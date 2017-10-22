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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему «Ак Барс» — готовый финалист Кубка Гагарина

Казанцы укрепили свое лидерство в Восточной конференции, уверенно обыграв «Магнитку».

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

Должно случиться что-то невероятное, чтобы «Ак Барс» посыпался и уступил лидерство в конференции. Сейчас ни дать, ни взять это готовый финалист Кубка Гагарина. Конкуренты на его фоне смотрятся «так себе». До старта плей-офф еще уйма времени. Однако при наблюдении за тем, как команда Зинэтулы Билялединова спокойно разбирается с «Магниткой», у которой дома не могла выиграть пять матчей подряд с 2015 года, сомнений в успехе казанцев почти не остается. В последний раз «Ак Барс» стал первым на «Востоке» три года назад, добравшись в итоге до финала плей-офф. Тогда не получилось совладать лишь с мощным СКА во главе с Вячеславом Быковым.

Ситуация, в которой оказался «Ак Барс» в настоящий момент, кажется немного удивительной. Обычно казанцам требуется два-три месяца с начала чемпионата для того, чтобы приблизиться к пику своих возможностей.

Уральцы, задетые за живое поражением в Магнитогорске от ЦСКА со счетом 2:7, пытались сопротивляться. Но единственное, на что их хватило, стала победа в зрелищном кулачном бою Владислава Калетника. Он по очкам взял верх над Федором Малыхин. В чисто игровом плане хозяева смотрелись солиднее во всех аспектах, наглухо закрыв бригады большинства соперника, идущего на третьем месте в лиге по реализации лишнего.

В очередной раз здорово проявил себя центральный нападающий второго звена «Ак Барса» Владимир Ткачев. Он преодолел кризис первых недель и набирает очки за результативность в 10 из последних 12 матчей — всего 19 (13+6). Более железного кандидата в олимпийскую сборную России, чем он, и представить сложно. Только хорошие слова можно сказать про чеха Иржи Секача и шведа Антона Ландера. Их связка работает как швейцарские часы. В списке травмированных находится канадец Джастин Азеведо, с его возвращением команда станет в атаке еще мощнее. Потенциал у казанцев колоссальный, но до конца еще не реализован. Чем ответят «Магнитка», «Авангард» и «Салават Юлаев»?

Ак Барс 4:0
(1:0, 1:0, 2:0)
Металлург Мг
22.10.2017, 17:00 Зрители: 8890 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов Василий Кошечкин
1-й период
Евгений Тимкин 07:56
17:01
19:07 Иржи Секач (А. Ландер)
2-й период
22:08 Федор Малыхин
26:43 Владимир Ткачев (А. Яруллин, Р. Клинкхаммер)
29:30 Дамир Мусин
31:25 Андрей Марков
Ян Коварж 31:25
33:06 Дмитрий Архипов
39:29 Федор Малыхин
39:29 Федор Малыхин
Владислав Калетник 39:29
Владислав Калетник 39:29
3-й период
50:51 Никита Язьков (Ф. Малыхин)
Ник Шос 52:59
55:13 Иржи Секач (А. Ландер, Ф. Малыхин)
Евгений Тимкин 57:15
Статистика
17 Штрафное время 15
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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