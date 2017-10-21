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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» в гостях победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Омский «Авангард» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу «Авангарда». В составе победителей шайбы забросили Артем Манукян (9-я минута), Дмитрий Кугрышев (32) и Андре Петерссон (40). У проигравших отличился Александр Бумагин (15).

В следующем матче «Авангард» 23 октября сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо», в этот же день «Северсталь» примет «Югру» из Ханты-Мансийска.

Северсталь 1:3
(1:1, 0:2, 0:0)
Авангард
21.10.2017, 17:00 Зрители: 4472 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Андрей Скабелка
Вратари
Юлиус Гудачек Доминик Фурх
1-й период
Евгений Медведев 04:12
Артем Манукян (А. Петерссон, К. Семенов) 08:37
10:36 Вадим Кудако
Семен Кошелев 14:19
14:45 Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий)
2-й период
20:54 Адам Мазур
Дмитрий Кугрышев (Анс. Галимов, П. Хохряков) 31:05
37:44 Вадим Кудако
Андре Петерссон (Э. Густафссон, И. Михеев) 39:28
3-й период
42:01 Станислав Калашников
51:14
53:43 Адам Мазур
Статистика
12 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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