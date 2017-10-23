23 октября «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
Хоккеисты «Локомотива» победили «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Встреча, состоявшаяся в Хельсинки в понедельник, завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Брэндон Козун (7-я минута), Петри Контиола (9), Стаффан Кронвалль (19) и Павел Красковский (21), у хозяев шайбы забросили Никлас Йенсен (11), Джон Норман (38) и Эли Толванен (40).
В игре с «Локомотивом» прервалась серия из 18 матчей подряд, в которых «Йокерит» набирал очки.
В следующем матче КХЛ «Йокерит» 25 октября примет астанинский «Барыс», «Локомотив» в этот же день сыграет в Братиславе со «Слованом».
|Юкка Ялонен
|Дмитрий Квартальнов
|Райан Запольски 58:51
|Александр Судницин
|1-й период
|04:39
|Йон Норман
|06:19
|Сами Леписто
|Брэндон Козун (А. Кадейкин, С. Кронвалль)
|06:30
|Петри Контиола (А. Кадейкин, Б. Козун)
|08:29
|Дмитрий Лугин
|08:36
|10:02
|Никлас Йенсен (М. Гилрой)
|Павел Коледов
|12:55
|16:59
|Томми Кивисте
|Стаффан Кронвалль (П. Контиола, Я. Накладал)
|18:58
|2-й период
|Павел Красковский (А. Полунин, Е. Коршков)
|20:48
|22:26
|Йессе Йоэнсуу
|24:18
|Йеспер I Йенсен
|24:18
|Йон Норман
|Рушан Рафиков
|29:07
|Илья Любушкин
|33:10
|Павел Коледов
|35:51
|37:24
|Йон Норман (С. Леписто, О. Палола)
|Павел Коледов
|38:07
|Егор Аверин
|39:36
|39:50
|Ээли Толванен (С. Леписто)
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)