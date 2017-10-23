Хоккеисты «Локомотива» победили «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хельсинки в понедельник, завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Брэндон Козун (7-я минута), Петри Контиола (9), Стаффан Кронвалль (19) и Павел Красковский (21), у хозяев шайбы забросили Никлас Йенсен (11), Джон Норман (38) и Эли Толванен (40).

В игре с «Локомотивом» прервалась серия из 18 матчей подряд, в которых «Йокерит» набирал очки.