Корешков: «Барыс» создал «Спартаку» комфортные условия для третьего гола

Источник: РИА "Новости"

В понедельник астанинский клуб проиграл «Спартаку» в овертайме со счетом 3:4.

«Пропустили две ненужные шайбы и сами создали сопернику комфортные условия для взятия ворот в моменте с третьим голом. Нашли силы и сравняли счет, но в овертайме неудачно сыграли и увозим только одно очко. Соперник не простил в моменте с решающим голом в овертайме», — сказал Корешков.

«У нас есть сутки на размышления, посмотрим матч, разберем его. Второе, третье и четвертое звенья пытаются создавать моменты, но бывает, что соперники их перекрывают. В следующей встрече хоккеисты “Барыса” постараются старания воплотить в голы», — добавил тренер.

«Барыс» в таблице в Восточной конференции идет третьим, имея в активе 43 очка после 25 игр.