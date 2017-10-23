Хет-трик Мэтта Фрэттина не помог «Барысу» обыграть «Спартак»

Команды начали встречу достаточно спокойно и долгое время не радовали болельщиков бросками и моментами. Первым серьёзным моментом отметились хозяева, они же и открыли счёт во второй половине периода — отличился Подшендялов. На последней минуте периода суматоха у ворот Карлссона позволила Максвелу нанести точный бросок и удвоить перевес «Спартака».



Во втором отрезке наша команда добавила и довольно скоро сократила отставание. Фрэттин прекрасно бросил с неудобной точно над плечом Александра Трушкова. В середине периода «Барыс» остался в меньшинстве и «Спартаку» удалось реализовать численный перевес — шайба на счету Калинина. Ближе к концу периода Константин Пушкарёв попытался взбодрить команду, подравшись с Сорокиным. Это помогло — в следующей смене Фрэттин сделал перехват, улетел «1 в 0» и точно бросил в дальний угол.



Он же взял на себя инициативу и в заключительной двадцатиминутке: блестящим броском в ближний Мэтт оформил первый свой хет-трик в КХЛ. Под конец отрезка «Барыс» создал ещё ряд моментов, но забросить не сумел. Команды надёжно отыграли в обороне и встреча перешла в овертайм. Здесь успешнее оказались хозяева — гол на счету Вячеслава Лещенко.



Команда отправляется в Хельсинки, где в среду сыграет с местным «Йокеритом».