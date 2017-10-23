Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на выезде «Витязю»

Обе команды встречались на старте десятого сезона КХЛ в Минске. Подопечные Горди Дуайера в августе потерпели обидное поражение 0:1, значительно превзойдя соперников в бросках по воротам. Реванш в Подольске «зубрам» взять не удалось.

Минчане с первых минут встречи старались активно действовать в нападении и много бросали по воротам Игоря Сапрыкина. Перспективный момент для гола имел Александр Китаров. Все изменилось в середине первого периода. После удаления в составе «Динамо» Дмитрия Знахаренко численное большинство подмосковной команды реализовал Дмитрий Семин. Хозяева площадки продолжали атаковать и могли отличиться еще не единожды. Вторую шайбу в ворота белорусской команды «Витязь» забросил уже во втором периоде. Войтех Мозик после передачи Алексея Макеева с ходу бросил точно под перекладину — 2:0. В какой-то момент минчане и вовсе остались втроем после удалений Дмитрия Коробова и Сергея Дрозда. В итоге «Витязю» удалось реализовать очередное большинство.

В заключительные 20 минут хозяева площадки продолжили успешнее играть в нападении и провели еще одну шайбу. Ее автором стал Алексей Макеев, который отличился, когда его команда действовала в меньшинстве.