«Слован» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в столице Словакии, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Лукаш Кашпар (40-я и 59-я минуты), также отличились Колби Геноуэй (28) и Зак Бойчак (36). У динамовцев шайбы забросили Владимир Брюквин (35) и Андрей Кутейкин (54).