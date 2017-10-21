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«Авангард» в гостях победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Встреча, прошедшая в субботу в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу «Авангарда». В составе победителей шайбы забросили Артем Манукян (9-я минута), Дмитрий Кугрышев (32) и Андре Петерссон (40). У проигравших отличился Александр Бумагин (15).
В следующем матче «Авангард» 23 октября сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо», в этот же день «Северсталь» примет «Югру» из
|Северсталь
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1:3
(1:1, 0:2, 0:0)
|Авангард
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
|Юлиус Гудачек
|Доминик Фурх
|1-й период
|Евгений Медведев
|04:12
|Артем Манукян (А. Петерссон, К. Семенов)
|08:37
|10:36
|Вадим Кудако
|Семен Кошелев
|14:19
|14:45
|Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий)
|2-й период
|20:54
|Адам Мазур
|Дмитрий Кугрышев (Анс. Галимов, П. Хохряков)
|31:05
|37:44
|Вадим Кудако
|Андре Петерссон (Э. Густафссон, И. Михеев)
|39:28
|3-й период
|42:01
|Станислав Калашников
|51:14
|53:43
|Адам Мазур
|12
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)