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«Слован» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в столице Словакии, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Лукаш Кашпар (40-я и 59-я минуты), также отличились Колби Геноуэй (28) и Зак Бойчак (36). У динамовцев шайбы забросили Владимир Брюквин (35) и Андрей Кутейкин (54).
«Слован» прервал серию из четырех поражений и в следующем матче сыграет 25 октября в Братиславе с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» 27 октября встретится в московском дерби со «Спартаком».
|Эдуард Занковец
|Владимир Воробьев
|Марек Мазанец
|Александр Еременко 58:16 (А. Еременко 58:32-58:40)
|1-й период
|Евгений Артюхин
|03:01
|12:59
|Михал I Глинка
|Илья Никулин
|12:59
|19:15
|Лукаш Кашпар
|2-й период
|Андрей Кутейкин
|25:06
|27:05
|Колби Геноуэй (А. Мезарош, З. Бойчак)
|29:22
|Патрик Бачик
|29:44
|33:16
|Андрей Мезарош
|Владимир Брюквин (А. Алексеев, А. Терещенко)
|34:36
|35:56
|Зак Бойчак (Л. Кашпар)
|Сакари Салминен
|37:21
|39:18
|Лукаш Кашпар (М. Вьеденски, М. Ржепик)
|3-й период
|42:08
|Борис Садецки
|45:34
|Андрей Кутейкин
|53:18
|58:32
|п.в.
|Лукаш Кашпар
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)