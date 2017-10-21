СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (34-я минута), Вячеслав Войнов (38), Сергей Калинин (58) и Павел Дацюк (61). У проигравших отличились Мика Ниеми (29), Никлас Йенсен (36) и Антти Пильстрем (48).
«Йокерит» прервал свою серию из 15 побед в матчах КХЛ. Рекорд лиги был установлен ранее в текущем сезоне СКА, который на старте чемпионата одержал 20 побед подряд.
В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 25 матчах 67 очков, «Йокерит» с 51 очком после 20 игр идет третьим.
В следующем матче СКА в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Йокерит» примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 23 октября.
|Олег Знарок
|Юкка Ялонен
|Игорь Шестеркин
|Райан Запольски
|1-й период
|Ээли Толванен
|01:21
|09:28
|Сергей Плотников
|Оливер Лауридсен
|13:05
|19:39
|Сергей Широков
|2-й период
|Мика Ниеми (Н. Йенсен, М. Гилрой)
|28:49
|Йессе Йоэнсуу
|31:29
|33:14
|Сергей Широков (П. Херсли)
|Никлас Йенсен (Й. Норман, О. Лауридсен)
|35:31
|37:24
|Вячеслав Войнов (С. Широков, В. Гавриков)
|3-й период
|Йон Норман
|40:00
|Антти Пильстрем (Н. Йенсен)
|47:41
|52:50
|Евгений Кетов
|Пекка Йормакка
|52:50
|Мика Ниеми
|56:46
|57:58
|Сергей Калинин (Д. Хафизуллин, И. Ковальчук)
|Овертайм
|61:01
|Павел Дацюк (Н. Гусев)
|6
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)