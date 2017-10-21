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22:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В КХЛ еще не все ясно: в чемпионате есть третья сила

Финский «Йокерит» на равных противостоял ЦСКА и едва не увез из Петербурга 3 очка.

Илья Ковальчук после матча общался с финским телевидением — интересно было послушать. Так вот, он сказал, что с «Йокеритом» у СКА сложилось определенное противостояние, хотя в плей-офф они, к сожалению, пока не встречались. Но выразил полную уверенность в том, что на этот раз наконец-то встретятся. Было бы очень даже хорошо. Никто не наказывал их за ошибки так, как «джокеры».

Но если и встретятся, то только в финале конференции. Не раньше. И то — если финны пройдут ЦСКА. Это, правда, может оказаться им по силам.

Армейцы в целом очень хвалили «Йокерит». Говорили, что крутая наконец-то у «джокеров» собралась команда, хотя и очень неприятная. Жесткая, порой грубая, цепкая. Строго говоря, пока никто так здорово не оборонялся против СКА. Даже победивший в Санкт-Петербурге «Ак Барс». Петербуржцы ничего не могли поделать с компактной расстановкой «джокеров» в средней зоне «1−2−2», которая неизменно уводила шайбу на борт, где хорошо подкатывавшиеся защитники — вся оборона «Йокерита» «дружит» с этим компонентом игры — тут же навязывали единоборства.

Олег Знарок пытался растягивать «забор», но даже технологические приемы типа мгновенного ухода защитника на один из флангов на чужой синей при сменах на лету слабо помогали. Что-то получалось лишь за счет индивидуальных действий либо — когда команда Юкки Ялонена не успевала выстраиваться при потерях или проигранных подборах. Только вот теряли финны шайбу редко, а разворачивать атаки быстро СКА немного отвык. Побольше бы таких «йокеритов» в лиге — вошло бы в привычку.

В зоне защиты армейцам тоже ничего не позволяли. Загоняли на периметр и никуда больше не пускали. И не пустили — достаточно посмотреть шайбы СКА. Широковская — случайная, Запольски не ожидал подлянки в виде сломанной клюшки, к тому же она была забита в большинстве.

Вообще, если бы не дурацкое удаление Ниеми — оно там реально было, — слова Ялонена не так поняли на пресс-конференции, — «Йокерит» мог легко увезти три очка. И по делу. СКА, конечно, играл интереснее. Более красиво, так скажем. И уже на первых минутах разыграл комбинацию на пустые — Хафизуллин просто не финишер совсем. Но преимущества армейцев не наблюдалось. «Йокерит» ничего не выдумывал, лишних передач не совершал, решения принимались простые, но даже так класса команды достаточно для того, чтобы бодаться с петербуржцами. Причем у них дома. В Хельсинки всяко будет проще в плане «матчинга», тем более что есть кем «матчить».

Во время загрузки произошла ошибка.

— Обидно, конечно, — качал головой после встречи Толванен. — Мы должны были побеждать. И в принципе способны обыграть любого в КХЛ. Даже в серии до четырех побед. Ничего, еще повоюем со СКА.

Яри Курри наконец-то здорово сработал на рынке, собрав солидную оборону и наконец-то озаботившись глубиной состава. Четыре очень солидных тройки, все из которых вносят определенный вклад, три с половиной очень солидных пары обороны. Вратарь, к данному моменту претендующий на звание лучшего в лиге. И довольно простая система, прекрасно подходящая имеющимся хоккеистам.

Третья сила определенно появилась. Что уже хорошо. И «Ак Барс» выглядит на четвертую. Так что не все так плохо у нас с интригой. По крайней мере — на «Западе». И ведь «Локомотив», хоть и загнанный на рельсы, но тоже может рогом упираться. Тем интереснее понаблюдать за армейским дерби 23 октября. Правда, с ЦСКА СКА играть будет удобнее, чем с «Йокеритом». При Никитине армейцы Москвы все-таки на созидание ориентированы. Не на разрушение. Что обещает нам как минимум веселый хоккей.

СКА 4:3 ОТ
(0:0, 2:2, 1:1)
Йокерит
21.10.2017, 17:00 Зрители: 12546 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Юкка Ялонен
Вратари
Игорь Шестеркин Райан Запольски
1-й период
Ээли Толванен 01:21
09:28 Сергей Плотников
Оливер Лауридсен 13:05
19:39 Сергей Широков
2-й период
Мика Ниеми (Н. Йенсен, М. Гилрой) 28:49
Йессе Йоэнсуу 31:29
33:14 Сергей Широков (П. Херсли)
Никлас Йенсен (Й. Норман, О. Лауридсен) 35:31
37:24 Вячеслав Войнов (С. Широков, В. Гавриков)
3-й период
Йон Норман 40:00
Антти Пильстрем (Н. Йенсен) 47:41
52:50 Евгений Кетов
Пекка Йормакка 52:50
Мика Ниеми 56:46
57:58 Сергей Калинин (Д. Хафизуллин, И. Ковальчук)
Овертайм
61:01 Павел Дацюк (Н. Гусев)
Статистика
6 Штрафное время 20
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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