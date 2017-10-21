Сергей Андронов: После первой минуты игра сломалась

Источник: Советский спорт

Андронову разговаривать, конечно, не шибко хотелось. Мало того, что его команда проиграла. Пострадал и он сам. Его лицо украшал синяк и большая шишка под правым глазом. Однако капитан армейцев отбросил прочь плохое настроение и ответил на вопросы журналистов.

— Сергей, уже в первой смене, на первой минуте вы пострадали. В столкновении с молодым защитником «Локомотива» Елесиным. Там все было по правилам?

— Я его не видел. Что я должен сказать? Он мне попал в лицо. Вы хотите, чтобы я прокомментировал действия судей? Не знаю, как трактовать этот момент…

— С этого момента пошла жесткая игра. С обеих сторон…

— Да сломалась игра, я считаю. Не хоккей получился, а непонятно что!

— Такой хоккей — фирменная фишка Квартальнова.

— Да не важно, чья фишка.

— Прокомментируйте тогда ваш силовой прием на молодом Иванове? Это был удар в голову?

— Вы видели момент? Видели?

— Мы не видели деталей.

— Тогда сообщаю: я просто поставил корпус, а он потянулся к шайбе и воткнулся в меня.

— Тут же его партнер Ильенко с кулаками набросился на вас…

— Правильно сделал, пошел защищать партнера.

— Вы же его жестко осадили…

— А что мне было делать? Стоять и смотреть? Я защищался.

— Силовой прием Робинсона на Коледове со стороны не тянул на столь суровое наказание — удаление до конца игры. Тем более что канадец слывет не грубым защитником, а технарем…

— Атаковал он чисто. Но сами видите, какие были санкции. Я просто не понимаю, как трактовать такие моменты.

— Разве судьи не проводят разъяснительную работу?

— Нет, конечно. Они просто выписывают штрафы.

— Есть ли разочарование от такого матча?

— Есть разочарование от результата. А матч хороший, плотный. Плечо в плечо.

— Матч в понедельник против СКА держите в уме?

— Готовимся. Хороший соперник. С ним всегда приятно играть. Лидер чемпионата. Большие мастера.

— Такой грязи, как с «Локомотивом», не будет?

— Посмотрим, как они будут играть.

— Помните ваше удаление за атаку вратаря в армейском дерби прошлого сезона? Дело было в Питере. Потом признали судейскую ошибку…

— Что тут сказать? Судьи удалили, я сел на лавку. Вскоре они забили.