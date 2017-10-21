Никитин: ЦСКА не хватило эмоций в матче КХЛ с «Локомотивом» после победы над «Металлургом»

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в субботу на своем льду в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3 в овертайме. В прошлой встрече армейцы в гостях обыграли «Металлург» — 7:2.

«Сегодня получился хороший матч, но меньшинство забрало у нас много сил. Не хватило эмоций после удачного матча в Магнитогорске, мы не успели его «переварить», — сказал Никитин.

В середине первого периода небольшое повреждение получил капитан ЦСКА Сергей Андронов, временно отправившийся в раздевалку. «У нас есть главный арбитр, пусть он разбирается. Мало кому интересно, что я считаю по поводу судейства. Что касается Сергея, он себя хорошо проявил как спортсмен и капитан», — отметил тренер.