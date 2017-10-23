Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на выезде «Витязю»
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на выезде подмосковному «Витязю» со счетом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на выезде подмосковному «Витязю» со счетом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обе команды встречались на старте десятого сезона КХЛ в Минске. Подопечные Горди Дуайера в августе потерпели обидное поражение 0:1, значительно превзойдя соперников в бросках по воротам. Реванш в Подольске «зубрам» взять не удалось.
Минчане с первых минут встречи старались активно действовать в нападении и много бросали по воротам Игоря Сапрыкина. Перспективный момент для гола имел Александр Китаров. Все изменилось в середине первого периода. После удаления в составе «Динамо» Дмитрия Знахаренко численное большинство подмосковной команды реализовал Дмитрий Семин. Хозяева площадки продолжали атаковать и могли отличиться еще не единожды. Вторую шайбу в ворота белорусской команды «Витязь» забросил уже во втором периоде. Войтех Мозик после передачи Алексея Макеева с ходу бросил точно под перекладину — 2:0. В
В заключительные 20 минут хозяева площадки продолжили успешнее играть в нападении и провели еще одну шайбу. Ее автором стал Алексей Макеев, который отличился, когда его команда действовала в меньшинстве.
Благодаря победе над «Динамо» хоккеисты «Витязя» прервали свою шестиматчевую серию поражений. Минчане продолжат выездную серию матчем 25 октября против московского ЦСКА. 27 октября динамовцы сыграют в Хельсинки с «Йокеритом», а завершат выступление в гостях 29 октября встречей с рижским «Динамо».
|Валерий Белов
|Горди Дуайер
|Игорь Сапрыкин
|Юнас Энрот 50:56 (М. Карнаухов 50:56)
|1-й период
|Дмитрий Знахаренко
|09:11
|10:33
|Дмитрий Семин (А. Копейкин)
|2-й период
|30:36
|Войтех Мозик (А. Макеев)
|Дмитрий Коробов
|34:15
|Сергей Дрозд
|35:07
|37:10
|Алексей Макеев (В. Мозик, Б. Рендулич)
|3-й период
|44:50
|Алексей Копейкин
|46:07
|Алексей Макеев (Р. Горак)
|50:56
|Юнас Энрот
|50:56
|Юнас Энрот
|50:56
|4
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
|Главный судья
|Ласси Хейккинен (Финляндия)