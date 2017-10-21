«Спартак» впервые обыграл «Югру» в домашнем матче

Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) в пользу «красно-белых». Дубль в составе победителей оформил Бен Максвелл (19-я и 49-я минуты), также голы в активе Райана Стоа (9) и Вячеслав Лещенко (51), у гостей отличились Тобиас Виклунд (5), Антон Королев (18) и Константин Панов (54).

Ранее «Спартак» ни разу не обыгрывал «Югру» дома, а всего в личных встречах с сибирским клубом одержал лишь три победы. «Спартак» продолжит домашнюю серию 23 октября матчем с астанинским «Барысом», хоккеисты «Югры» в тот же день сыграют в Череповце с местной «Северсталью».