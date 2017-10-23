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«Северсталь» обыграла на своем льду «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Победу хозяевам принесли шайбы Александра Щербины (26-я минута) и Олега Яшина (31). Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек провел «сухой» матч, отразив 33 броска по своим воротам.
Череповецкая команда прервала серию из трех поражений подряд.
В следующем матче сезона «Северсталь» сыграет дома с астанинским «Барысом» 27 октября, а «Югра» 25 октября встретится на выезде с нижегородским «Торпедо».
|Северсталь
|
2:0
(0:0, 2:0, 0:0)
|Югра
|Александр Гулявцев
|Анатолий Емелин
|Юлиус Гудачек
|Александр Шарыченков 58:53
|1-й период
|01:03
|Юрий Трубачев
|2-й период
|25:03
|Александр Щербина (Р. Карлин, В. Вишневский)
|27:01
|Константин Корнеев
|27:01
|Александр Щербина
|Даниил Ильин
|27:01
|Павел Шэн
|27:01
|28:26
|Олег Яшин
|30:34
|Олег Яшин (С. Калашников)
|32:46
|Виталий Вишневский
|Андрей Анкудинов
|32:46
|Артем Михеев
|36:24
|Артем Михеев
|36:24
|3-й период
|Ондржей Витасек
|48:09
|58:53
|Максим Рыбин
|58:53
|Евгений Монс
|Андрей Анкудинов
|58:53
|17
|Штрафное время
|25
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Иван Зибинин (Челябинск, Россия)