертайме со счетом 3:4.

«Пропустили две ненужные шайбы и сами создали сопернику комфортные условия для взятия ворот в моменте с третьим голом. Нашли силы и сравняли счет, но в овертайме неудачно сыграли и увозим только одно очко. Соперник не простил в моменте с решающим голом в овертайме», — сказал Корешков.

«У нас есть сутки на размышления, посмотрим матч, разберем его. Второе, третье и четвертое звенья пытаются создавать моменты, но бывает, что соперники их перекрывают. В следующей встрече хоккеисты “Барыса” постараются старания воплотить в голы», — добавил тренер.

«Барыс» в таблице в Восточной конференции идет третьим, имея в активе 43 очка после 25 игр.

В следующем матче 25 октября команда сыграет с финским «Йокеритом».

Спартак 4:3 ОТ
(2:0, 1:2, 0:1)
Барыс
23.10.2017, 19:30 Зрители: 3452 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Евгений Корешков
Вратари
Александр Трушков Хенрик Карлссон
1-й период
08:00 Вячеслав Лещенко
13:48 Артем Подшендялов (А. Хохлачев)
19:03 Бен Максвелл (Л. Радил, Р. Стоа)
19:25 Артем Подшендялов
2-й период
Мэтт Фраттин (Н. Доус, Л. Вей) 24:29
Никита Михайлис 31:51
31:59 Дмитрий Калинин (Е. Кулик, Л. Радил)
33:50 Всеволод Сорокин
Константин Пушкарев 33:50
Мэтт Фраттин 33:57
37:06 Владислав Провольнев
Даррен Дитц 37:06
Даррен Дитц 37:06
3-й период
Мэтт Фраттин (Л. Вей, Д. Дитц) 47:42
Овертайм
62:18 Вячеслав Лещенко
Статистика
11 Штрафное время 11
2 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Расследование комиссии Освальда не коснется действующих российских биатлонистов
«Локомотив» — первый
Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА проиграл СКА в Москве
Роналду и Зидан — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
Моуринью выбирает между Парижем и Манчестером
BBC: «Торо Россо» не видит смысла в сотрудничестве с Квятом
Расследование МОК не коснется действующих биатлонистов РФ
Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь