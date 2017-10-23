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22:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» обыграла на своем льду «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. «Северсталь» на своем льду обыграла ханты-мансийскую «Югру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Победу хозяевам принесли шайбы Александра Щербины (26-я минута) и Олега Яшина (31). Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек провел «сухой» матч, отразив 33 броска по своим воротам.

Череповецкая команда прервала серию из трех поражений подряд.

В следующем матче сезона «Северсталь» сыграет дома с астанинским «Барысом» 27 октября, а «Югра» 25 октября встретится на выезде с нижегородским «Торпедо».

Северсталь 2:0
(0:0, 2:0, 0:0)
Югра
23.10.2017, 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Анатолий Емелин
Вратари
Юлиус Гудачек Александр Шарыченков 58:53
1-й период
01:03 Юрий Трубачев
2-й период
25:03 Александр Щербина (Р. Карлин, В. Вишневский)
27:01 Константин Корнеев
27:01 Александр Щербина
Даниил Ильин 27:01
Павел Шэн 27:01
28:26 Олег Яшин
30:34 Олег Яшин (С. Калашников)
32:46 Виталий Вишневский
Андрей Анкудинов 32:46
Артем Михеев 36:24
Артем Михеев 36:24
3-й период
Ондржей Витасек 48:09
58:53 Максим Рыбин
58:53 Евгений Монс
Андрей Анкудинов 58:53
Статистика
17 Штрафное время 25
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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