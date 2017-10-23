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23:02 (мск), источник: Sports.kz

Хет-трик Мэтта Фрэттина не помог «Барысу» обыграть «Спартак»

Астанинский «Барыс» в рамках Континентальной хоккейной лиги на выезде в овертайме уступил московскому «Спартаку» — 3:4.

Команды начали встречу достаточно спокойно и долгое время не радовали болельщиков бросками и моментами. Первым серьёзным моментом отметились хозяева, они же и открыли счёт во второй половине периода — отличился Подшендялов. На последней минуте периода суматоха у ворот Карлссона позволила Максвелу нанести точный бросок и удвоить перевес «Спартака».

Во втором отрезке наша команда добавила и довольно скоро сократила отставание. Фрэттин прекрасно бросил с неудобной точно над плечом Александра Трушкова. В середине периода «Барыс» остался в меньшинстве и «Спартаку» удалось реализовать численный перевес — шайба на счету Калинина. Ближе к концу периода Константин Пушкарёв попытался взбодрить команду, подравшись с Сорокиным. Это помогло — в следующей смене Фрэттин сделал перехват, улетел «1 в 0» и точно бросил в дальний угол.

Он же взял на себя инициативу и в заключительной двадцатиминутке: блестящим броском в ближний Мэтт оформил первый свой хет-трик в КХЛ. Под конец отрезка «Барыс» создал ещё ряд моментов, но забросить не сумел. Команды надёжно отыграли в обороне и встреча перешла в овертайм. Здесь успешнее оказались хозяева — гол на счету Вячеслава Лещенко.

Команда отправляется в Хельсинки, где в среду сыграет с местным «Йокеритом».

Спартак 4:3 ОТ
(2:0, 1:2, 0:1)
Барыс
23.10.2017, 19:30 Зрители: 3452 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Евгений Корешков
Вратари
Александр Трушков Хенрик Карлссон
1-й период
08:00 Вячеслав Лещенко
13:48 Артем Подшендялов (А. Хохлачев)
19:03 Бен Максвелл (Л. Радил, Р. Стоа)
19:25 Артем Подшендялов
2-й период
Мэтт Фраттин (Н. Доус, Л. Вей) 24:29
Никита Михайлис 31:51
31:59 Дмитрий Калинин (Е. Кулик, Л. Радил)
33:50 Всеволод Сорокин
Константин Пушкарев 33:50
Мэтт Фраттин 33:57
37:06 Владислав Провольнев
Даррен Дитц 37:06
Даррен Дитц 37:06
3-й период
Мэтт Фраттин (Л. Вей, Д. Дитц) 47:42
Овертайм
62:18 Вячеслав Лещенко
Статистика
11 Штрафное время 11
2 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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