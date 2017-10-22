Почему «Ак Барс» — готовый финалист Кубка Гагарина

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

Должно случиться что-то невероятное, чтобы «Ак Барс» посыпался и уступил лидерство в конференции. Сейчас ни дать, ни взять это готовый финалист Кубка Гагарина. Конкуренты на его фоне смотрятся «так себе». До старта плей-офф еще уйма времени. Однако при наблюдении за тем, как команда Зинэтулы Билялединова спокойно разбирается с «Магниткой», у которой дома не могла выиграть пять матчей подряд с 2015 года, сомнений в успехе казанцев почти не остается. В последний раз «Ак Барс» стал первым на «Востоке» три года назад, добравшись в итоге до финала плей-офф. Тогда не получилось совладать лишь с мощным СКА во главе с Вячеславом Быковым.

Ситуация, в которой оказался «Ак Барс» в настоящий момент, кажется немного удивительной. Обычно казанцам требуется два-три месяца с начала чемпионата для того, чтобы приблизиться к пику своих возможностей.

Уральцы, задетые за живое поражением в Магнитогорске от ЦСКА со счетом 2:7, пытались сопротивляться. Но единственное, на что их хватило, стала победа в зрелищном кулачном бою Владислава Калетника. Он по очкам взял верх над Федором Малыхин. В чисто игровом плане хозяева смотрелись солиднее во всех аспектах, наглухо закрыв бригады большинства соперника, идущего на третьем месте в лиге по реализации лишнего.