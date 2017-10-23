Хоккеист ЦСКА Нестеров признан лучшим защитником недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе ЦСКА одержал две победы в трех матчах. Нестеров набрал три очка (гол + 2 передачи). Общий показатель полезности защитника по итогам недели составил «+4». Также он заблокировал шесть бросков.

Лучшим вратарем недели стал Эмиль Гарипов из казанского «Ак Барса», с которым команда выиграла два матча из трех. Гарипов отстоял «на ноль» в игре с магнитогорским «Металлургом» (4:0). Вратарь не пропускает уже 101 минуту и 56 секунд.

Казахстанский форвард Найджел Доус, выступающий за астанинский «Барыс», стал лучшим нападающим. В двух матча он забросил четыре шайбы, став самым результативным форвардом недели. В обоих матчах он забросил победную шайбу.