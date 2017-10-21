«Спартак» впервые обыграл «Югру» в домашнем матче
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) в пользу «красно-белых». Дубль в составе победителей оформил Бен Максвелл (19-я и 49-я минуты), также голы в активе Райана Стоа (9) и Вячеслав Лещенко (51), у гостей отличились Тобиас Виклунд (5), Антон Королев (18) и Константин Панов (54).
Ранее «Спартак» ни разу не обыгрывал «Югру» дома, а всего в личных встречах с сибирским клубом одержал лишь три победы. «Спартак» продолжит домашнюю серию 23 октября матчем с астанинским «Барысом», хоккеисты «Югры» в тот же день сыграют в Череповце с местной «Северсталью».
|Вадим Епанчинцев
|Анатолий Емелин
|Маркус Свенссон
|Александр Шарыченков 20:00 (И. Проскуряков 20:00-58:23)
|1-й период
|Тобиас Виклунд (А. Курьянов)
|04:12
|Сергей Перетягин
|06:58
|08:49
|Райан Стоа (Л. Радил)
|16:12
|Владислав Провольнев
|Антон Королев (О. Витасек, А. Михеев)
|17:17
|18:38
|Бен Максвелл (Л. Радил, Р. Стоа)
|2-й период
|20:47
|Даниил Ильин
|27:01
|Олег Погоришный
|28:19
|29:24
|Бен Максвелл
|Константин Панов
|33:13
|3-й период
|Даниил Ильин
|42:50
|44:41
|Алексей Пепеляев
|Тобиас Виклунд
|46:30
|48:04
|Бен Максвелл (А. Осипов, Р. Стоа)
|50:00
|Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев, Е. Кулик)
|Константин Панов (В. Шулаков, О. Погоришный)
|53:20
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)