Илья Ковальчук: Почему мы играем с ЦСКА не в «Мегаспорте»?

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— Игра порадовала? — первый вопрос Ковальчуку.

— Вроде неплохо и строго сыграли. Наверное, 50 минут здорово сзади действовали. Играли на выезде все-таки. Шестеркин выручил. Нам повезло, конечно, — там первые два гола такие были, низом зашли. Хорошо закрыли видимость Сорокину перед воротами.

— На ваш взгляд, ЦСКА прибавил по сравнению с первой встречей?

— Меня это мало интересует. Оба матча были напряженными. Хорошо, что оба мы выиграли.

— Знарок меняет центров местами под Олимпиаду, вы играете то с Дацюком, то с Прохоркиным.

— Это к нему вопрос. А Коля хорошо сегодня сыграл, отдал пас. Надеюсь, что не последний.

— Без Херсли в большинстве было сложнее?

— Да и Войнов здорово лишнего разыгрывает. Они равноценные игроки.

— В чем сила ЦСКА и «Йокерита»?

— У «Йокерита» очень хорошая команда, обученная, талантливые ребята собраны. Практически все в сборных своих играют. О ЦСКА можно то же самое сказать. Там, правда, молодые ребята, но их ждет очень светлое будущее.

— Насколько приятно видеть заполненные трибуны ЛДС ЦСКА? Такое случилось впервые в сезоне.

— Если честно, такие матчи нужно проводить в других аренах. В том же «Мегаспорте». Я не знаю, почему не провели там. И там собрался бы полный стадион. Будем надеяться, что, может быть, в плей-офф ЦСКА будет играть в «Мегаспорте».

— По темпу и интенсивности были у СКА матчи качественнее, чем этот?

— Все последние матчи — с «Ак Барсом», «Йокеритом», ЦСКА — были с высоким уровнем напряжения и очень скоростные. Да и с «Нефтехимиком», кстати, очень непростая игра была. В концовке мы забили, но сил много отняло.

— Кого из конкурентов выделите в борьбе за звание лучшего снайпера?

— Доус — у него больше голов, чем игр. Мозякина никогда нельзя забывать.

— Гусев?

— Никита в порядке.