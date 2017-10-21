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В КХЛ еще не все ясно: в чемпионате есть третья сила
Финский «Йокерит» на равных противостоял ЦСКА и едва не увез из Петербурга 3 очка.
Финский «Йокерит» на равных противостоял ЦСКА и едва не увез из Петербурга 3 очка.
Илья Ковальчук после матча общался с финским телевидением — интересно было послушать. Так вот, он сказал, что с «Йокеритом» у СКА сложилось определенное противостояние, хотя в
Но если и встретятся, то только в финале конференции. Не раньше. И то — если финны пройдут ЦСКА. Это, правда, может оказаться им по силам.
Армейцы в целом очень хвалили «Йокерит». Говорили, что крутая
Олег Знарок пытался растягивать «забор», но даже технологические приемы типа мгновенного ухода защитника на один из флангов на чужой синей при сменах на лету слабо помогали.
В зоне защиты армейцам тоже ничего не позволяли. Загоняли на периметр и никуда больше не пускали. И не пустили — достаточно посмотреть шайбы СКА. Широковская — случайная, Запольски не ожидал подлянки в виде сломанной клюшки, к тому же она была забита в большинстве.
Вообще, если бы не дурацкое удаление Ниеми — оно там реально было, — слова Ялонена не так поняли на
— Обидно, конечно, — качал головой после встречи Толванен. — Мы должны были побеждать. И в принципе способны обыграть любого в КХЛ. Даже в серии до четырех побед. Ничего, еще повоюем со СКА.
Яри Курри
Третья сила определенно появилась. Что уже хорошо. И «Ак Барс» выглядит на четвертую. Так что не все так плохо у нас с интригой. По крайней мере — на «Западе». И ведь «Локомотив», хоть и загнанный на рельсы, но тоже может рогом упираться. Тем интереснее понаблюдать за армейским дерби 23 октября. Правда, с ЦСКА СКА играть будет удобнее, чем с «Йокеритом». При Никитине армейцы Москвы
|Олег Знарок
|Юкка Ялонен
|Игорь Шестеркин
|Райан Запольски
|1-й период
|Ээли Толванен
|01:21
|09:28
|Сергей Плотников
|Оливер Лауридсен
|13:05
|19:39
|Сергей Широков
|2-й период
|Мика Ниеми (Н. Йенсен, М. Гилрой)
|28:49
|Йессе Йоэнсуу
|31:29
|33:14
|Сергей Широков (П. Херсли)
|Никлас Йенсен (Й. Норман, О. Лауридсен)
|35:31
|37:24
|Вячеслав Войнов (С. Широков, В. Гавриков)
|3-й период
|Йон Норман
|40:00
|Антти Пильстрем (Н. Йенсен)
|47:41
|52:50
|Евгений Кетов
|Пекка Йормакка
|52:50
|Мика Ниеми
|56:46
|57:58
|Сергей Калинин (Д. Хафизуллин, И. Ковальчук)
|Овертайм
|61:01
|Павел Дацюк (Н. Гусев)
|6
|Штрафное время
|20
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)