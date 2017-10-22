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«Нефтехимик» одержал сухую победу над «Автомобилистом»
«Нефтехимик» дома переиграл «Автомобилист».
«Нефтехимик» дома переиграл «Автомобилист».
Это вторая победа подряд и 13-я в 24 матчах сезона. Уральцы потерпели второе поражение подряд и 11-е в 24 матчах сезона. 26 сентября в очном матче команд уральцы дома взяли верх — 4:3 ШБ.
Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла, а за 42 секунды до конца второго периода Эмиль Галимов вывел нижнекамцев вперёд. Этот гол в итоге оказался победным. Под занавес матча пустые ворота поразил Павел Куликов.
|Нефтехимик
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2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
|Автомобилист
|Андрей Назаров
|Владимир Крикунов
|Илья Ежов
|Якуб Коварж 58:13 (Я. Коварж 59:22-59:28)
|1-й период
|Кирилл Лямин
|04:38
|2-й период
|34:31
|Дмитрий Огурцов
|Алексей Василевский
|38:44
|Алексей Василевский
|38:44
|39:18
|Олег Пиганович (А. Сергеев)
|3-й период
|52:50
|Павел Здунов
|58:05
|Андрей Нестрашил
|59:41
|п.в.
|Павел Куликов
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)