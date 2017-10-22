Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Путин предложил россиянам платить за медицину
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Назначен временный директор театра Джигарханяна
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс4
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик2
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
17:00
СочиОТ2
Лада1
Хоккей. НХЛ
23.10
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевБ3
Трактор4
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ3
Сент-Луис Блюз2
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
18«Хотели, бились, но...»: «Спартак» не смог обыграть «Амкар»
19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» одержал сухую победу над «Автомобилистом»

«Нефтехимик» дома переиграл «Автомобилист».

Источник: РИА "Новости"

Это вторая победа подряд и 13-я в 24 матчах сезона. Уральцы потерпели второе поражение подряд и 11-е в 24 матчах сезона. 26 сентября в очном матче команд уральцы дома взяли верх — 4:3 ШБ.

Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла, а за 42 секунды до конца второго периода Эмиль Галимов вывел нижнекамцев вперёд. Этот гол в итоге оказался победным. Под занавес матча пустые ворота поразил Павел Куликов.

Нефтехимик 2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
Автомобилист
22.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Владимир Крикунов
Вратари
Илья Ежов Якуб Коварж 58:13 (Я. Коварж 59:22-59:28)
1-й период
Кирилл Лямин 04:38
2-й период
34:31 Дмитрий Огурцов
Алексей Василевский 38:44
Алексей Василевский 38:44
39:18 Олег Пиганович (А. Сергеев)
3-й период
52:50 Павел Здунов
58:05 Андрей Нестрашил
59:41 п.в. Павел Куликов
Статистика
6 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»
«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ
«Ак Барс» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
Все, что нужно знать о матче ЦСКА — «Зенит»
Черышев помог «Вильярреалу» разгромить «Лас-Пальмас»
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь