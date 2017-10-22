«Нефтехимик» одержал сухую победу над «Автомобилистом»

Это вторая победа подряд и 13-я в 24 матчах сезона. Уральцы потерпели второе поражение подряд и 11-е в 24 матчах сезона. 26 сентября в очном матче команд уральцы дома взяли верх — 4:3 ШБ.



Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла, а за 42 секунды до конца второго периода Эмиль Галимов вывел нижнекамцев вперёд. Этот гол в итоге оказался победным. Под занавес матча пустые ворота поразил Павел Куликов.