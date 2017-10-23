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23:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Ковальчук: Почему мы играем с ЦСКА не в «Мегаспорте»?

Капитан СКА подвел итоги победного матча против ЦСКА.

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фотографии
22
фотографии

— Игра порадовала? — первый вопрос Ковальчуку.

— Вроде неплохо и строго сыграли. Наверное, 50 минут здорово сзади действовали. Играли на выезде все-таки. Шестеркин выручил. Нам повезло, конечно, — там первые два гола такие были, низом зашли. Хорошо закрыли видимость Сорокину перед воротами.

— На ваш взгляд, ЦСКА прибавил по сравнению с первой встречей?

— Меня это мало интересует. Оба матча были напряженными. Хорошо, что оба мы выиграли.

— Знарок меняет центров местами под Олимпиаду, вы играете то с Дацюком, то с Прохоркиным.

— Это к нему вопрос. А Коля хорошо сегодня сыграл, отдал пас. Надеюсь, что не последний.

— Без Херсли в большинстве было сложнее?

— Да и Войнов здорово лишнего разыгрывает. Они равноценные игроки.

— В чем сила ЦСКА и «Йокерита»?

— У «Йокерита» очень хорошая команда, обученная, талантливые ребята собраны. Практически все в сборных своих играют. О ЦСКА можно то же самое сказать. Там, правда, молодые ребята, но их ждет очень светлое будущее.

— Насколько приятно видеть заполненные трибуны ЛДС ЦСКА? Такое случилось впервые в сезоне.

— Если честно, такие матчи нужно проводить в других аренах. В том же «Мегаспорте». Я не знаю, почему не провели там. И там собрался бы полный стадион. Будем надеяться, что, может быть, в плей-офф ЦСКА будет играть в «Мегаспорте».

— По темпу и интенсивности были у СКА матчи качественнее, чем этот?

— Все последние матчи — с «Ак Барсом», «Йокеритом», ЦСКА — были с высоким уровнем напряжения и очень скоростные. Да и с «Нефтехимиком», кстати, очень непростая игра была. В концовке мы забили, но сил много отняло.

— Кого из конкурентов выделите в борьбе за звание лучшего снайпера?

— Доус — у него больше голов, чем игр. Мозякина никогда нельзя забывать.

— Гусев?

— Никита в порядке.

Игорь ЕРОНКО
из ЛДС ЦСКА.

ЦСКА 2:5
(0:0, 0:1, 2:4)
СКА
23.10.2017, 19:30 Зрители: 5307 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47) Игорь Шестеркин
1-й период
Николай Прохоркин 00:34
19:52 Валерий Ничушкин
2-й период
Егор Рыков 22:50
Сергей Калинин 25:09
27:17 Михаил Григоренко
31:07 Андрей Светлаков
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук) 32:19
3-й период
44:38 Михаил Науменков
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 46:17
Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин) 48:20
Динар Хафизуллин 49:23
51:08 Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
Павел Дацюк (М. Карпов) 51:55
54:05 Иван Телегин (А. Попов)
Николай Прохоркин 55:54
Илья Ковальчук (Е. Кетов) п.в. 59:47
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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