«Авангард» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Александр Пережогин (35-я минута) и Илья Михеев (57). У хозяев на 3-й минуте шайбу забросил Михаил Смолин.