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20:35 (мск), источник: ТАСС

СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (34-я минута), Вячеслав Войнов (38), Сергей Калинин (58) и Павел Дацюк (61). У проигравших отличились Мика Ниеми (29), Никлас Йенсен (36) и Антти Пильстрем (48).

«Йокерит» прервал свою серию из 15 побед в матчах КХЛ. Рекорд лиги был установлен ранее в текущем сезоне СКА, который на старте чемпионата одержал 20 побед подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 25 матчах 67 очков, «Йокерит» с 51 очком после 20 игр идет третьим.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Йокерит» примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 23 октября.

СКА 4:3 ОТ
(0:0, 2:2, 1:1)
Йокерит
21.10.2017, 17:00 Зрители: 12546 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Юкка Ялонен
Вратари
Игорь Шестеркин Райан Запольски
1-й период
Ээли Толванен 01:21
09:28 Сергей Плотников
Оливер Лауридсен 13:05
19:39 Сергей Широков
2-й период
Мика Ниеми (Н. Йенсен, М. Гилрой) 28:49
Йессе Йоэнсуу 31:29
33:14 Сергей Широков (П. Херсли)
Никлас Йенсен (Й. Норман, О. Лауридсен) 35:31
37:24 Вячеслав Войнов (С. Широков, В. Гавриков)
3-й период
Йон Норман 40:00
Антти Пильстрем (Н. Йенсен) 47:41
52:50 Евгений Кетов
Пекка Йормакка 52:50
Мика Ниеми 56:46
57:58 Сергей Калинин (Д. Хафизуллин, И. Ковальчук)
Овертайм
61:01 Павел Дацюк (Н. Гусев)
Статистика
6 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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