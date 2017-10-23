Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА не нашел аргументов против СКА

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕСТНЫЙ ПРОХОРКИН

Как известно, ледовый дворец спорта в Москве настолько старый, что там нет места для разминки. Некоторые клубы уходят в коридор, но их оттуда гонят бдительные охранники. Кто-то пытается уйти на подвальный этаж — с тем же успехом. В теплое время разминку проводят на улице, но сейчас в Москве всего «плюс 2» и сильный ветер, а это верный способ простудиться. Так что гостевая команда выходит к площадке и играет в футбол на небольшом отрезке возле бортика.

Но в ЦСКА аншлаг. Зачем-то именно в этот день решено было сделать некое подобие торжественного открытия, перед матчем на лед вышли какие-то акробаты с трапециями, и все свое хрупкое оборудование до игры они решили хранить на пятачке, где разминаются команды.

Но это же СКА. Андрей Зубарев деловито поставил эти кубы и квадраты на ворота, и был ежесекундный риск, что все конструкции будут если не сломаны, то погнуты.

Николай Прохоркин из тех «футболистов», что вылетают сразу, так что появилась возможность поговорить с ним, так как он, чаще всего, стоял и смотрел на всех стороны.

— Не любят нас, да? — спросил он, стараясь отвлечься от игры.

— Не очень, — честно признаюсь я.

— Да я знаю, знаю, — с некоторым сожалением вздохнул хоккеист.

Я хотел подбодрить, что к каждому отдельному игроку относятся неплохо, но вспомнил о более важной теме.

— Скажите, а вы же симулировали травму после столкновения с Григорием Паниным? Ему четыре матча дали.

— Нет-нет, как раз тогда было действительно больно, — сообщил Николай. — Я бы сказал, если бы ничего не было. Но там еще чуть-чуть, и он бы мог надолго меня из строя выбить. Хотя и так было крайне неприятно.

Прохоркин бы признался, если бы было иначе. Я его знаю. Он уже так поступал.

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МУЗЫКУ В ЦСКА ЗАКАЗЫВАЕТ НЕСТЕРОВ

После игры с «Локомотивом» в раздевалке ЦСКА Никита Нестеров подозвал к себе представителей пресс-службы и сказал, что очень недоволен музыкальным сопровождением матча. Там действительно творился какой-то ужас.

На этот раз хозяева позвали диджея Пашу Корейца. И очень хочется, чтобы с музыкальным сопровождением все было и дальше в том же ключе. А то завывания названия клуба слушать уже нет никаких сил.

Да вообще видно, что представители ЦСКА очень рады полным трибунам. Билеты из продажи исчезли давно. Спекулянты осторожно предлагали пройти на трибуны, но цены на хоккей и без того высокие, так что матч мог стать совсем золотым. А это всего лишь регулярный чемпионат.

КХЛ тоже внесла свою толику сумятицы к игре, отменив дисквалификацию Сергея Андронова. Причем каждое из подразделений лиги было уверено, что оно все сделало правильно. Судейский комитет утверждал, что от их ведомства не было официального письма о наказании, в СДК вообще говорили, что это не их дело. Но в итоге Андронов так и не сыграл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BamgTfXnoNB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Лица хоккеистов: Андрей Светлаков после столкновения с Андреем Зубаревым.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-23T19:05:55+00:00">Oct 23, 2017 at 12:05pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ХОЗЯЕВАМ НЕ ХВАТИЛО СИЛ И СЫГРАННОСТИ

Не сказать, что это был уж самый красивый матч в истории противостояния. Нервный, корректный, качественный, но со слишком большим упором на оборону. Моменты были, но не столько, чтобы невозможно было отвлечься.

Олег Знарок нервничал больше, чем Игорь Никитин, но они вообще разные люди. У хозяев на скамейке самыми активными были Владимир Чебатуркин и Дмитрий Юшкевич. Последний работает с защитниками и постоянно общается с хоккеистами.

Внезапно у своих ворот ошибся Михаил Пашнин. У него просто отобрали шайбу возле ворот. Гола не случилось, но он даже не хотел возвращаться на скамейку — страшно. Однако тренер защитников Дмитрий Юшкевич ему злого слова не сказал. Наоборот что-то пошептал на ухо, подбодрил. Миша расслабился.

В этой встрече все решило большинство. Сначала Андрей Светлаков отправился отбывать наказание за игру высокоподнятой клюшкой, а через минуту Вячеславу Войнову удался точный бросок, который Илья Сорокин просто не увидел, закрытый и своими партнерами, и Сергеем Широковым.

А затем гости наказали за ошибку Михаила Науменкова. Илья Ковальчук бросал после весьма неудобной передачи, но он все-таки попал, а Сорокин не успел переместиться.

ЦСКА хоть и хорошая команда, но не настолько, чтобы успеть за 14 минут отыграться в матче против лидера чемпионата. Пока против них сил не хватает.