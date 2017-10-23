Илья Ковальчук: Почему мы играем с ЦСКА не в «Мегаспорте»?
Капитан СКА подвел итоги победного матча против ЦСКА.
Капитан СКА подвел итоги победного матча против ЦСКА.
— Игра порадовала? — первый вопрос Ковальчуку.
— Вроде неплохо и строго сыграли. Наверное, 50 минут здорово сзади действовали. Играли на выезде
— На ваш взгляд, ЦСКА прибавил по сравнению с первой встречей?
— Меня это мало интересует. Оба матча были напряженными. Хорошо, что оба мы выиграли.
— Знарок меняет центров местами под Олимпиаду, вы играете то с Дацюком, то с Прохоркиным.
— Это к нему вопрос. А Коля хорошо сегодня сыграл, отдал пас. Надеюсь, что не последний.
— Без Херсли в большинстве было сложнее?
— Да и Войнов здорово лишнего разыгрывает. Они равноценные игроки.
— В чем сила ЦСКА и «Йокерита»?
— У «Йокерита» очень хорошая команда, обученная, талантливые ребята собраны. Практически все в сборных своих играют. О ЦСКА можно то же самое сказать. Там, правда, молодые ребята, но их ждет очень светлое будущее.
— Насколько приятно видеть заполненные трибуны ЛДС ЦСКА? Такое случилось впервые в сезоне.
— Если честно, такие матчи нужно проводить в других аренах. В том же «Мегаспорте». Я не знаю, почему не провели там. И там собрался бы полный стадион. Будем надеяться, что, может быть, в
— По темпу и интенсивности были у СКА матчи качественнее, чем этот?
— Все последние матчи — с «Ак Барсом», «Йокеритом», ЦСКА — были с высоким уровнем напряжения и очень скоростные. Да и с «Нефтехимиком», кстати, очень непростая игра была. В концовке мы забили, но сил много отняло.
— Кого из конкурентов выделите в борьбе за звание лучшего снайпера?
— Доус — у него больше голов, чем игр. Мозякина никогда нельзя забывать.
— Гусев?
— Никита в порядке.
Игорь ЕРОНКО
из ЛДС ЦСКА.
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Николай Прохоркин
|00:34
|19:52
|Валерий Ничушкин
|2-й период
|Егор Рыков
|22:50
|Сергей Калинин
|25:09
|27:17
|Михаил Григоренко
|31:07
|Андрей Светлаков
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|32:19
|3-й период
|44:38
|Михаил Науменков
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|46:17
|Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|48:20
|Динар Хафизуллин
|49:23
|51:08
|Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
|Павел Дацюк (М. Карпов)
|51:55
|54:05
|Иван Телегин (А. Попов)
|Николай Прохоркин
|55:54
|Илья Ковальчук (Е. Кетов)
|п.в.
|59:47
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)