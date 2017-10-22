Почему «Ак Барс» — готовый финалист Кубка Гагарина
Казанцы укрепили свое лидерство в Восточной конференции, уверенно обыграв «Магнитку».
Казанцы укрепили свое лидерство в Восточной конференции, уверенно обыграв «Магнитку».
Михаил ЗИСЛИС
Должно случиться
Ситуация, в которой оказался «Ак Барс» в настоящий момент, кажется немного удивительной. Обычно казанцам требуется
Уральцы, задетые за живое поражением в Магнитогорске от ЦСКА со счетом 2:7, пытались сопротивляться. Но единственное, на что их хватило, стала победа в зрелищном кулачном бою Владислава Калетника. Он по очкам взял верх над Федором Малыхин. В чисто игровом плане хозяева смотрелись солиднее во всех аспектах, наглухо закрыв бригады большинства соперника, идущего на третьем месте в лиге по реализации лишнего.
В очередной раз здорово проявил себя центральный нападающий второго звена «Ак Барса» Владимир Ткачев. Он преодолел кризис первых недель и набирает очки за результативность в 10 из последних 12 матчей — всего 19 (13+6). Более железного кандидата в олимпийскую сборную России, чем он, и представить сложно. Только хорошие слова можно сказать про чеха Иржи Секача и шведа Антона Ландера. Их связка работает как швейцарские часы. В списке травмированных находится канадец Джастин Азеведо, с его возвращением команда станет в атаке еще мощнее. Потенциал у казанцев колоссальный, но до конца еще не реализован. Чем ответят «Магнитка», «Авангард» и «Салават Юлаев»?
|Ак Барс
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4:0
(1:0, 1:0, 2:0)
|Металлург Мг
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Воробьев
|Эмиль Гарипов
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Евгений Тимкин
|07:56
|17:01
|19:07
|Иржи Секач (А. Ландер)
|2-й период
|22:08
|Федор Малыхин
|26:43
|Владимир Ткачев (А. Яруллин, Р. Клинкхаммер)
|29:30
|Дамир Мусин
|31:25
|Андрей Марков
|Ян Коварж
|31:25
|33:06
|Дмитрий Архипов
|39:29
|Федор Малыхин
|39:29
|Федор Малыхин
|Владислав Калетник
|39:29
|Владислав Калетник
|39:29
|3-й период
|50:51
|Никита Язьков (Ф. Малыхин)
|Ник Шос
|52:59
|55:13
|Иржи Секач (А. Ландер, Ф. Малыхин)
|Евгений Тимкин
|57:15
|17
|Штрафное время
|15
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)