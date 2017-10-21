Сергей Андронов: После первой минуты игра сломалась
Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал о матче с «Локомотивом», который гости выиграли 3:2 в овертайме.
Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал о матче с «Локомотивом», который гости выиграли 3:2 в овертайме.
Андронову разговаривать, конечно, не шибко хотелось. Мало того, что его команда проиграла. Пострадал и он сам. Его лицо украшал синяк и большая шишка под правым глазом. Однако капитан армейцев отбросил прочь плохое настроение и ответил на вопросы журналистов.
— Сергей, уже в первой смене, на первой минуте вы пострадали. В столкновении с молодым защитником «Локомотива» Елесиным. Там все было по правилам?
— Я его не видел. Что я должен сказать? Он мне попал в лицо. Вы хотите, чтобы я прокомментировал действия судей? Не знаю, как трактовать этот момент…
— С этого момента пошла жесткая игра. С обеих сторон…
— Да сломалась игра, я считаю. Не хоккей получился, а непонятно что!
— Такой хоккей — фирменная фишка Квартальнова.
— Да не важно, чья фишка.
— Прокомментируйте тогда ваш силовой прием на молодом Иванове? Это был удар в голову?
— Вы видели момент? Видели?
— Мы не видели деталей.
— Тогда сообщаю: я просто поставил корпус, а он потянулся к шайбе и воткнулся в меня.
— Тут же его партнер Ильенко с кулаками набросился на вас…
— Правильно сделал, пошел защищать партнера.
— Вы же его жестко осадили…
— А что мне было делать? Стоять и смотреть? Я защищался.
— Силовой прием Робинсона на Коледове со стороны не тянул на столь суровое наказание — удаление до конца игры. Тем более что канадец слывет не грубым защитником, а технарем…
— Атаковал он чисто. Но сами видите, какие были санкции. Я просто не понимаю, как трактовать такие моменты.
— Разве судьи не проводят разъяснительную работу?
— Нет, конечно. Они просто выписывают штрафы.
— Есть ли разочарование от такого матча?
— Есть разочарование от результата. А матч хороший, плотный. Плечо в плечо.
— Матч в понедельник против СКА держите в уме?
— Готовимся. Хороший соперник. С ним всегда приятно играть. Лидер чемпионата. Большие мастера.
— Такой грязи, как с «Локомотивом», не будет?
— Посмотрим, как они будут играть.
— Помните ваше удаление за атаку вратаря в армейском дерби прошлого сезона? Дело было в Питере. Потом признали судейскую ошибку…
— Что тут сказать? Судьи удалили, я сел на лавку. Вскоре они забили.
— Может, крупная победа в Магнитогорске отняла у команды слишком много сила?
— Да нет. Все это в голове. Проехали. Двигаемся дальше.
|Игорь Никитин
|Дмитрий Квартальнов
|Ларс Юханссон
|Александр Судницин 30:28 (А. Судницин 30:40)
|1-й период
|Егор Коршков
|11:15
|Егор Коршков
|11:15
|13:49
|Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
|14:24
|Роман Любимов
|2-й период
|25:26
|Грег Скотт
|25:26
|Сергей Андронов
|Павел Коледов
|25:26
|Артем Ильенко
|25:26
|Якуб Накладал
|26:42
|27:26
|Сергей Андронов
|27:26
|Сергей Андронов
|Александр Полунин
|п.в.
|30:40
|33:59
|Антон Бурдасов
|Александр Кадейкин (П. Коледов)
|34:10
|Александр Елесин
|36:45
|37:22
|Кирилл Капризов (Н. Нестеров, С. Шумаков)
|39:10
|Мэт Робинсон
|39:10
|Мэт Робинсон
|Овертайм
|Даниил Апальков (Я. Накладал)
|61:20
|48
|Штрафное время
|36
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)