«Победа была в руках, а потом этот свисток…»: эмоции матча СКА — «Йокерит»

Юкка Ялонен: Победа была у нас в руках, но этот свисток

— Огорчает это поражение, ведь победа была у нас в руках. Оставалось всего несколько минут… но этот свисток арбитра. В первом периоде мы были пассивны, но второй и третий отыграли хорошо. Я доволен игрой своей команды. Главная причина победы СКА — хорошая игра в большинстве.

— Что скажете об удалениях в третьем периоде?

— Может, удаления были. Может, решающее удаление было в мягкой ситуации, в стандартной борьбе перед воротами, — обтекаемо ответил недовольный вопросом Ялонен.

Олег Знарок: Потратили много эмоций в матче с «Йокеритом»

— Тяжелая игра была и для нас, и для соперника. Неплохое начало, но потом мы постоянно отыгрывались. Благодарен ребятам, что они играли до конца и выиграли.

— Прокомментируйте игру Рыкова.

— К чему этот вопрос?

— Он ошибся в первом голе.

— У нас не только Рыков ошибся в этом матче. Но и более опытные игроки совершали ошибки. Я не считаю нужным обсуждать с вами ошибки моих игроков.

— За два дня вы сыграете с «Йокеритом» и ЦСКА. Будет ли сложно играть две встречи подряд против лидеров?

— Сложно будет, ЦСКА проиграл в овертайме. Мы потратили много эмоций в матче с хорошим соперником. Главное — восстановиться и сохранить побольше эмоций.

Николай Прохоркин: Надо начинать новую серию

Капитан СКА Павел Дацюк, несмотря на победный гол, был скромным и лаконичным.

— «Йокерит» доказал, что череда побед заслуженная: они хорошо катаются, обороняются, командную игру показывают. Сегодня интересная была игра для всех.

— Приятно было прервать их серию?

— Настраивались на «Йокерит» особо — это наш ближайший конкурент, у нас очень важные игры сейчас. Мы готовимся к каждой команде, потому что они настраиваются на нас вдвойне.

Зато Николай Прохоркин и шутил, и честно говорил о причинах небольшого спада команды.

— Игра была не очень приятная в плане хоккейной атмосферы: грубая, жесткая, напряженная.

— Среднюю зону с трудом пробивали. От Знарка какие-то указания были?

— Наигрывали на тренировках, как выходить из зоны, против них играть. Забор они хорошо выстраивают. Команда очень интересная.

— Как вам в первом звене?

— Так же, как и в третьем. Мы же в один вид спорта играем. Каждый знает, что делает.

— Восстановиться морально успеете к ЦСКА?

— Такие игры выматывают немножечко, но у нас нет другого шанса. ЦСКА — это отличный соперник.

— У них тоже длинная серия победная была.

— Это еще не длинная, поверьте. Хочется обыграть их и можется. Все в наших силах.

— Можно сказать, что на Западе сформировалась тройка, которая поборется в плей-офф?

— На Западе топ-8 сильные — и «Динамо», и «Торпедо», и «Локомотив».

— Говорили, что СКА положены бонусы за победу над «Йокеритом».

— Да? Не знаю, нам еще ничего не говорили.

— За кого Роман Борисович Ротенберг болел?

— В смысле? — удивился Прохоркин. — Ааа, — засмеялся Николай. — Этот человек только за нас, конечно!

— Тяжеловато даются победы в последнее время. Соперник разобрал игру СКА?

— Я думаю, мы морально опустошились — 20 побед выдали. Надо было перезагрузиться: нас поболтало, теперь новую серию начинать надо. Сейчас приток команд, с которыми тяжело играть, которые не сдаются и бьются до конца.

Сергей Калинин: Конечно, приятно прервать серию «Йокерита»

— Хороший матч, мы сами себе забили голы. Хорошо вытащили третий период, и в принципе хорошо игра складывалась. Ошибки надо будет разобрать и готовиться к следующей игре.

— Было какое-то предчувствие, когда выходили на большинство и сравняли счет?

— Когда выходишь на лед, всегда есть желание и нацеленность забить гол. В принципе ни о чем не думал. В таком сочетании мы в первые раз вышли.

— Приятно прерывать 15-матчевую победную серию «Йокерита»?

— Мы об этом не думали. Но приятно, — улыбнулся хоккеист.

— «Йокерит» в полном порядке?

— Они хорошо играют, двигаются, мало брака у них в передачах. Но по матчу они не так много создали. Воспользовались нашими ошибками.

— Следующий матч — против ЦСКА. Уже думаете об этой встрече?

— Да, завтра потренируемся хорошо, подготовимся. Важная, хорошая игра.

— Как удалось полностью закрыть Толванена?

— Играли просто по своей тактике, — усмехнулся Калинин. — Неважно, кто там стоит в этой точке, у нас есть своя игра, лучше придерживаться ее.

Вячеслав Войнов: Удача в матче с «Йокеритом» была на моей стороне

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в свойственной себе манере отвечал на вопросы без особого энтузиазма.

— Вы сегодня забросили шайбу с кисти. Вспомните этот игровой эпизод.

— Отличный пас от Сергея Широкова, удача была на моей стороне, — скромно сказал Войнов.

— «Йокерит» сегодня потрепал нервы?

— Команда очень хорошая, организованная. Достаточно хорошо разобрали, тоже подготовились.

— Персонально против кого-то была установка играть?

— Повторюсь, команда организованная, не приходилось кому-то отдельно уделять время. Они все одинаково атаковали, прессинговали, оборонялись.

— Скоро игра против ЦСКА. Поделитесь ожиданиями от этой встречи.

— На самом деле, потратили все эмоции. Сейчас задача отдохнуть, опять их накопить, и подготовиться к этому матчу, разобрать их. Там тоже достаточно хорошая, организованная команда.