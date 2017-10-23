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22:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — Р-Спорт. Омский «Авангард» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Александр Пережогин (35-я минута) и Илья Михеев (57). У хозяев на 3-й минуте шайбу забросил Михаил Смолин.

«Авангард» в четверг сыграет в Риге с «Динамо», «Торпедо» днем ранее примет «Югру» из Ханты-Мансийска.

Торпедо НН 1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
Авангард
23.10.2017, 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Андрей Скабелка
Вратари
Станислав Галимов 59:04 Доминик Фурх
1-й период
02:32 Михаил Смолин (В. Балдаев, Е. Мозер)
Александр Пережогин 19:16
2-й период
Ансель Галимов 23:35
Александр Пережогин (М. Чудинов, К. Семенов) 34:27
3-й период
46:28
50:00
Андре Петерссон 51:48
Илья Михеев (Е. Медведев, С. Кошелев) 56:51
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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Авангард
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