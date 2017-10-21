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17:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» впервые обыграл «Югру» в домашнем матче

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Спартака» впервые обыграли ханты-мансийскую «Югру» на домашней площадке в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) в пользу «красно-белых». Дубль в составе победителей оформил Бен Максвелл (19-я и 49-я минуты), также голы в активе Райана Стоа (9) и Вячеслав Лещенко (51), у гостей отличились Тобиас Виклунд (5), Антон Королев (18) и Константин Панов (54).

Ранее «Спартак» ни разу не обыгрывал «Югру» дома, а всего в личных встречах с сибирским клубом одержал лишь три победы. «Спартак» продолжит домашнюю серию 23 октября матчем с астанинским «Барысом», хоккеисты «Югры» в тот же день сыграют в Череповце с местной «Северсталью».

Спартак 4:3
(2:2, 0:0, 2:1)
Югра
21.10.2017, 13:00 Зрители: 5407 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Анатолий Емелин
Вратари
Маркус Свенссон Александр Шарыченков 20:00 (И. Проскуряков 20:00-58:23)
1-й период
Тобиас Виклунд (А. Курьянов) 04:12
Сергей Перетягин 06:58
08:49 Райан Стоа (Л. Радил)
16:12 Владислав Провольнев
Антон Королев (О. Витасек, А. Михеев) 17:17
18:38 Бен Максвелл (Л. Радил, Р. Стоа)
2-й период
20:47
Даниил Ильин 27:01
Олег Погоришный 28:19
29:24 Бен Максвелл
Константин Панов 33:13
3-й период
Даниил Ильин 42:50
44:41 Алексей Пепеляев
Тобиас Виклунд 46:30
48:04 Бен Максвелл (А. Осипов, Р. Стоа)
50:00 Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев, Е. Кулик)
Константин Панов (В. Шулаков, О. Погоришный) 53:20
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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