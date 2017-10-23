Хет-трик Ковальчука помог СКА вновь обыграть ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой петербургского клуба со счетом 5:2 (0:0, 1:0, 4:2). Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Войнов (33-я минута), Илья Ковальчук (47, 49, 60) и Павел Дацюк (52). У москвичей отличились Андрей Кузьменко (52) и Иван Телегин (55). Помимо трех заброшенных шайб в активе Ковальчука результативная передача.
СКА во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА — ранее петербуржцы одержали победу в Кубке Открытия (4:2). В следующий раз эти клубы смогут встретиться в нынешнем сезоне только в
ЦСКА продолжит домашнюю серию 25 октября матчем против минского «Динамо». Хоккеисты СКА в тот же вечер сыграют в Подольске с подмосковным «Витязем».
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 58:54
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Николай Прохоркин
|00:34
|19:52
|Валерий Ничушкин
|2-й период
|Егор Рыков
|22:50
|Сергей Калинин
|25:09
|27:17
|Михаил Григоренко
|31:07
|Андрей Светлаков
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|32:19
|3-й период
|44:38
|Михаил Науменков
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|46:17
|Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|48:20
|49:23
|51:08
|Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
|Павел Дацюк (М. Карпов)
|51:55
|54:05
|Иван Телегин (А. Попов)
|Николай Прохоркин
|55:54
|Илья Ковальчук (Е. Кетов)
|п.в.
|59:47
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)