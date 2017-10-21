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21:13 (мск), источник: Советский спорт

Кровавый реванш: Квартальнов переиграл ЦСКА

Матч-реванш Дмитрия Квартальнова против своей бывшей командой изобиловав грязной игрой. Судьи не совладали с ситуацией.

Источник: Советский спорт

— Нам таких игр, в кость очень не хватает, — посетовал главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок после домашнего поражения от «Ак Барса».

ЦСКА этим добром явно не обделен. За два дня до армейского дерби команда Игоря Никитина провела репетицию едва ли не главного для нее матча первого отрезка чемпионата.

Этот поединок с «Локомотивом» был совсем нее похож на недавнее свидание соперников, завершившееся победой москвичей 5:2.

— Мы были гораздо слабее соперников, — жаловался на пресс-конференции главком железнодорожников Дмитрий Квартальнов.

Сомнений в том, что его команда преобразится, не оставалось. Особенно после домашнего поражения от «Нефтехимика» (1:2).

Почти полный дворец на Ленинградке (5032 зрителя) и громогласный фан-сектор гостей погнал соперников вперед. Уже на надцатой секунде молодой защитник ярославцев Елесин воткнулся в капитана хозяев Андронова. Тот к такому обращению не привык. Судьи промолчали.

Вскоре от локтя Коршкова пострадал Шумаков. Виновника изгнали до конца игры, и хозяева реализовали численное преимущество. На бросок Шалунова вывел… вернувшийся на лед Шумаков.

Первый период словно стал продолжением последней встречи соперников. Армейцы безраздельно властвовали. Игровое преимущество Андронов решил закрепить и зубодробительным силовым приемом отправил в партер 19-летнего Иванова. За товарища по заветам Квартальнова вступился Ильенко. Капитан ЦСКА и ему навалял по шее. Пару раз пустив в ход приемы карате. Судьи оценили всю эту грязь в 17 (2+5+10) штрафных минут.

Потом арбитры проморгали удар Козуна клюшкой в лицо Петрова. Игра вышла из берегов. Коледов пошел в лобовую атаку на Ничушкина. Соперники отскочили сторонам как металлические шары в опыте на уроке физики.

В рваном ритме преуспели гости, забившие шайбы-близнецы. Обе в пустые ворота с отскока от лицевого борта. И где в эти моменты гулял вратарь Юханссон?

И все-таки Капризову удалось сквитать счет, ловко подправив дальний бросок Нестерова. А перед перерывом Робинсон ударом в голову сразил наповал защитника Коледова. Железнодорожник долго не мог подняться со льда, после чего уехал в раздевалку буквально на трех точках. Канадца, который и мухи не обидит, изгнали до конца.

Это далеко не все сомнительные приемы, которыми соперники с щедростью одарили друг друга. Некоторые герои разгонялись с полплощадки, чтобы врезаться в оппонента.

Словом, у карательного органа КХЛ СДК работы в воскресенье будет работа, выходной ведомству Валерия Каменского только сниться. Очень вероятно, что армейцы в дерби могут лишаться кого-то из лидеров, которым светит дисквалификация. Впрочем, это только предположение.

Третий период прошел без голевых моментов. А в овертайме гости вырвали победу. Киселевич и Капризов так и не разобрались, кому опекать Апалькова. Тот беспрепятственно вырулил на ворота и переиграл в ближнем бою Юханссона. Есть реванш Квартальнова над Никитиным.

ЦСКА 2:3 ОТ
(1:0, 1:2, 0:0)
Локомотив
21.10.2017, 17:00 Зрители: 5032 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Ларс Юханссон Александр Судницин 30:28 (А. Судницин 30:40)
1-й период
Егор Коршков 11:15
Егор Коршков 11:15
13:49 Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
14:24 Роман Любимов
2-й период
25:26 Сергей Андронов
25:26 Сергей Андронов
25:26 Сергей Андронов
Павел Коледов 25:26
Артем Ильенко 25:26
Якуб Накладал 26:42
Александр Полунин 30:40
33:59 Антон Бурдасов
Александр Кадейкин (П. Коледов) 34:10
Александр Елесин 36:45
37:22 Кирилл Капризов (Н. Нестеров, С. Шумаков)
39:10 Мэт Робинсон
39:10 Мэт Робинсон
Овертайм
Даниил Апальков (Я. Накладал) 61:20
Статистика
46 Штрафное время 36
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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