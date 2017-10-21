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22:38 (мск), источник: Vesti.kz

Корешков: Парни верили в победу до конца, молодцы! Но с удалениями надо разбираться

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги победного матча КХЛ против «Торпедо».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой астанинского клуба в овертайме — 4:3. В основное время «Барыс» трижды отыгрывался.

«Игра была равная. Счет 3:3 держался до конца. Все-таки решающий момент для нас был при 2:3, когда наша команда начала играть более дисциплинированно и тактически грамотно. Ждали ошибки, где-то поймали, сравняли счет. Решило мастерство наших игроков, парни верили в победу до конца. Молодцы!» — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

Он пообещал, что команда разберет причину частых удалений.

«Поговорим, время до следующего матча есть. Конечно, дважды иметь численный перевес и сразу же удаляться — что-то не так. Поговорим обязательно, разберем моменты», — пообещал Корешков.

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра назвал причиной поражения «супер-доверие молодежи».

«Поздравляю «Барыс» с победой. Хороший матч. Считаю, что мы не должны были его проигрывать, — говорит Скудра. — Но сегодня, скажем так, наше супер-доверие молодежи нас прибило. Так безобразно сыграть молодым ребятам — просто непозволительно. Нас сегодня наказали за такое доверие к молодым. Мы его, наверное, пересмотрим.

Что касается игры, то я особо не могу упрекнуть ребят. Повторюсь, считаю, что мы не должны были проигрывать этот матч. До последнего момента, в принципе, ничего не дали сопернику. Играли по результату, играли тактически грамотно. Но увы, такие моменты бывают. Легковесно сыграли в концовке, поэтому и уступили в мелочах.

Кроме молодых ребят команда играла здорово. От того, что ребятам дают играть, молодежь немного почувствовала себя так, будто они основные игроки. А это быстро меняется. Безобразный матч сегодня провели. Это одна из причин поражения. Немного пересмотрим этот момент.

Отметим, что следующий матч «Барыс» проведет 23 октября в Москве, когда встретится со «Спартаком».

Торпедо НН 3:4 ОТ
(2:1, 1:1, 0:1)
Барыс
21.10.2017, 17:00 Зрители: 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Евгений Корешков
Вратари
Станислав Галимов Хенрик Карлссон
1-й период
Артем Лихотников 01:47
03:17 Денис Паршин (С. Костицын)
Роман Старченко (М. Семенов, Д. Гурков) 04:28
10:31 Виктор Балдаев
Найджел Доус 10:31
15:02 Геннадий Столяров (В. Галузин, Д. Паршин)
19:16 Кирилл Ураков
2-й период
Даррен Дитц (Л. Вей, М. Фраттин) 20:38
Талгат Жайлауов 25:06
28:10 Михаил Смолин
Роман Савченко 28:22
30:14 Каспарс Даугавиньш (Е. Мозер)
34:07 Юрий Сергиенко
Найджел Доус 34:33
3-й период
Найджел Доус 50:23
Найджел Доус 55:36
Овертайм
Найджел Доус (Л. Вей) 60:40
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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