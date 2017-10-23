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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на выезде «Витязю»

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на выезде подмосковному «Витязю» со счетом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды встречались на старте десятого сезона КХЛ в Минске. Подопечные Горди Дуайера в августе потерпели обидное поражение 0:1, значительно превзойдя соперников в бросках по воротам. Реванш в Подольске «зубрам» взять не удалось.

Минчане с первых минут встречи старались активно действовать в нападении и много бросали по воротам Игоря Сапрыкина. Перспективный момент для гола имел Александр Китаров. Все изменилось в середине первого периода. После удаления в составе «Динамо» Дмитрия Знахаренко численное большинство подмосковной команды реализовал Дмитрий Семин. Хозяева площадки продолжали атаковать и могли отличиться еще не единожды. Вторую шайбу в ворота белорусской команды «Витязь» забросил уже во втором периоде. Войтех Мозик после передачи Алексея Макеева с ходу бросил точно под перекладину — 2:0. В какой-то момент минчане и вовсе остались втроем после удалений Дмитрия Коробова и Сергея Дрозда. В итоге «Витязю» удалось реализовать очередное большинство.

В заключительные 20 минут хозяева площадки продолжили успешнее играть в нападении и провели еще одну шайбу. Ее автором стал Алексей Макеев, который отличился, когда его команда действовала в меньшинстве.

Благодаря победе над «Динамо» хоккеисты «Витязя» прервали свою шестиматчевую серию поражений. Минчане продолжат выездную серию матчем 25 октября против московского ЦСКА. 27 октября динамовцы сыграют в Хельсинки с «Йокеритом», а завершат выступление в гостях 29 октября встречей с рижским «Динамо».

Витязь 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
Динамо Мн
23.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Горди Дуайер
Вратари
Игорь Сапрыкин Юнас Энрот 50:56 (М. Карнаухов 50:56)
1-й период
Дмитрий Знахаренко 09:11
10:33 Дмитрий Семин (А. Копейкин)
2-й период
30:36 Войтех Мозик (А. Макеев)
Дмитрий Коробов 34:15
Сергей Дрозд 35:07
37:10 Алексей Макеев (В. Мозик, Б. Рендулич)
3-й период
44:50 Алексей Копейкин
46:07 Алексей Макеев (Р. Горак)
50:56
Юнас Энрот 50:56
Юнас Энрот 50:56
Статистика
4 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Главный судья Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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