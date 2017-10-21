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21:48 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Андронов: После первой минуты игра сломалась

Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал о матче с «Локомотивом», который гости выиграли 3:2 в овертайме.

Источник: Советский спорт

Андронову разговаривать, конечно, не шибко хотелось. Мало того, что его команда проиграла. Пострадал и он сам. Его лицо украшал синяк и большая шишка под правым глазом. Однако капитан армейцев отбросил прочь плохое настроение и ответил на вопросы журналистов.

— Сергей, уже в первой смене, на первой минуте вы пострадали. В столкновении с молодым защитником «Локомотива» Елесиным. Там все было по правилам?
— Я его не видел. Что я должен сказать? Он мне попал в лицо. Вы хотите, чтобы я прокомментировал действия судей? Не знаю, как трактовать этот момент…

— С этого момента пошла жесткая игра. С обеих сторон…
— Да сломалась игра, я считаю. Не хоккей получился, а непонятно что!

— Такой хоккей — фирменная фишка Квартальнова.
— Да не важно, чья фишка.

— Прокомментируйте тогда ваш силовой прием на молодом Иванове? Это был удар в голову?
— Вы видели момент? Видели?

— Мы не видели деталей.
— Тогда сообщаю: я просто поставил корпус, а он потянулся к шайбе и воткнулся в меня.

— Тут же его партнер Ильенко с кулаками набросился на вас…
— Правильно сделал, пошел защищать партнера.

— Вы же его жестко осадили…
— А что мне было делать? Стоять и смотреть? Я защищался.

— Силовой прием Робинсона на Коледове со стороны не тянул на столь суровое наказание — удаление до конца игры. Тем более что канадец слывет не грубым защитником, а технарем…
— Атаковал он чисто. Но сами видите, какие были санкции. Я просто не понимаю, как трактовать такие моменты.

— Разве судьи не проводят разъяснительную работу?
— Нет, конечно. Они просто выписывают штрафы.

— Есть ли разочарование от такого матча?
— Есть разочарование от результата. А матч хороший, плотный. Плечо в плечо.

— Матч в понедельник против СКА держите в уме?
— Готовимся. Хороший соперник. С ним всегда приятно играть. Лидер чемпионата. Большие мастера.

— Такой грязи, как с «Локомотивом», не будет?
— Посмотрим, как они будут играть.

— Помните ваше удаление за атаку вратаря в армейском дерби прошлого сезона? Дело было в Питере. Потом признали судейскую ошибку…
— Что тут сказать? Судьи удалили, я сел на лавку. Вскоре они забили.

— Может, крупная победа в Магнитогорске отняла у команды слишком много сила?
— Да нет. Все это в голове. Проехали. Двигаемся дальше.

ЦСКА 2:3 ОТ
(1:0, 1:2, 0:0)
Локомотив
21.10.2017, 17:00 Зрители: 5032 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Ларс Юханссон Александр Судницин 30:28 (А. Судницин 30:40)
1-й период
Егор Коршков 11:15
Егор Коршков 11:15
13:49 Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
14:24 Роман Любимов
2-й период
25:26 Грег Скотт
25:26 Сергей Андронов
Павел Коледов 25:26
Артем Ильенко 25:26
Якуб Накладал 26:42
27:26 Сергей Андронов
27:26 Сергей Андронов
Александр Полунин п.в. 30:40
33:59 Антон Бурдасов
Александр Кадейкин (П. Коледов) 34:10
Александр Елесин 36:45
37:22 Кирилл Капризов (Н. Нестеров, С. Шумаков)
39:10 Мэт Робинсон
39:10 Мэт Робинсон
Овертайм
Даниил Апальков (Я. Накладал) 61:20
Статистика
48 Штрафное время 36
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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