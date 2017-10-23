23 октября «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
«Авангард» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт —
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт —
Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Александр Пережогин (35-я минута) и Илья Михеев (57). У хозяев на 3-й минуте шайбу забросил Михаил Смолин.
«Авангард» в четверг сыграет в Риге с «Динамо», «Торпедо» днем ранее примет «Югру» из
|Торпедо НН
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1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
|Авангард
|Петерис Скудра
|Андрей Скабелка
|Станислав Галимов 59:04
|Доминик Фурх
|1-й период
|02:32
|Михаил Смолин (В. Балдаев, Е. Мозер)
|Александр Пережогин
|19:16
|2-й период
|Ансель Галимов
|23:35
|Александр Пережогин (М. Чудинов, К. Семенов)
|34:27
|3-й период
|46:28
|50:00
|Андре Петерссон
|51:48
|Илья Михеев (Е. Медведев, С. Кошелев)
|56:51
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)