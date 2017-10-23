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22:05 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Ковальчука помог СКА вновь обыграть ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты санкт-петербургского СКА одержали гостевую победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой петербургского клуба со счетом 5:2 (0:0, 1:0, 4:2). Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Войнов (33-я минута), Илья Ковальчук (47, 49, 60) и Павел Дацюк (52). У москвичей отличились Андрей Кузьменко (52) и Иван Телегин (55). Помимо трех заброшенных шайб в активе Ковальчука результативная передача.

СКА во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА — ранее петербуржцы одержали победу в Кубке Открытия (4:2). В следующий раз эти клубы смогут встретиться в нынешнем сезоне только в плей-офф. Матч обновил рекорд посещаемости домашних игр ЦСКА в нынешнем сезоне — на трибунах собрались 5307 зрителей.

ЦСКА продолжит домашнюю серию 25 октября матчем против минского «Динамо». Хоккеисты СКА в тот же вечер сыграют в Подольске с подмосковным «Витязем».

ЦСКА 2:5
(0:0, 0:1, 2:4)
СКА
23.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 58:54 Игорь Шестеркин
1-й период
Николай Прохоркин 00:34
19:52 Валерий Ничушкин
2-й период
Егор Рыков 22:50
Сергей Калинин 25:09
27:17 Михаил Григоренко
31:07 Андрей Светлаков
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук) 32:19
3-й период
44:38 Михаил Науменков
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 46:17
Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин) 48:20
49:23
51:08 Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
Павел Дацюк (М. Карпов) 51:55
54:05 Иван Телегин (А. Попов)
Николай Прохоркин 55:54
Илья Ковальчук (Е. Кетов) п.в. 59:47
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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