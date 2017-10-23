Дуайер: Первая шайба в матче КХЛ с «Витязем» стала решающей

«Поздравления сопернику с победой. Мы знали, что “Витязь” — очень сильная команда, готовились к сложному матчу, на протяжении сезона уже показывали сильную и быструю игру, сегодня такой не получилось. Во многом потому, что пропустили первыми. Неоднократно здорово играли в меньшинстве, но умудрились пропустить в большинстве, что команду надломило», — заявил Дуайер на пресс-конференции.