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21:38 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Локомотива» победили «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хельсинки в понедельник, завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Брэндон Козун (7-я минута), Петри Контиола (9), Стаффан Кронвалль (19) и Павел Красковский (21), у хозяев шайбы забросили Никлас Йенсен (11), Джон Норман (38) и Эли Толванен (40).

В игре с «Локомотивом» прервалась серия из 18 матчей подряд, в которых «Йокерит» набирал очки.

В следующем матче КХЛ «Йокерит» 25 октября примет астанинский «Барыс», «Локомотив» в этот же день сыграет в Братиславе со «Слованом».

Йокерит 3:4
(1:3, 2:1, 0:0)
Локомотив
23.10.2017, 18:30 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Дмитрий Квартальнов
Вратари
Райан Запольски 58:51 Александр Судницин
1-й период
04:39 Йон Норман
06:19 Сами Леписто
Брэндон Козун (А. Кадейкин, С. Кронвалль) 06:30
Петри Контиола (А. Кадейкин, Б. Козун) 08:29
Дмитрий Лугин 08:36
10:02 Никлас Йенсен (М. Гилрой)
Павел Коледов 12:55
16:59 Томми Кивисте
Стаффан Кронвалль (П. Контиола, Я. Накладал) 18:58
2-й период
Павел Красковский (А. Полунин, Е. Коршков) 20:48
22:26 Йессе Йоэнсуу
24:18 Йеспер I Йенсен
24:18 Йон Норман
Рушан Рафиков 29:07
Илья Любушкин 33:10
Павел Коледов 35:51
37:24 Йон Норман (С. Леписто, О. Палола)
Павел Коледов 38:07
Егор Аверин 39:36
39:50 Ээли Толванен (С. Леписто)
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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