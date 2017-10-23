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23:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Слован» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Братиславский «Слован» на своем льду обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в столице Словакии, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Лукаш Кашпар (40-я и 59-я минуты), также отличились Колби Геноуэй (28) и Зак Бойчак (36). У динамовцев шайбы забросили Владимир Брюквин (35) и Андрей Кутейкин (54).

«Слован» прервал серию из четырех поражений и в следующем матче сыграет 25 октября в Братиславе с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» 27 октября встретится в московском дерби со «Спартаком».

Слован 4:2
(0:0, 3:1, 1:1)
ХК Динамо
23.10.2017, 20:00 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Владимир Воробьев
Вратари
Марек Мазанец Александр Еременко 58:16 (А. Еременко 58:32-58:40)
1-й период
Евгений Артюхин 03:01
12:59 Михал I Глинка
Илья Никулин 12:59
19:15 Лукаш Кашпар
2-й период
Андрей Кутейкин 25:06
27:05 Колби Геноуэй (А. Мезарош, З. Бойчак)
29:22 Патрик Бачик
29:44
33:16 Андрей Мезарош
Владимир Брюквин (А. Алексеев, А. Терещенко) 34:36
35:56 Зак Бойчак (Л. Кашпар)
Сакари Салминен 37:21
39:18 Лукаш Кашпар (М. Вьеденски, М. Ржепик)
3-й период
42:08 Борис Садецки
45:34
Андрей Кутейкин 53:18
58:32 п.в. Лукаш Кашпар
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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