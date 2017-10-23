Хет-трик Ковальчука помог СКА вновь обыграть ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой петербургского клуба со счетом 5:2 (0:0, 1:0, 4:2). Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Войнов (33-я минута), Илья Ковальчук (47, 49, 60) и Павел Дацюк (52). У москвичей отличились Андрей Кузьменко (52) и Иван Телегин (55). Помимо трех заброшенных шайб в активе Ковальчука результативная передача.

СКА во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА — ранее петербуржцы одержали победу в Кубке Открытия (4:2). В следующий раз эти клубы смогут встретиться в нынешнем сезоне только в плей-офф. Матч обновил рекорд посещаемости домашних игр ЦСКА в нынешнем сезоне — на трибунах собрались 5307 зрителей.