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09:55 (мск), источник: Sports.kz

Анонс матча КХЛ «Спартак» — «Барыс»

Сегодня в 22:30 астанинский «Барыс» проведет второй матч гостевой серии в регулярном чемпионате КХЛ против московского «Спартака». Представляем Вашему вниманию превью.

В Москву «Барыс» прилетел в ночь на воскресенье сразу после игры с «Торпедо». Команда провела тренировки в воскресенье и в понедельник утром. Все игроки занимаются в полном объёме. На данный момент «Барыс» располагается на третьей строчке в таблице Восточной Конференции, набрав 42 очков в 24-х матчах. Сразу три игрока команды подбираются к очередным юбилейным отметкам по набранным очкам в КХЛ: Даллмэн (397), Доус (348), Пушкарёв (96).

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«Спартак» проведёт третий матч домашней серии. Команда Вадима Епанчинцева ранее одержала волевые победы над «Авангардом» (3:2) и «Югрой» (4:3). На данный момент московский клуб располагается на 10-й позиции в таблице Западной Конференции, набрав 23 очка в 27 играх. Лучшим бомбардиром команды является Райан Стоа — у нападающего 17 (8+9) очков. Немного позади другой форвард — Александр Хохлачёв, набравший 16 очков. Самый результативный защитник команды финн Вилле Лаюнен пропустил последние два матча команды и числится в списке травмированных. «Барыс» и «Спартак» встречались в стартовом матче регулярного сезона. Матч состоялся 24 августа в Астане и завершился победой «Барыса» со счётом 2:0.

Последние 5 матчей команд:
24.08.2017 «Барыс» — «Спартак» — 2:0
04.01.2017 «Барыс» — «Спартак» — 3:0
25.09.2016 «Спартак» — «Барыс» — 5:4
17.11.2015 «Спартак» — «Барыс» — 2:5
26.10.2015 «Барыс» — «Спартак» — 4:3 ОТ.

Начало встречи «Спартак» — «Барыс» в 22:30 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал «Qazsport».

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