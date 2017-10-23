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22:49 (мск), источник: Р-Спорт

Дуайер: Первая шайба в матче КХЛ с «Витязем» стала решающей

ПОДОЛЬСК (Московская область), 23 окт — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Игрокам минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя» не удалось показать быстрый хоккей, а решающей стала первая пропущенная шайба, заявил главный тренер динамовцев Горди Дуайер.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Витязя» в понедельник дома одержали победу над «Динамо» со счетом 4:0 и прервали серию из шести поражений.

«Поздравления сопернику с победой. Мы знали, что “Витязь” — очень сильная команда, готовились к сложному матчу, на протяжении сезона уже показывали сильную и быструю игру, сегодня такой не получилось. Во многом потому, что пропустили первыми. Неоднократно здорово играли в меньшинстве, но умудрились пропустить в большинстве, что команду надломило», — заявил Дуайер на пресс-конференции.

Витязь 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
Динамо Мн
23.10.2017, 19:30 Зрители: 2100 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Горди Дуайер
Вратари
Игорь Сапрыкин Юнас Энрот 50:56 (М. Карнаухов 50:56)
1-й период
Дмитрий Знахаренко 09:11
10:33 Дмитрий Семин (А. Копейкин)
2-й период
30:46 Войтех Мозик (А. Макеев)
Дмитрий Коробов 34:15
Сергей Дрозд 35:07
Дмитрий Коробов 36:15
37:10 Алексей Макеев (В. Мозик, Б. Рендулич)
3-й период
44:50 Алексей Копейкин
46:07 Алексей Макеев (Р. Горак)
50:56 Борна Рендулич
Юнас Энрот 50:56
Юнас Энрот 50:56
Статистика
4 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Главный судья Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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