Корешков: Парни верили в победу до конца, молодцы! Но с удалениями надо разбираться
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги победного матча КХЛ против «Торпедо».
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги победного матча КХЛ против «Торпедо».
Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой астанинского клуба в овертайме — 4:3. В основное время «Барыс» трижды отыгрывался.
«Игра была равная. Счет 3:3 держался до конца.
Он пообещал, что команда разберет причину частых удалений.
«Поговорим, время до следующего матча есть. Конечно, дважды иметь численный перевес и сразу же удаляться —
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра назвал причиной поражения «супер-доверие молодежи».
«Поздравляю «Барыс» с победой. Хороший матч. Считаю, что мы не должны были его проигрывать, — говорит Скудра. — Но сегодня, скажем так, наше
Что касается игры, то я особо не могу упрекнуть ребят. Повторюсь, считаю, что мы не должны были проигрывать этот матч. До последнего момента, в принципе, ничего не дали сопернику. Играли по результату, играли тактически грамотно. Но увы, такие моменты бывают. Легковесно сыграли в концовке, поэтому и уступили в мелочах.
Кроме молодых ребят команда играла здорово. От того, что ребятам дают играть, молодежь немного почувствовала себя так, будто они основные игроки. А это быстро меняется. Безобразный матч сегодня провели. Это одна из причин поражения. Немного пересмотрим этот момент.
Отметим, что следующий матч «Барыс» проведет 23 октября в Москве, когда встретится со «Спартаком».
|Торпедо НН
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3:4 ОТ
(2:1, 1:1, 0:1)
|Барыс
|Петерис Скудра
|Евгений Корешков
|Станислав Галимов
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|Артем Лихотников
|01:47
|03:17
|Денис Паршин (С. Костицын)
|Роман Старченко (М. Семенов, Д. Гурков)
|04:28
|10:31
|Виктор Балдаев
|Найджел Доус
|10:31
|15:02
|Геннадий Столяров (В. Галузин, Д. Паршин)
|19:16
|Кирилл Ураков
|2-й период
|Даррен Дитц (Л. Вей, М. Фраттин)
|20:38
|Талгат Жайлауов
|25:06
|28:10
|Михаил Смолин
|Роман Савченко
|28:22
|30:14
|Каспарс Даугавиньш (Е. Мозер)
|34:07
|Юрий Сергиенко
|Найджел Доус
|34:33
|3-й период
|Найджел Доус
|50:23
|Найджел Доус
|55:36
|Овертайм
|Найджел Доус (Л. Вей)
|60:40
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)