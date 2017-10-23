Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА не нашел аргументов против СКА
Во втором главном матче регулярки КХЛ вновь победили армейцы Петербурга (5:2).
Во втором главном матче регулярки КХЛ вновь победили армейцы Петербурга (5:2).
ЧЕСТНЫЙ ПРОХОРКИН
Как известно, ледовый дворец спорта в Москве настолько старый, что там нет места для разминки. Некоторые клубы уходят в коридор, но их оттуда гонят бдительные охранники.
Но в ЦСКА аншлаг.
Но это же СКА. Андрей Зубарев деловито поставил эти кубы и квадраты на ворота, и был ежесекундный риск, что все конструкции будут если не сломаны, то погнуты.
Николай Прохоркин из тех «футболистов», что вылетают сразу, так что появилась возможность поговорить с ним, так как он, чаще всего, стоял и смотрел на всех стороны.
— Не любят нас, да? — спросил он, стараясь отвлечься от игры.
— Не очень, — честно признаюсь я.
— Да я знаю, знаю, — с некоторым сожалением вздохнул хоккеист.
Я хотел подбодрить, что к каждому отдельному игроку относятся неплохо, но вспомнил о более важной теме.
— Скажите, а вы же симулировали травму после столкновения с Григорием Паниным? Ему четыре матча дали.
—
Прохоркин бы признался, если бы было иначе. Я его знаю. Он уже так поступал.
МУЗЫКУ В ЦСКА ЗАКАЗЫВАЕТ НЕСТЕРОВ
После игры с «Локомотивом» в раздевалке ЦСКА Никита Нестеров подозвал к себе представителей
На этот раз хозяева позвали диджея Пашу Корейца. И очень хочется, чтобы с музыкальным сопровождением все было и дальше в том же ключе. А то завывания названия клуба слушать уже нет никаких сил.
Да вообще видно, что представители ЦСКА очень рады полным трибунам. Билеты из продажи исчезли давно. Спекулянты осторожно предлагали пройти на трибуны, но цены на хоккей и без того высокие, так что матч мог стать совсем золотым. А это всего лишь регулярный чемпионат.
КХЛ тоже внесла свою толику сумятицы к игре, отменив дисквалификацию Сергея Андронова. Причем каждое из подразделений лиги было уверено, что оно все сделало правильно. Судейский комитет утверждал, что от их ведомства не было официального письма о наказании, в СДК вообще говорили, что это не их дело. Но в итоге Андронов так и не сыграл.
ХОЗЯЕВАМ НЕ ХВАТИЛО СИЛ И СЫГРАННОСТИ
Не сказать, что это был уж самый красивый матч в истории противостояния. Нервный, корректный, качественный, но со слишком большим упором на оборону. Моменты были, но не столько, чтобы невозможно было отвлечься.
Олег Знарок нервничал больше, чем Игорь Никитин, но они вообще разные люди. У хозяев на скамейке самыми активными были Владимир Чебатуркин и Дмитрий Юшкевич. Последний работает с защитниками и постоянно общается с хоккеистами.
Внезапно у своих ворот ошибся Михаил Пашнин. У него просто отобрали шайбу возле ворот. Гола не случилось, но он даже не хотел возвращаться на скамейку — страшно. Однако тренер защитников Дмитрий Юшкевич ему злого слова не сказал. Наоборот
В этой встрече все решило большинство. Сначала Андрей Светлаков отправился отбывать наказание за игру высокоподнятой клюшкой, а через минуту Вячеславу Войнову удался точный бросок, который Илья Сорокин просто не увидел, закрытый и своими партнерами, и Сергеем Широковым.
А затем гости наказали за ошибку Михаила Науменкова. Илья Ковальчук бросал после весьма неудобной передачи, но он
ЦСКА хоть и хорошая команда, но не настолько, чтобы успеть за 14 минут отыграться в матче против лидера чемпионата. Пока против них сил не хватает.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА.
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 58:54
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Николай Прохоркин
|00:34
|19:52
|Валерий Ничушкин
|2-й период
|Егор Рыков
|22:50
|Сергей Калинин
|25:09
|27:17
|Михаил Григоренко
|31:07
|Андрей Светлаков
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|32:19
|3-й период
|44:38
|Михаил Науменков
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|46:17
|Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|48:20
|49:23
|51:08
|Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
|Павел Дацюк (М. Карпов)
|51:55
|54:05
|Иван Телегин (А. Попов)
|Николай Прохоркин
|55:54
|Илья Ковальчук (Е. Кетов)
|п.в.
|59:47
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)