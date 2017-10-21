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21:10 (мск), источник: ТАСС

Никитин: ЦСКА не хватило эмоций в матче КХЛ с «Локомотивом» после победы над «Металлургом»

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА не успел к матчу с ярославским «Локомотивом» восстановить эмоции после разгромной победы над магнитогорским «Металлургом». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в субботу на своем льду в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3 в овертайме. В прошлой встрече армейцы в гостях обыграли «Металлург» — 7:2.

«Сегодня получился хороший матч, но меньшинство забрало у нас много сил. Не хватило эмоций после удачного матча в Магнитогорске, мы не успели его «переварить», — сказал Никитин.

В середине первого периода небольшое повреждение получил капитан ЦСКА Сергей Андронов, временно отправившийся в раздевалку. «У нас есть главный арбитр, пусть он разбирается. Мало кому интересно, что я считаю по поводу судейства. Что касается Сергея, он себя хорошо проявил как спортсмен и капитан», — отметил тренер.

ЦСКА после 22 игр чемпионата КХЛ занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками. «Локомотив» после 24 матчей располагается на пятом месте (39).

ЦСКА 2:3 ОТ
(1:0, 1:2, 0:0)
Локомотив
21.10.2017, 17:00 Зрители: 5032 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Ларс Юханссон Александр Судницин 30:28 (А. Судницин 30:40)
1-й период
Егор Коршков 11:15
Егор Коршков 11:15
13:49 Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
14:24 Роман Любимов
2-й период
25:26 Сергей Андронов
25:26 Сергей Андронов
25:26 Сергей Андронов
Павел Коледов 25:26
Артем Ильенко 25:26
Якуб Накладал 26:42
Александр Полунин 30:40
33:59 Антон Бурдасов
Александр Кадейкин (П. Коледов) 34:10
Александр Елесин 36:45
37:22 Кирилл Капризов (Н. Нестеров, С. Шумаков)
39:10 Мэт Робинсон
39:10 Мэт Робинсон
Овертайм
Даниил Апальков (Я. Накладал) 61:20
Статистика
46 Штрафное время 36
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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