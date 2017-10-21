Корешков: Парни верили в победу до конца, молодцы! Но с удалениями надо разбираться

Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой астанинского клуба в овертайме — 4:3. В основное время «Барыс» трижды отыгрывался.

«Игра была равная. Счет 3:3 держался до конца. Все-таки решающий момент для нас был при 2:3, когда наша команда начала играть более дисциплинированно и тактически грамотно. Ждали ошибки, где-то поймали, сравняли счет. Решило мастерство наших игроков, парни верили в победу до конца. Молодцы!» — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

Он пообещал, что команда разберет причину частых удалений.

«Поговорим, время до следующего матча есть. Конечно, дважды иметь численный перевес и сразу же удаляться — что-то не так. Поговорим обязательно, разберем моменты», — пообещал Корешков.

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра назвал причиной поражения «супер-доверие молодежи».

«Поздравляю «Барыс» с победой. Хороший матч. Считаю, что мы не должны были его проигрывать, — говорит Скудра. — Но сегодня, скажем так, наше супер-доверие молодежи нас прибило. Так безобразно сыграть молодым ребятам — просто непозволительно. Нас сегодня наказали за такое доверие к молодым. Мы его, наверное, пересмотрим.

Что касается игры, то я особо не могу упрекнуть ребят. Повторюсь, считаю, что мы не должны были проигрывать этот матч. До последнего момента, в принципе, ничего не дали сопернику. Играли по результату, играли тактически грамотно. Но увы, такие моменты бывают. Легковесно сыграли в концовке, поэтому и уступили в мелочах.

Кроме молодых ребят команда играла здорово. От того, что ребятам дают играть, молодежь немного почувствовала себя так, будто они основные игроки. А это быстро меняется. Безобразный матч сегодня провели. Это одна из причин поражения. Немного пересмотрим этот момент.