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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на матч против СКА

Капитан ЦСКА Сергей Андронов в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотив» (2:3 ОТ) получил 10-минутный дисциплинарный штраф.

Источник: РИА "Новости"

Как информирует официальный сайт КХЛ, в соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента лиги, если игрок «наказан третьим и последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах», то на него накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Таким образом, Андронов пропустит завтрашний матч против СКА​.

Уже на 7-й секунде вчерашней встречи Андронов получил повреждение и ушел в раздевалку после силового приема одного из игроков гостей. Форвард вернулся на лед еще до конца первого периода. Во втором периоде Андронов у борта грубо атаковал Георгия Иванова, после чего игрок ярославской команды Артем Ильенко вступился за партнера и подрался с капитаном армейцев. За фол на Иванове Андронов получил «2+10».

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