Дуайер: Первая шайба в матче КХЛ с «Витязем» стала решающей
ПОДОЛЬСК (Московская область), 23 окт —
ПОДОЛЬСК (Московская область), 23 окт —
Хоккеисты «Витязя» в понедельник дома одержали победу над «Динамо» со счетом 4:0 и прервали серию из шести поражений.
«Поздравления сопернику с победой. Мы знали, что “Витязь” — очень сильная команда, готовились к сложному матчу, на протяжении сезона уже показывали сильную и быструю игру, сегодня такой не получилось. Во многом потому, что пропустили первыми. Неоднократно здорово играли в меньшинстве, но умудрились пропустить в большинстве, что команду надломило», — заявил Дуайер на
|Валерий Белов
|Горди Дуайер
|Игорь Сапрыкин
|Юнас Энрот 50:56 (М. Карнаухов 50:56)
|1-й период
|Дмитрий Знахаренко
|09:11
|10:33
|Дмитрий Семин (А. Копейкин)
|2-й период
|30:46
|Войтех Мозик (А. Макеев)
|Дмитрий Коробов
|34:15
|Сергей Дрозд
|35:07
|Дмитрий Коробов
|36:15
|37:10
|Алексей Макеев (В. Мозик, Б. Рендулич)
|3-й период
|44:50
|Алексей Копейкин
|46:07
|Алексей Макеев (Р. Горак)
|50:56
|Борна Рендулич
|Юнас Энрот
|50:56
|Юнас Энрот
|50:56
|4
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
|Главный судья
|Ласси Хейккинен (Финляндия)