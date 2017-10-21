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20:48 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» в матче КХЛ в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо»

Команды очень активно начали встречу и к 5-й минуте успели обменяться шайбами.

«Торпедо» забросило в большинстве, отличился Паршин. А спустя 70 секунд Роман Старченко отметился первым точным броском в сезоне. В середине периода к голу был близок Талгат Жайлауов: после его броска шайба остановилась на линии ворот, добить не позволил сам вратарь Галимов, вовремя прыгнувший за снарядом. Три минуты спустя Доус шикарно вывел Вея «1 в 0», но Галимов вновь спас «Торпедо». Хозяева также не отставали в создании моментов и за 5 минут до сирены вновь вышли вперёд — шайбу забросил Столяров.

В конце периода «Торпедо» оставил в меньшинстве Кирилл Ураков, а на старте второго отрезка «Барысу» понадобилось 40 секунд, чтобы разыграть лишнего. Свою первую шайбу после возвращения в состав забросил Даррен Диц. А спустя несколько минут Хенрик Карлссон сделал невероятный сейв после броска Лазарева с пятака. В середине периода «Торпедо» в третий раз за матч выходит вперёд — Даугавиньш мощно щёлкает в девятку.

В заключительной двадцатиминутке «Барыс» значительно перебросал соперника, но отыграться смог лишь за 4 с половиной минуты до сирены. Звено капитана буквально затолкало шайбу в ворота Галимова, а автором гол стал Найджел Доус.

Он же стал автором и победной шайбы на 40-й секунде овертайма.

Торпедо НН 3:4 ОТ
(2:1, 1:1, 0:1)
Барыс
21.10.2017, 17:00 Зрители: 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Евгений Корешков
Вратари
Станислав Галимов Хенрик Карлссон
1-й период
Артем Лихотников 01:47
03:17 Денис Паршин (С. Костицын)
Роман Старченко (М. Семенов, Д. Гурков) 04:28
10:31 Виктор Балдаев
Найджел Доус 10:31
15:02 Геннадий Столяров (В. Галузин, Д. Паршин)
19:16 Кирилл Ураков
2-й период
Даррен Дитц (Л. Вей, М. Фраттин) 20:38
Талгат Жайлауов 25:06
28:10 Михаил Смолин
Роман Савченко 28:22
30:14 Каспарс Даугавиньш (Е. Мозер)
34:07 Юрий Сергиенко
Найджел Доус 34:33
3-й период
Найджел Доус 50:23
Найджел Доус 55:36
Овертайм
Найджел Доус (Л. Вей) 60:40
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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