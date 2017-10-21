«Барыс» в матче КХЛ в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо»

«Торпедо» забросило в большинстве, отличился Паршин. А спустя 70 секунд Роман Старченко отметился первым точным броском в сезоне. В середине периода к голу был близок Талгат Жайлауов: после его броска шайба остановилась на линии ворот, добить не позволил сам вратарь Галимов, вовремя прыгнувший за снарядом. Три минуты спустя Доус шикарно вывел Вея «1 в 0», но Галимов вновь спас «Торпедо». Хозяева также не отставали в создании моментов и за 5 минут до сирены вновь вышли вперёд — шайбу забросил Столяров.



В конце периода «Торпедо» оставил в меньшинстве Кирилл Ураков, а на старте второго отрезка «Барысу» понадобилось 40 секунд, чтобы разыграть лишнего. Свою первую шайбу после возвращения в состав забросил Даррен Диц. А спустя несколько минут Хенрик Карлссон сделал невероятный сейв после броска Лазарева с пятака. В середине периода «Торпедо» в третий раз за матч выходит вперёд — Даугавиньш мощно щёлкает в девятку.



В заключительной двадцатиминутке «Барыс» значительно перебросал соперника, но отыграться смог лишь за 4 с половиной минуты до сирены. Звено капитана буквально затолкало шайбу в ворота Галимова, а автором гол стал Найджел Доус.



Он же стал автором и победной шайбы на 40-й секунде овертайма.